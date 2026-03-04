Irák zasáhl blackout. USA vyzvaly občany k evakuaci

Americké velvyslanectví v Bagdádu vydalo naléhavou výzvu všem občanům USA, aby opustili Irák, jakmile to bude bezpečné. Do doby, než se podmínky pro odjezd stabilizují, mají Američané v zemi vyhledat bezpečný úkryt a setrvat v něm. Toto varování přichází v momentě, kdy se irácká bezpečnostní situace prudce zhoršuje vlivem probíhajícího regionálního konfliktu.
Celý Irák se navíc ocitl ve tmě poté, co došlo k totálnímu výpadku energetické sítě. Irácké ministerstvo elektřiny potvrdilo, že rozvodná síť se zhroutila ve všech provinciích země. Příčina tohoto rozsáhlého blackoutu se v současné době vyšetřuje, přičemž irácké úřady spolupracují na zjištění, zda šlo o technickou závadu, nebo důsledek vojenských operací v oblasti.
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová na brífinku ve Washingtonu prohlásila, že íránští vůdci nyní „platí vlastní krví“ za své zločiny spáchané proti Spojeným státům. Ve svém projevu se vrátila až k událostem od íránské islámské revoluce v roce 1979 a kritizovala předchozí americké prezidenty za to, že byli vůči Teheránu příliš slabí. Podle jejích slov je Donald Trump konečně „mužem činu“, který se nebál zasáhnout.
Bílý dům rovněž jasně definoval cíle vojenských operací v Íránu, mezi které patří především „trvalé uhašení“ jaderných ambicí režimu. Mezi další priority patří likvidace íránských balistických raket a úplné zničení tamního námořnictva. Leavittová potvrdila informace amerického centrálního velení, že se již podařilo zlikvidovat více než 20 íránských válečných lodí.
Podle tiskové mluvčí íránské spojenecké skupiny v regionu aktuálně „téměř nekladou odpor“ a americká administrativa věří, že po skončení kampaně již nebudou schopny destabilizovat svět. USA tak pokračují v tlaku s cílem totálně ochromit vojenskou kapacitu íránského režimu. Situace v Iráku i Íránu zůstává kritická a vývoj v obou zemích je úzce propojen s postupem americko-izraelské ofenzivy.
Izraelské obranné síly (IDF) v úterý oznámily, že vyslaly své jednotky hlouběji do jižního Libanonu. Tento krok navazuje na dosavadní držení pěti strategických stanovišť a je oficiálně prezentován jako součást „posíleného dopředného obranného postoje“. Rozšíření pozemních operací přichází v reakci na stupňující se útoky teroristické skupiny Hizballáh, která od pondělí ostřeluje severní Izrael raketami a drony.
Zdroj: Libor Novák