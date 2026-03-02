Írán ochutnal vlastní medicínu. Američané jim okopírovali Šáhidy, teď s nimi vybombardovali Teherán

Americké centrální velitelství (CENTCOM) potvrdilo, že sobotní nálety na Írán v rámci operace „Epic Fury“ přinesly historicky první bojové nasazení nového autonomního kamikadze dronu. Tento systém, označovaný jako LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System), byl vyslán k likvidaci klíčových cílů, mezi které patřila velitelská stanoviště Islámských revolučních gard, íránská protivzdušná obrana a odpalovací základny raket a bezpilotních prostředků.
Admirál Brad Cooper, velitel CENTCOM, v oficiálním prohlášení uvedl, že nasazení těchto prostředků je přímou odpovědí na rozkaz prezidenta k rozhodné akci. Zdůraznil, že američtí vojáci napříč všemi složkami armády úspěšně plní zadané úkoly. Platforma LUCAS je přitom zajímavá svým původem – byla vyvinuta metodou zpětného inženýrství na základě íránského dronu Šahíd-136, který se tak stal předlohou pro vlastní americkou odplatu.
Drony vyrábí arizonská společnost SpektreWorks a jejich konstrukce umožňuje start z katapultů, s pomocí raketového pohonu nebo z mobilních pozemních systémů. Jedná se o pokročilou verzi modelu FLM 136, který byl původně navržen pro výcvik v obraně proti dronům, kde simuloval právě íránské varianty. Nyní se však tento trenažér proměnil v ostrou zbraň s doletem přibližně 800 kilometrů a ničivou silou, která odpovídá zhruba dvojnásobku výbušné nálože střely Hellfire.
Jednou z největších předností systému LUCAS je jeho nákladová efektivita a snadná škálovatelnost výroby. S cenovkou kolem 35 000 dolarů za kus a vzletovou hmotností necelých 82 kilogramů je tento stroj výrazně levnější a lehčí než pokročilá munice v dosavadním americkém arzenálu. První úspěšný start z paluby lodi USS Santa Barbara v Arabském zálivu proběhl teprve v prosinci loňského roku, což podtrhuje rychlost, s jakou byl systém zaveden do praxe.
Za provozem těchto strojů stojí nově vytvořená letka Task Force Scorpion Strike, která spadá pod velitelství speciálních sil CENTCOM. Tato jednotka je první svého druhu a zaměřuje se výhradně na operace s jednosměrnými útočnými drony. Podle admirála Coopera je cílem této inovace vytvořit účinný odstrašující prostředek a ukázat schopnost americké armády rychle integrovat špičkové technologie do reálného boje.
Založení této speciální jednotky následovalo po směrnici ministra obrany Petea Hegsetha z loňského července. Ten v memorandu nazvaném „Uvolnění dominance amerických vojenských dronů“ vyzval k překonání byrokratického odporu a k urychlenému nákupu cenově dostupných autonomních systémů. Aktuální nasazení v Íránu tak potvrzuje ambici vedení Pentagonu integrovat moderní dronové kapacity do všech relevantních oblastí současného válčení.
Íránské islámské revoluční gardy (IRGC) oznámily, že zahájily další, sedmou vlnu raketových útoků a náletů bezpilotních letounů na země v regionu. Nad městem Abú Dhabí byly slyšet silné exploze a následně byly spatřeny sloupy kouře stoupající z oblasti poblíž místního přístavu. Zatím není zcela jasné, co přesně dané místo zasáhlo, nicméně svědci z okolí hlásili, že nad svými hlavami slyšeli přelétající letadla.
Zdroj: Libor Novák