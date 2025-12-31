Cestující v pražské hromadné dopravě se od ledna musí připravit na některé změny. Na Nový rok začnou platit nové přepravní podmínky, které například upravují pravidla pro jízdu metrem s elektrokolem či elektrokoloběžkou.
Od čtvrtka budou v pražské hromadné dopravě platit nové přepravní podmínky. Už v pondělí na to upozornila Pražská integrovaná doprava (PID) na síti X. Bylo přitom zřejmé, že změny musí vzít v potaz především lidé, kteří do vozidel nastupují s jednostopými dopravními prostředky.
"Od 1. ledna budete nově moci nastoupit s kolem do každých dveří metra (kromě prvních ve směru jízdy). Pokud však máte elektrokolo nebo elektrokoloběžku, do metra už s ní z bezpečnostních důvodů nesmíte. Výjimkou budou elektrokola s vyjmutou baterií," uvedla PID.
Nastaly nicméně zmatky ohledně toho, zdali se nejnovější zákaz vztahuje i na tělesně postižené osoby, které mohou mít některý ze zmíněných elektrických dopravních prostředků jako nezbytnou pomůcku sloužící k pohybu. Dopravce proto ve středu ozřejmil, že pro tyto osoby se nic nemění.
"Na sítích se šíří obava, že držitelé průkazu ZTP, pro které je elektrokoloběžka zdravotní pomůckou, už nebudou moci jet s elektrokoloběžkou metrem. Není to tak. Stačí při případné kontrole předložit průkaz ZTP," vysvětlila PID.
Související
Metro opět staví ve všech stanicích na lince C. Pankrác po rekonstrukci opět funguje
Metru se nevyhnuly potíže ani v předvánočním čase. V pátek skončí dlouhé omezení
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Sníh na Silvestra komplikuje dopravu v Česku. Platí výstraha
před 3 hodinami
Novinky v pražské MHD. Od Nového roku platí změny v přepravních podmínkách
před 3 hodinami
Rok nestability. Voliči ANO, SPD a Motoristů se dočkají nepříjemného vystřízlivění
před 4 hodinami
Rusové předložili údajný důkaz ukrajinského útoku na Putina
před 5 hodinami
Spanilá jízda skončila v příkopu. Opilý muž ukradl autobus, policie už ho obvinila
před 6 hodinami
Izrael stanovil nová pravidla pro humanitární organizace. Některé skončí
před 7 hodinami
Počasí aktuálně: Meteorologové upřesnili varování kvůli sněhu a větru
před 8 hodinami
Prokletí Kennedyových trvá. Vnučka prezidenta podlehla vážné nemoci
před 9 hodinami
Obchody na Silvestra otevřely. Lidé si musí dát pozor na zkrácenou provozní dobu
před 10 hodinami
Policie se připravuje na Silvestra. O konkrétní hrozbě ale neví
před 11 hodinami
Ukrajina neztrácí ani den. Diplomatická jednání budou pokračovat i v novém roce
před 11 hodinami
Nestandardní krok, říká Babiš o fondu. Převádí do něj pouze Agrofert
před 13 hodinami
Předpověď počasí do víkendu. Připravte se na sníh i silný vítr
včera
Záchranná služba posiluje na silvestrovskou noc a novoroční oslavy svůj provoz
včera
Policie vyšetřuje tragédii na Jindřichohradecku. Převrátil se popelářský vůz
včera
Vlaky na Silvestra a Nový rok. Zájem cestujících se bude rychle měnit
včera
Tragédie na D35. Muž nepřežil střet s náklaďákem, ráno se stala další nehoda
včera
Policie řešila potyčku v Brně. Někteří účastníci skončili v nemocnici
včera
Turek je jediným kandidátem na ministra životního prostředí, potvrdil Macinka
včera
Rusové momentálně nechtějí prozradit, kde je Putin
Kreml nadále rozvíjí tvrzení o ukrajinském dronovém útoku na prezidentovu rezidenci v Novgorodské oblasti. Rusové teď nechtějí informovat o tom, kde se prezident Vladimir Putin nachází. Kyjev již dříve obvinění ze strany Moskvy odmítl.
Zdroj: Lucie Podzimková