Hegseth: Operace v Íránu je stále v počátcích. Začneme útočit silněji a hlouběji ve vnitrozemí

Na ranním brífinku v Pentagonu představily nejvyšší špičky americké obrany aktuální stav vojenských operací proti Íránu. Ministr obrany Pete Hegseth a předseda sboru náčelníků štábů generál Dan Caine potvrdili, že po čtyřech dnech útoků Spojené státy nehodlají polevovat. Podle Hegsetha jsou operace stále ve své „rané fázi“ a v souladu s dřívějšími slovy prezidenta Trumpa mají přijít další a mnohem silnější vlny úderů.
Generál Caine oznámil zásadní posun ve strategii: po zajištění vzdušné nadvlády nad Íránem začnou americké síly útočit postupně hlouběji do vnitrozemí. Cílem těchto operací je rozšířit operační prostor pro americké jednotky a systematicky ničit vojenskou infrastrukturu režimu. Caine zdůraznil, že Spojené státy v tuto chvíli proces urychlují, nikoliv zpomalují.
Významným bodem brífinku bylo potvrzení potopení íránské válečné lodi v mezinárodních vodách. Hegseth uvedl, že plavidlo poslala ke dnu americká ponorka pomocí torpéda. Podle ministra šlo o první případ potopení nepřátelské lodi torpédem od konce druhé světové války. Íránská posádka se podle něj mylně domnívala, že v mezinárodních vodách bude v bezpečí, ale americké námořnictvo ukázalo opak.
Statistiky Pentagonu naznačují, že íránská schopnost odvety prudce klesá. Generál Caine uvedl, že počet odpálených balistických raket se oproti prvnímu dni bojů snížil o 86 %. Jen za posledních 24 hodin klesla intenzita raketových útoků o dalších 23 % a frekvence vypouštění útočných dronů se propadla o 73 %. Tento vývoj Pentagon interpretuje jako důkaz úspěšného ochromení íránských strategických sil.
Administrativa se však musí zabývat i tragickými následky úderů. Hegseth potvrdil, že Spojené státy vyšetřují incident v jižním Íránu, kde podle tamních státních médií zahynulo přes 100 lidí při zásahu dívčí základní školy. „Vše, co k tomu mohu v tuto chvíli říci, je, že celou záležitost prověřujeme,“ konstatoval stroze ministr obrany na dotazy novinářů.
Tisková konference se neobešla bez ostrých výpadů vůči médiím. Hegseth se vrátil ke své rétorice o „falešných zprávách“ (fake news) a obvinil novináře, že informují o ztrátách v řadách amerických vojáků jen proto, aby „prezident vypadal špatně“. Podle něj tisk záměrně opomíjí úspěchy, jako je ovládnutí íránského vzdušného prostoru a vodních cest bez nutnosti nasazení pozemních vojsk.
Ministr obrany narážel především na informování o dronovém útoku v Kuvajtu, který si vyžádal životy šesti amerických vojáků. Hegseth si postěžoval, že tragické události se okamžitě dostávají na titulní strany, zatímco strategické zisky jsou prý přehlíženy. Prohlásil, že podmínky této války budou v každém kroku určovat výhradně Spojené státy, a vyzval tisk, aby „projednou informoval o realitě“.
Atmosféra v tiskovém sále Pentagonu odrážela hluboké rozdělení mezi administrativou a tradičními médii. Většinu otázek Hegseth zodpovídal zástupcům pravicových médií, jako jsou The Daily Wire nebo LindellTV, která získala akreditaci poté, co tradiční redakce odmítly nová, restriktivní pravidla pro zpravodajství. Přestože ministr vynechal řadu nepříjemných dotazů, slovo dostal i zpravodaj BBC, čímž byla zachována alespoň částečná mezinárodní pluralita dotazů.
Prezident Petr Pavel vystoupil před Poslaneckou sněmovnou v polovině svého pětiletého mandátu, aby zákonodárcům připomněl jejich mimořádnou odpovědnost vůči budoucnosti země. Ve svém projevu zdůraznil, že ačkoliv jsou názorové rozdíly hnacím motorem demokracie, neměly by vést k neochotě naslouchat druhým. „Zkuste jít vzorem a ukazujte, že uzavírat se do bublin, které své členy jen ujišťují ve vlastní pravdě proti všem, není cesta,“ apeloval prezident na poslance.
