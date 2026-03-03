Macinka by měl vážit slova. Češi mají problém se dostat domů a neváhají kritizovat

Jan Hrabě

3. března 2026 15:25

Petr Macinka
Mnozí Češi nacházející se na Blízkém východě se snaží dostat co nejrychleji domů. Neváhají přitom kritizovat politiky, například ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). Problémy s návratem navíc mohou mít i občané v zemích, které nejsou konfliktem přímo ohrožené. 

Macinku zkritizovala paní Věra, která cestovala po Izraeli se synem a jeho kamarádem. Ozvala se sice z autobusu, který pro evakuaci českých občanů zajistila ambasáda, přesto si neváhala rýpnout do šéfa diplomacie.

"Velmi se mě dotklo, když jsem o víkendu slyšela ministra zahraničí Macinku, který řekl, že si za to s nadsázkou můžou turisté sami. Že jeli někam, kam neměli jet. To není pravda," uvedla pro Seznam Zprávy. Zdůraznila, že cestu dlouhodobě plánovala a nijak nehazardovala. "Letenky jsme kupovali v lednu, hned jsme se registrovali v systému Drozd a pečlivě tam vypsali náš cestovní plán včetně kontaktů," vysvětlila. 

Macinkovi nechala vyřídit vzkaz. "Já bych mu chtěla jako vzkázat, že my jsme tady seděli v krytech s bombami nad hlavou. Ať si laskavě ministr uvědomí, že za těmi novináři jsou tisíce lidí, kteří někde seděli a čekali na jakékoliv informace, které nepřicházely," vzkázala paní Věra.

Češi navíc mají komplikace s návratem i z jiných než blízkovýchodních destinací. Jde například o pětici žen z Prostějova, kteří se nacházejí v thajském Bangkoku. Vstříc jim vycházejí v hotelu, kde zatím stále mohou setrvávat. Zpáteční let je ovšem v nedohlednu. 

Podle informací webu novinky.cz se ženy rozhodly obrátit na velvyslanectví v Bangkoku. "Z Česka se dozvídáme, že se všude řeší odlety ze zasažených oblastí, což chápeme, že je priorita. Ale ti, co neodletěli z důvodu zrušených letů, nemají informace vůbec žádné, ani od vás, ani od letecké společnosti," napsaly turistky. 

Z velvyslanectví přišla odpověď, která cestovatelky nepotěšila. Ambasáda jim vzkázala, že se mají pokusit si sami najít letenku a odletět. "Pokud zde můžete ještě nějakou dobu zůstat, pak můžete vyčkat, zda se situace uklidní a ceny klesnou," sdělili zástupci české diplomacie. 

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí uvedl, že kvůli vývoji situace na Blízkém východě bylo nutné změnit původní plán repatriačních letů. "Dobrá zpráva je, že v důsledku těch nových událostí jsme se rozhodli, že přidáme ještě třetí zemi, odkud budeme vozit naše občany zpět domů. Takže repatriace bude probíhat z Egypta, Jordánska a nově i z Ománu," informoval.

Jordánsko se podle Babiše rozhodlo uzavřít vzdušný prostor, takže let do Ammánu se odkládal na úterní ráno. "Odlétají dva letouny zatím na Krétu, a jakmile budou mít vyřízené povolení, což by mělo být rychle, tak větší airbus odletí do Maskatu v Ománu a casa poletí do Egypta, kde nabere první skupinu lidí, protože zbytek se tam dostane až zítra odpoledne," vysvětlil předseda vlády. 

"Ráno, jakmile se otevře nad Jordánskem letový prostor, tak vyletí do Ammanu kratší airbus. A nakonec se znovu v Egyptě otočí airbus nebo casa, to uvidíme podle toho, jaká bude skutečná potřeba," dodal. 

27. února 2026 21:56

Expremiér Nečas se rozvedl s druhou manželkou

