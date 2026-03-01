Politico: Írán po začátku útoku zoufale hledal pomoc v Moskvě. Dostal jen slovní podporu

Zatímco se v sobotu ráno nad Teheránem ozývaly exploze amerických a izraelských bomb, íránská diplomacie se zoufale snažila dovolat do Moskvy. Podle webu Politico se však tamnímu ministru zahraničí od Sergeje Lavrova dostalo pouze slovní podpory a vyjádření soustrasti. Írán se tak stal další zemí v pořadí, která na vlastní kůži pocítila, že ruské spojenectví má své velmi úzké limity, jakmile dojde na skutečný vojenský střet s globální velmocí.
Tato zkušenost není v posledních letech ojedinělá. Před Íránem podobné zjištění učinil syrský vůdce Bašár al-Asad koncem roku 2024, kdy ruská podpora nedokázala zabránit postupu povstalců. Stejně tak venezuelský prezident Nicolás Maduro, který se od začátku letošního roku nachází v americkém vězení, marně čekal na rozhodnější zásah Kremlu. Nyní, po potvrzení smrti ajatolláha Alího Chameneího během útoku na Teherán, se propast mezi silnými slovy Moskvy a její reálnou nečinností ukázala v plné nahotě.
Pro Teherán by tento vlažný postoj neměl být překvapením, neboť varovné signály přicházely již od loňského léta. Během dvanáctidenní války s Izraelem, která zahrnovala i masivní americký útok na íránská jaderná zařízení, se Rusko omezilo pouze na rétorické odsouzení. Přestože Moskva v prosinci souhlasila s poskytnutím pokročilých raket v hodnotě 500 milionů eur a snažila se stylizovat do role mediátora, při sobotním útoku o vojenské pomoci nepadlo ani slovo.
Formálně Rusko k obraně Íránu nic nezavazuje. Ačkoliv obě země v dubnu 2025 podepsaly smlouvu o strategickém partnerství, ruský náměstek ministra zahraničí Andrej Rudenko tehdy výslovně zdůraznil, že dokument nezakládá vojenskou alianci ani závazek ke vzájemné pomoci. Zatímco Írán ochotně dodával Moskvě drony Šáhed a rakety pro válku na Ukrajině, Kreml se do dalšího válečného dobrodružství na obranu svého partnera nehrne.
Ruský prezident Vladimir Putin svou neutralitu obhajoval již v minulosti, například během ekonomického fóra v Petrohradu v červnu 2025. Poukázal tehdy na fakt, že v Izraeli žijí nejméně dva miliony bývalých občanů Sovětského svazu a zemi označil za téměř ruskojazyčnou. Tento demografický faktor hraje v ruských kalkulacích klíčovou roli a Moskva jej bere v úvahu při rozhodování, nakolik se v blízkovýchodních konfliktech angažovat.
I když nečinnost Ruska v případě Íránu představuje reputační ránu na globální scéně, Kreml se bude snažit vytěžit z nastalé situace maximum v informační válce. Moskva již nyní využívá útoky k tomu, aby poukázala na porušování mezinárodních norem ze strany Západu. Podle politologa Vladimira Pastuchova bude Putin události v Teheránu prezentovat jako důkaz správnosti své agresivní politiky vůči Západu s argumentem, že nebýt jeho kroků, mohlo se totéž stát Rusku.
První reakce z nejvyšších pater ruské politiky na sebe nenechaly dlouho čekat. Dmitrij Medveděv označil diplomatické snahy Donalda Trumpa za pouhou zástěrku, o které prý všichni věděli. Zahraničněpolitický poradce Kremlu Fjodor Lukjanov zašel ještě dál a prohlásil, že události v Íránu ukazují naprostou bezpředmětnost jakékoli diplomacie s Trumpovou administrativou. Moskva tak sází na to, že u zbývajících spojenců převáží tento narativ nad faktem, že své partnery v nouzi nechává osamocené.
Izraelská armáda v sobotu oznámila, že v rámci masivní vlny současně vedených úderů na Írán shodila stovky kusů munice na přibližně 500 strategických cílů. Podle prohlášení Izraelských obranných sil (IDF) se útoky soustředily především na systémy protivzdušné obrany a odpalovací zařízení balistických raket ve středním a západním Íránu. Tato operace měla za cíl výrazně oslabit útočný potenciál teheránského režimu a jeho schopnost ohrožovat izraelské území.
