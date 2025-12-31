Novinky v pražské MHD. Od Nového roku platí změny v přepravních podmínkách

31. prosince 2025 17:21

Tramvaje v zasněžené Praze, ilustrační foto
Tramvaje v zasněžené Praze, ilustrační foto Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Cestující v pražské hromadné dopravě se od ledna musí připravit na některé změny. Na Nový rok začnou platit nové přepravní podmínky, které například upravují pravidla pro jízdu metrem s elektrokolem či elektrokoloběžkou. 

Od čtvrtka budou v pražské hromadné dopravě platit nové přepravní podmínky. Už v pondělí na to upozornila Pražská integrovaná doprava (PID) na síti X. Bylo přitom zřejmé, že změny musí vzít v potaz především lidé, kteří do vozidel nastupují s jednostopými dopravními prostředky. 

"Od 1. ledna budete nově moci nastoupit s kolem do každých dveří metra (kromě prvních ve směru jízdy). Pokud však máte elektrokolo nebo elektrokoloběžku, do metra už s ní z bezpečnostních důvodů nesmíte. Výjimkou budou elektrokola s vyjmutou baterií," uvedla PID. 

Nastaly nicméně zmatky ohledně toho, zdali se nejnovější zákaz vztahuje i na tělesně postižené osoby, které mohou mít některý ze zmíněných elektrických dopravních prostředků jako nezbytnou pomůcku sloužící k pohybu. Dopravce proto ve středu ozřejmil, že pro tyto osoby se nic nemění. 

"Na sítích se šíří obava, že držitelé průkazu ZTP, pro které je elektrokoloběžka zdravotní pomůckou, už nebudou moci jet s elektrokoloběžkou metrem. Není to tak. Stačí při případné kontrole předložit průkaz ZTP," vysvětlila PID. 

