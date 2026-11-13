Nevidomí, kteří se zapsali do dějin. Ztráta zraku je nezastavila

Na 13. listopadu připadá Mezinárodní den nevidomých. I takto zdravotně znevýhodněné osoby mohou vést relativně plnohodnotný život, a dokonce dosáhnout úspěchů. To dokazuje několik osobností, které se zapsaly do dějin, ač neviděly. Mezi nevidomými v minulosti vyniklo třeba několik osob v kulturní oblasti.
Mnozí nevidomí se v dějinách uplatnili jako výborní a uznávaní hudebníci. Mezi nimi bychom našli i několik našich krajanů. Jedním z nich byl Leopold Balcar, hudební skladatel a klavírní virtuos. Ten přišel na svět roku 1821 do prosté řemeslnické rodiny v Brně, již ve druhém roce života začal kvůli prodělaným těžkým horečnatým chorobám ztrácet zrak. Ve věku tří let byl chlapec již zcela slepý. Když bylo Leopoldovi jedenáct let, nastoupil na speciální školu pro slepce, tzv. Klarův ústav slepců v Praze. Zde učitelé zaznamenali jeho hudební nadání, které nadále rozvíjeli a chlapci se zde začali věnovat tehdejší věhlasní učitelé hudby. Po škole se Leopold vrátil zpět do rodného Brna, kde hudbu dále studoval. Zde také začal svou hudební kariéru, naplno se však prosadil později ve Vídni. Osud mu bohužel nedovolil naplno uplatnit svůj talent. Ve 24 letech zemřel na tuberkulózu.
Úspěšným skladatelem a klavíristou českého původu byl také Josef Labor. Ten se narodil roku 1842 do rodiny muzikantů ve středočeském městě Hořovice. Rodina udržovala přátelské vztahy s dalšími hudebníky, například s „českým Paganinim“ Josefem Slavíkem. Josef Labor ve třech letech prodělal neštovice, které ho připravily o zrak. Protože mu rodina i přes jeho handicap chtěla dopřát kvalitní vzdělání, přesunula se do Vídně, kde se tehdy nacházela věhlasná slepecká škola. Kromě té Josef docházel na místní konzervatoř, kde vystudoval hru na klavír. Tento nástroj ovládal opravdu bravurně, začal komponovat vlastní skladby a brzy i koncertovat po celém světě! Během své hudební kariéry navázal celou řadu styků s významnými osobnostmi dané doby, mimo jiné se samotným hannoverským panovníkem Jiřím V., na jehož dvoře působil jako královský komorní klavírista. S králem Jiřím si byl Josef Labor velice blízký i z toho důvodu, že byli oba nevidomí. Od roku 1904 byl Labor oficiálním rakouským císařským a královským dvorním varhaníkem. Kromě hraní a komponování se Labor snažil vymyslet speciální notové písmo pro slepé, to se však neujalo. Slepý hudebník se dožil požehnaného věku 81 let.
Mezi největší hudebníky všech dob patřil Ray Charles. Narodil se roku 1930 do velmi chudé černošské rodiny ve městě Abany v americkém státě Georgie. V pěti letech onemocněl a přišel o zrak. Na zvláštní škole pro slepé a hluché děti si neoblíbeného a nejchudšího chlapce, kterým Ray byl, vzala pod ochranná křídla jedna z učitelek, díky níž se také chlapec začal učit hrát na klavír. Postupem času si osvojil hru nejen na tento hudební nástroj, ale také na varhany, klarinet nebo saxofon, kromě toho i zpíval. Když mu bylo patnáct let, náhle mu zemřela matka, a Ray se tak musel začít živit sám. Odešel tedy ze školy a věnoval se tomu, co mu šlo nejlépe – hudbě. V této oblasti našel i své živobytí. Zpočátku si vydělával jako hráč na klavír v několika barových jazzových a bluesových kapelách. V průběhu 50. let minulého století z něj vyrostla skutečná hudební hvězda, v roce 1961 vznikla jeho nejslavnější píseň Hit the Road Jack, která je populární dodnes. Za svou dlouhou kariéru obdržel několik ocenění, včetně cen Grammy, svou hvězdu má na Hollywoodském chodníku slávy, jeho jméno se dostalo do Rockenrolové síně slávy. V hudebním průmyslu byl aktivní až do konce svého života, zemřel v červnu roku 2004 ve věku 73 let.
Od dětství měl špatný zrak anglický básník a politik John Milton, který žil a tvořil v období baroka. Pocházel z dobře situované rodiny londýnského notáře, a tak se mu dostalo kvalitního vzdělání. John byl velmi zvídavý a ve studiu pilný, i přes svůj špatný zrak seděl nad knihami dlouhé hodiny a vydržel číst celé noci. Zrak se mu v průběhu času ještě zhoršoval a po čtyřicátém roce zcela oslepl. Během života se seznámil s mnohými dalšími významnými učenci své doby, například s astronomem a fyzikem Galileem Galileim, který byl stejně jako Milton slepý. Své největší dílo, epos nazvaný Ztracený ráj, napsal Milton již v naprosté slepotě.
Navzdory slepotě se jako spisovatel uplatnil Oskar Baum, který psal coby člen tzv. Pražského kruhu po boku slavnějších kolegů Franze Kafky a Maxe Broda. Stejně jako tito dva autoři, i Baum byl židovského původu, pocházel z plzeňské obchodnické rodiny. Špatně viděl Oskar již od narození, v osmi letech pak ztratil zrak na jedno oko. Jako student gymnázia pak přišel o zrak úplně, když byl vážně zraněn při jedné klukovské rvačce. Poté absolvoval židovskou školu pro nevidomé ve Vídni, kde se také učil hrát na klavír a navázal zde přátelství s již zmíněným Josefem Laborem. Po studiích se vrátil za rodiči do Prahy a začal se věnovat literatuře. Psal do novin, povídky, romány a dramata. V některých jeho dílech je zpracováno téma slepoty. Živil se i jako velice vážený hudební kritik. Zemřel v roce 1941 po operaci v nemocnici.
Během druhé světové války byl nejenom ve světě literatury aktivní francouzský spisovatel a vysokoškolský pedagog Jacques Lusseyran. Ten oslepl již v raném dětství, zdravotní znevýhodnění mu však nebránilo v získání výborného vzdělání i uplatnění se na univerzitě či v oblasti tvůrčího psaní. Kromě toho se zapojil do protifašistického odboje, sám dokonce založil jednu z odbojových skupin ve Francii. V roce 1943 ho za tuto činnost zatklo gestapo, a nakonec skončil v koncentračním táboře Buchenwald. Zde se dočkal konce války, což se prakticky rovnalo zázraku, protože handicapované vězně nacisté zpravidla ihned posílali na smrt. Jacques Lusseyran zemřel předčasně během automobilové nehody roku 1971 ve věku 47 let.
30. října 2026 15:50
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Zdroj: Libor Novák