Trumpa administrativa ignorovala soudní příkaz. Je nám to jedno, vzkazuje

Federální soudce James E. Boasberg podle The Guardian v sobotu nařídil dočasné zablokování deportačních letů a následně vydal ústní příkaz, aby se letadla s Venezuelany vrátila zpět do USA. Přesto letouny přistály v Salvadoru, kde prezident Nayib Bukele ironicky reagoval na sociálních sítích slovy: „Oopsie… příliš pozdě.“

Trumpova administrativa využila zákon Alien Enemies Act z roku 1798, který umožňuje prezidentovi deportovat cizince v době války. Trump tento zákon aktivoval v pátek a okamžitě čelil žalobám od lidskoprávních organizací.

Bílý dům argumentuje, že v době vydání soudního rozhodnutí již deportovaní nebyli na americkém území, a proto se příkaz na ně nevztahoval. „Administrativa neselhala v dodržování soudního příkazu,“ uvedla tisková tajemnice Karoline Leavittová. Tvrdí, že soudní rozhodnutí „nemělo žádný zákonný základ“ a že „soudy nemají pravomoc nad pravomocemi prezidenta v oblasti zahraniční politiky a národní bezpečnosti“.

Podobně argumentovali i další vládní činitelé, podle nichž byly letouny v době vydání příkazu „mimo americký vzdušný prostor“, což podle nich znamená, že se na ně rozhodnutí nevztahovalo.

Tom Homan v rozhovoru pro Fox News uvedl: „Bylo by absurdní obracet letadla a vracet teroristy zpět do USA.“ Prezident Trump na dotaz novinářů reagoval slovy: „Nevím, na to se musíte zeptat právníků. Ale mohu vám říct toto – byli to špatní lidé.“

Právní experti však tento postoj zpochybňují. Profesor Steve Vladeck z Georgetownské univerzity tvrdí, že „jurisdikce federálního soudu nekončí na hranici USA“ a že Trumpova administrativa „jasně porušila ducha soudního příkazu“.

Senátoři Demokratické strany Alex Padilla, Cory Booker, Dick Durbin a Peter Welch v pondělí vydali společné prohlášení odsuzující Trumpovu aktivaci Alien Enemies Act. „Nejsme ve válce a imigranti naši zemi neinvadují. O vině jednotlivců rozhodují soudy, ne prezident na základě vlastního uvážení,“ uvedli.

Tento incident není jediným případem, kdy administrativa údajně ignorovala soudní příkaz. Deník The New York Times informoval, že došlo k deportaci profesorky medicíny Rashi Alawiehové z Brownovy univerzity, a to i přes soudní rozhodnutí dočasně blokující její vyhoštění. Soud měl být o jejím případu informován 48 hodin předem, avšak podle právníků byla Alawiehová bez varování poslána do Paříže.