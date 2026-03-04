V čele Íránu zřejmě stane syn ajatolláha Alího Chameneího. Přežil sobotní bombardování

Mojtaba Chameneí, syn zesnulého íránského nejvyššího duchovního vůdce, přežil útoky na Írán, které v zemi probíhají od soboty. Podle informací agentury Reuters, která se odvolává na dva íránské zdroje, je tento druhý nejstarší potomek Alího Chameneího v pořádku. Vzhledem k tomu, že jeho otec zahynul při sobotním izraelském útoku, je Mojtaba vnímán jako jeden z hlavních kandidátů na post nového nejvyššího vůdce Islámské republiky.
Deník The New York Times s odkazem na íránské představitele uvádí, že Mojtaba Chameneí se stal favoritem v procesu výběru nástupce. Rozhodnutí o novém vůdci by mohlo padnout ve velmi krátké době, potenciálně již během středečního dopoledne. Zatímco se v Teheránu chystají smuteční obřady, politická situace v zemi zůstává kvůli mocenskému vakuu extrémně nestabilní.
Íránská státní média potvrdila, že rozloučení s Alím Chameneím začne dnes v 18:30 GMT v Teheránu. Celý ceremoniál má podle oficiálních zpráv trvat tři dny a teprve poté bude následovat samotný pohřební průvod. Smuteční akty probíhají v atmosféře pokračujícího vojenského konfliktu a hrozeb ze strany znepřátelených států.
Izraelský ministr obrany Israel Katz v souvislosti s přípravami pohřbu vydal varování, že jakýkoli nástupce bude pro Izrael terčem. Pokud nový vůdce hodlá pokračovat v plánu na zničení Izraele, ohrožování Spojených států a potlačování íránského lidu, stane se podle Katze jednoznačným cílem k likvidaci. Izrael tak dává jasně najevo, že změna ve vedení Íránu nemusí nutně znamenat deeskalaci napětí.
Východní Středomoří hlásí další incidenty, kdy Kypr detekoval na obloze poblíž Libanonu podezřelý objekt. Vládní mluvčí uvedl, že příslušné úřady přijaly veškerá preventivní opatření a incident vyšetřují. Podle zdrojů agentury Reuters došlo kvůli této hrozbě k uzavření vzdušného prostoru nad letištěm v Larnace, což komplikuje dopravu v regionu.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí se na sociálních sítích ostře opřel do amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obvinil ho, že s jadernými rozhovory zacházel jako s realitní transakcí a kvůli své zášti vybombardoval jednací stůl. Arákčí tvrdí, že Trump zradil diplomacii i své voliče, když nechal realitu zastínit lžemi a nereálnými očekáváními.
V libanonském Bejrútu byly během noci slyšet silné exploze, které otřásly celým městem. Jeden z úderů přímo zasáhl hotel ve čtvrti Hazmieh, která leží mimo tradiční bašty Hizballáhu v jižních předměstích. Tento posun naznačuje, že Izrael rozšiřuje své cíle i do oblastí hlavního města, které byly dosud považovány za relativně bezpečné.
Izraelská bombardovací kampaň eskaluje také ve východním údolí Bikáa, kde si útoky ve městě Baalbek vyžádaly nejméně čtyři mrtvé. Místní záchranné složky hlásí mnoho dalších zraněných a zničené budovy. Útoky v této oblasti jsou součástí širší strategie zaměřené na infrastrukturu a logistické trasy v hloubi libanonského území.
Na jihu Libanonu podél hranic s Izraelem opouštějí své domovy tisíce lidí v důsledku naléhavých evakuačních příkazů. Izraelská armáda vyzvala obyvatele desítek měst a vesnic k okamžitému odchodu. Z těchto oblastí totiž Hizballáh podle dostupných zpráv odpaluje rakety směrem na severní Izrael, přičemž jeho cílem má být mimo jiné námořní základna v Haifě.
Aktuální situace na Blízkém východě je tak charakterizována kombinací politických změn v Íránu a intenzivních bojů na několika frontách. Zatímco Teherán truchlí za svého vůdce, Libanon čelí masivnímu exodu civilistů a Kypr pozorně sleduje svůj vzdušný prostor. Celý region nyní čeká na jméno nového nejvyššího vůdce, které určí další směřování Islámské republiky.
