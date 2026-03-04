Počasí v Česku: Uplynulá zima očima meteorologů. Možná vás překvapí, jaká byla

Meteorologická zima je už několik dní minulostí. Pokud máte dojem, že byla chladná a bohatá na srážky, odborníci vás vyvedou z omylu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byla nadprůměrně teplá a srážkově chudá.
"Můžeme říct, že klimatologická zima 2025/2026 byla z hlediska teplot vzduchu a spadlých srážek velmi podobná té předchozí, opět tedy nadprůměrně teplá a srážkově chudá. Ve srovnání se zimou 2024/2025 byla o 0,1 °C teplejší a srážek spadlo podobné množství. Sněhu bylo na horách méně než předchozí zimu," uvedl hydrometeorologický ústav.
Podle meteorologů sice uplynulá zima mohla působit jako bohatá na sníh. Způsobilo to mrazivé počasí v lednu a relativně dlouhotrvající sněhová pokrývka i v nižších a středních polohách.
Průměrná teplota v období od prosince do února činila 0,2 °C a byla o devět desetin stupně vyšší než normál v letech 1991 až 2020. Experti konstatovali, že nadprůměrně teplé zimy zažíváme v posledních letech čím dál častěji.
Nejníže klesla teplota v pondělí 5. ledna na stanici Kvilda-Perla, kde přístroje naměřily −30,6 °C. Nejtepleji bylo v samém závěru meteorologické zimy. V pátek 27. února vyšplhala maxima v Českých Budějovicích na 20,7 °C.
Uplynulá zima byla devátou srážkově nejchudší od roku 1961. V průměru spadlo na českém území jen 86 milimetrů srážek, což představuje 68 procent normálu.
Nejvíce sněhu leželo 18. února na Blatném vrchu na Šumavě, kde se nacházelo 132 centimetrů. "Zásoby vody ve sněhu byly na našem území ke konci února zhruba na třetině dlouhodobého průměru. Nejlepší situace byla v druhém lednovém týdnu, kdy byly zásoby vody ve sněhu na 123 % dlouhodobého průměru pro tento týden v roce," dodali meteorologové.
Zdroj: Libor Novák