NRZP vadí nevyplácení příspěvku na péči ze Slovenska

České a slovenské příspěvky na péči se liší. Na českou dávku mají nárok při splnění určitých podmínek Češi i cizinci, kteří jsou závislí na pomoci. Podpora se vyplácí ve čtyřech výších, využít ji mohou lidé na domácí, terénní i ústavní péči. Slovensko poskytuje příspěvek na opatrování. Pobírat ho může příbuzný, který se stará o těžce zdravotně postiženého, bydlí s ním, nevydělává víc než dvojnásobek životního minima a platí důchodové pojištění. Peníze nezíská, pokud potřebný pobývá v domově pro seniory, týdenním stacionáři či má pečovatelskou službu. Dalšími dávkami jsou příspěvky na osobní asistenci a na kompenzaci zvýšených výdajů. Slovenská republika do ciziny tyto podpory neposílá. Evropská komise ji kvůli tomu zažalovala. Soudní dvůr EU v roce 2015 žalobu zamítl.

"Nechceme vyvolat národní válku mezi ČR a SR. Chceme, aby lidé měli zajištěnou péči," uvedl šéf rady Václav Krása. Popsal případy Češek a Čechů, kteří na Slovensku žili a pracovali, platili sociální odvody a do Česka se vrátili po rozdělení společného státu či na stáří. Pobírají slovenský důchod, který je nižší než český. Týká se to ale i Slováků, kteří v ČR teď trvale žijí a pobírají penzi ze Slovenska. Podle rady od roku 2015 od soudního rozhodnutí do konce roku 2020 česká strana postoupila na Slovensko 329 žádostí o dávky na dlouhodobou péči. Ročně to bylo pět až sedm desítek žádostí. Podle odhadů rady tak dosud mohlo být žadatelů celkem do pěti stovek.

NRZP jako možné řešení vidí, že by potřebným příspěvek začalo vyplácet Česko. "Navrhujeme doplnit do novely o sociálních službách ustanovení, které umožní posoudit míru závislosti na pomoci podle českých zákonů, aby lidem byl přiznán český příspěvek. Bylo by to ročně asi 70 milionů korun. Není to velký peníz. Měli bychom být vstřícnější a upravit zákony tak, aby těmto lidem bylo pomoženo. Všichni uznávají, že je to problém, ale řešení není," uvedl Krása.

Ministerstvo práce novelu o sociálních službách nyní připravuje. Vládě by ji podle legislativního plánu mělo poslat v únoru. Změny by pak měly začít platit na začátku příštího roku.