Izrael zahájil rozsáhlé údery na Teherán a Bejrút. Munici máme neomezenou, válčit můžeme navěky, vzkázal Trump

Izraelská armáda během čtvrtého dne konfliktu s Íránem zahájila další vlnu rozsáhlých úderů zaměřených na Teherán a Bejrút. Podle prohlášení Izraelských obranných sil jsou tyto současně probíhající operace cíleny na vojenské objekty v obou metropolích. Mluvčí armády Avichay Adraee potvrdil, že útoky směřují proti velitelským centrům a skladovacím prostorám.
Před samotným zahájením náletů vydal Izrael naléhavé varování obyvatelům jižních předměstí Bejrútu a desítek přilehlých vesnic. Civilisté byli vyzváni k okamžité evakuaci z blízkosti budov spojených s hnutím Hizballáh. Krátce po tomto varování se nad libanonským hlavním městem začala vznášet mračna černého kouře a oblastí otřásly silné exploze.
Konflikt se vyostřil také v Saúdské Arábii, kde americké velvyslanectví v Rijádu zasáhly dva drony. Podle saúdskoarabského ministerstva obrany tyto stroje pravděpodobně pocházely z Íránu. Útok na diplomatickou misi způsobil omezený požár a vedl pouze k menším materiálním škodám.
Íránská státní média informovala o zničení velitelské a štábní budovy na americké letecké základně v Bahrajnu. Agentura Fars zveřejnila záběry, které mají zachycovat raketový a dronový útok revolučních gard na objekt v regionu Sheikh Isa. Spojené státy se k těmto zprávám o destrukci svého velitelství a výbuchu palivových nádrží zatím nevyjádřily.
Americké ministerstvo zahraničí v reakci na situaci nařídilo svým občanům, aby okamžitě opustili Bahrajn a dalších dvanáct zemí Blízkého východu. Z americké námořní základny v Bahrajnu byl již dříve hlášen stoupající kouř. Od začátku válečného stavu bylo v regionu potvrzeno úmrtí šesti příslušníků amerických ozbrojených sil.
Vojenské operace provází i incidenty s vlastními jednotkami, kdy byly v Kuvajtu sestřeleny tři americké stíhačky. Podle dostupných informací šlo o důsledek přátelské palby, nicméně posádky těchto strojů pád přežily. Íránský představitel zároveň pohrozil, že země nechá zapálit každou loď, která se pokusí proplout strategickým Hormuzským průlivem.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že ty nejtvrdší údery na Írán ze strany USA teprve přijdou. Navázal tak na slova Donalda Trumpa, který sobotní útoky označil za poslední a nejlepší šanci na eliminaci režimu v Teheránu. Sobotní společná operace USA a Izraele vedla k zabití nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
Prezident Donald Trump na své síti Truth Social uvedl, že Spojené státy disponují prakticky neomezenými zásobami munice střední třídy. Podle jeho slov lze s těmito zásobami vést válku v podstatě navždy a země je připravena na velké vítězství. Zároveň kritizoval Joea Bidena za to, že poskytl Ukrajině příliš mnoho špičkových zbraní s dlouhým doletem.
Britský premiér Keir Starmer v pondělí sdělil poslancům, že nevěří v provádění změn režimů prostřednictvím vzdušných útoků. Přesto však povolil americké armádě využívat britské vojenské základny pro účely obranných úderů. Tyto operace jsou zaměřeny především na íránská raketová odpaliště v rámci probíhajícího střetu.
V noci ve Washingtonu Trump zdůraznil, že americké sklady jsou plné a připravené k boji. Situace v regionu zůstává kritická poté, co Írán odpověděl na smrt svého vůdce vlnou odvetných útoků. Agentura Fars, napojená na Íránské revoluční gardy (IRGC), nadále šíří záběry raket explodujících ve vzdálených cílech na území Bahrajnu.
Tvrdí, že útok dronem a raketami zničil budovu amerického velení a štábu v bahrajnské oblasti Sheikh Isa a způsobil explozi palivových nádrží. USA se k údajným útokům zatím nevyjádřily, podle BBC je ale základna zřejmě kompletně zničena.
Izraelská armáda ústy svého mluvčího potvrdila, že v souvislosti s nově otevřenou frontou v Libanonu jsou ve hře „všechny možnosti“, a to včetně potenciální pozemní operace. Toto prohlášení následuje po eskalaci napětí v pondělních branných hodinách, kdy hnutí Hizballáh odpálilo na severní Izrael šest projektilů. Izrael na tento útok odpověděl masivní vlnou náletů cílících na Bejrút a jižní části Libanonu.
