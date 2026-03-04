Izrael vyhrožuje vraždou každému, kdo stane v čele Íránu. Stane se okamžitým cílem, vzkazuje

Libor Novák

4. března 2026 9:05

Ájatolláh Sajjid Alí Chameneí
Ájatolláh Sajjid Alí Chameneí

Íránci se v deseti hodinách večer místního času sejdou v teheránském modlitebním areálu imáma Chomejního, aby vzdali poslední hold zesnulému nejvyššímu duchovnímu vůdci ajatolláhu Alímu Chameneímu. Státní média informovala, že tento pietní akt odstartuje třídenní období rozloučení. Samotný pohřební průvod bude podle oficiálních zpráv oznámen veřejnosti, jakmile budou doladěny všechny organizační detaily.

Oznámení o ceremoniálu přichází v době, kdy Izrael a Spojené státy pokračují v intenzivních leteckých úderech na íránské území včetně hlavního města. Izraelská strana ve středu potvrdila zahájení nové široké vlny útoků, které se zaměřují na odpalovací zařízení, systémy protivzdušné obrany a další klíčovou infrastrukturu. Situace v zemi tak zůstává extrémně napjatá i během příprav na smuteční akce.

Íránští duchovní se v současnosti snaží vybrat Chameneího nástupce, proces však naráží na značné komplikace. Členové Shromáždění znalců se nemohou sejít osobně v posvátném městě Kom, protože Izrael v pondělí vybombardoval jejich tamní areál. Kvůli zničení tohoto objektu jsou nuceni jednat virtuálně a hledat novou hlavu státu prostřednictvím digitálního spojení.

Zasažené zařízení v Komu patřilo sboru osmdesáti osmi vysokých duchovních, kteří jsou voleni veřejností každých osm let. Tento orgán nese výhradní odpovědnost za volbu nejvyššího vůdce, což je v Íránu nejvyšší politická i náboženská autorita. Do doby, než bude proces výběru dokončen, jsou pravomoci dočasně rozděleny mezi tříčlennou radu.

Zesnulý Alí Chameneí za svého života oficiálně nejmenoval žádného nástupce. Mezi hrstkou duchovních, o kterých se uvažuje jako o možných kandidátech, figuruje i jeho syn Modžtaba Chameneí. V současné době však není vůbec jasné, kde se tito potenciální nástupci nacházejí, nebo zda jsou vzhledem k pokračujícím útokům stále naživu.

Město Kom, kde k útoku na areál duchovních došlo, má pro íránský režim hluboký symbolický význam. Je považováno za svaté město a sídlí v něm nejslavnější šíitský seminář v zemi, kde studoval nejen Chameneí, ale i řada bývalých prezidentů. Město je tedy vnímáno jako náboženské centrum s úzkými vazbami na vládnoucí vrstvu.

Historicky hrál Kom klíčovou roli v íránské revoluci z roku 1979, která svrhla monarchii a nastolila současnou islámskou republiku. Právě zde v roce 1978 vypukly první protesty proti královské rodině poté, co tisk napadl tehdejšího duchovního vůdce. Tento odpor se následně rozšířil po celé zemi a zásadně změnil identitu i držitele moci v Íránu.

Izraelský ministr obrany Israel Katz ve středu vydal ostré varování, že jakýkoli nový vůdce jmenovaný íránskými duchovními se stane okamžitým cílem. Podle jeho slov dostala armáda pokyny připravit se na eliminaci kohokoli, kdo stane v čele režimu. Katz zdůraznil, že nezáleží na jméně ani na tom, kde se dotyčný bude skrývat.

Tato strategie je podle ministra integrální součástí cílů operace „Lví řev“. Izrael hodlá ve spolupráci se svými americkými partnery nadále vyvíjet tlak na demontáž schopností současného režimu. Cílem je vytvořit podmínky, které by umožnily íránskému lidu svrhnout stávající vládu a nahradit ji jiným systémem.

Spojené státy i Izrael tvrdí, že jejich vojenské údery směřují k nastolení míru v regionu a k možnosti vzniku demokratické vlády v Íránu. Prezident Donald Trump v této souvislosti zmínil scénář podobný situaci ve Venezuele, kde americké síly sice zajaly hlavu státu, ale ponechaly značnou část administrativy na místě. Chameneího smrt při sobotních útocích tak otevřela cestu k nepředvídatelnému mocenskému boji.

před 59 minutami

Írán zasáhl americkou základnu v Kataru. Izrael útočí po celém Teheránu

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Írán zasáhl americkou základnu v Kataru. Izrael útočí po celém Teheránu

Katar se stal terčem útoku dvou íránských balistických raket, jak oficiálně potvrdilo tamní ministerstvo obrany. Jednu z těchto střel se podařilo úspěšně zlikvidovat katarským systémům protivzdušné obrany. Druhá raketa však zasáhla americkou leteckou základnu Al-Udaid, která představuje největší vojenské stanoviště Spojených států v této oblasti. Podle vyjádření katarských úřadů si tento incident nevyžádal žádné oběti na životech.
Charles de Gaulle (vpravo)

Francie posílá na Blízký východ letadlovou loď. Britské stíhačky začaly sestřelovat íránské drony

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil v televizním projevu k národu vyslání letadlové lodi Charles de Gaulle do Středozemního moře. Plavidlo doprovodí celá flotila včetně fregat a leteckých sil. Macron zdůraznil, že Francie musí dodržet své obranné závazky vůči partnerům v Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech, ačkoliv celou operaci označil za čistě defenzivní s cílem ukázat solidaritu.

Írán Alí Chameneí (íránský ajatolláh)

Zdroj: Libor Novák

