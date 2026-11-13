Francie obvinila Írán z kybernetického útoku na chlaďáky v supermarketech. Teherán to popírá

Libor Novák

13. listopadu 2026 15:13

Francie, Paříž, ilustrační foto
Francie, Paříž, ilustrační foto Foto: Pixabay

Francouzská vláda oficiálně obvinila Írán z kybernetického útoku na supermarkety, ke kterému došlo v průběhu minulého měsíce. Incident vedl ke zkažení čerstvých i mražených potravin u zhruba sedmi set prodejců po celé zemi. Paříž v reakci na tuto událost přistoupila k diplomatickým krokům a oznámila přípravu sankcí. Írán jakékoliv zapojení do útoků popírá.

Podle vyjádření ministra zahraničí Jeana-Noëla Barrota šlo o útok nevídaného rozsahu a agresivity. Šéf francouzské diplomacie novinářům sdělil, že se jedná o vůbec první rozsáhlý kybernetický útok spáchaný za účelem sabotáže na území Francie. Celou událost podle CNN označil za vážný útok na zájmy státu a bezpečnost francouzských občanů.

V souvislosti s tímto incidentem si francouzské úřady předvolaly íránského velvyslance k podání vysvětlení. Paříž zároveň hodlá prosadit odvetné sankce na celoevropské úrovni. Představitelé Teheránu se k těmto obviněním prozatím bezprostředně nevyjádřili.

Samotný kybernetický útok se odehrál v říjnu a spočíval ve vzdáleném napojení hackerů na chladicí zařízení a mrazáky v obchodech. Útočníci následně zvýšili jejich teplotu aktivací odmrazovacích cyklů, jak informovala stanice BFMTV. Tento postup vedl ke ztrátě velkého množství zboží a v některých případech dokonce způsobil vzplanutí chladicí techniky.

Pařížská prokuratura se případem začala intenzivně zabývat a v pondělí oficiálně připsala odpovědnost Íránu. Svá tvrzení opírá o použití perštiny a adres IP, které vedou k zařízením nacházejícím se v Íránu. Na základě těchto zjištění úřady zahájily vyšetřování konkrétních osob.

Vyšetřování se zaměřuje na vedoucího kybernetické jednotky Šahíd Káveh, která je napojena na Sbor strážců islámské revoluce. Mezi vyšetřovanými figurují také jeho dva zástupci a další dosud neurčené osoby odpovědné za incident. Francouzské justiční orgány tak postupují proti konkrétním strukturám spojeným s tímto útokem.

Obdobné kybernetické útoky cílící na supermarkety zaznamenaly začátkem tohoto měsíce také Švédsko, Belgie a Irsko. Prozatím však zůstává nejasné, zda tyto incidenty přímo souvisejí s událostmi ve Francii. K útokům v ostatních evropských zemích se dosud nikdo oficiálně přihlásil.

Pozadí těchto událostí sahá do širšího mezinárodního kontextu spojeného s napětím na Blízkém východě. Krátce poté, co Spojené státy a Izrael zahájily koncem února útoky proti Íránu, vydala americká zpravodajská komunita varování. Soukromé výzvy k obezřetnosti směřovaly k americkým společnostem a vládním agenturám kvůli hrozbě možných kybernetických útoků.

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