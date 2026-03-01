OBRAZEM: Tradiční Matějská pouť opět rozzářila pražské Výstaviště

Matějská pouť 2026 znovu proměnila areál Výstaviště Praha v obří lunapark s více než stovkou atrakcí, včetně adrenalinových horských drah, impozantního řetízkového kolotoče a padesátimetrového vyhlídkového kola.
Matějská pouť 2026 znovu proměnila areál Výstaviště Praha v největší a nejznámější zábavní areál v České republice. Legendární pouť, která letos slaví už 431 let tradice, láká tisíce návštěvníků na stovky atrakcí pro všechny věkové kategorie. Koná se od 21. února do 19. dubna 2026, v pondělí zůstává areál zavřený, od úterý do pátku je otevřeno od 12 do 20 hodin a o víkendech a svátcích od 10 do 20 hodin. Vstup je ve všední dny zdarma, o víkendech a svátcích stojí 30 Kč na osobu, přičemž děti do 120 centimetrů mají vstup zdarma.
Návštěvníci se mohou těšit na více než 100 různých kolotočů, houpaček, autodromů, strašidelných domů i moderních adrenalinových zážitků. Mezi letošní hvězdné atrakce patří horské dráhy jako Cyklon nebo Super Mouse, obří řetízkový kolotoč Around the World XXL a novinky jako adrenalinová jízda Spider-Man G-Force či dvoupatrový italský kolotoč. Fanoušci panoramatických výhledů si zase nemohou nechat ujít padesátimetrové obří kolo s kabinami. Pro nejmenší tu jsou klidnější atrakce – dětské vláčky, kolotoče i tradiční řetízkové houpačky.
Ceny atrakcí se většinou drží v rozmezí 100–250 Kč za jízdu podle typu a velikosti atrakce. Menší dětské kolotoče vyjdou kolem 100 Kč, klasické autodromy nebo breakdance stojí zhruba 150 Kč, ruské kolo dospělého návštěvníka vyjde na 200 Kč, zatímco adrenalinové jízdy, jako je katapult, mohou stát až 300 Kč. Pokud si každý člen rodiny dopřeje několik jízd, jednodenní zábava se snadno vyšplhá na několik tisíc korun.
Občerstvení tvoří významnou část nákladů – tradiční pouťové pochoutky se pohybují od desítek do několika stovek korun. Klobásy, langoše, smažený sýr nebo kuřecí stripsy s hranolky vyjdou přibližně na 220 Kč, gyros od 160 Kč, točené pivo kolem 60 Kč, víno 50 Kč, sladké limonády od 50 Kč. Za cukrovou vatu zaplatíte od 50 Kč, španělské churros kolem 150 Kč a klasické perníkové srdce od 80 Kč.
Součástí Matějské pouti jsou také doprovodné programy a speciální akce, například Den pro handicapované děti, který doplní hudební vystoupení, soutěže a tematické dny.
Matějská pouť není jen adrenalinovým dobrodružstvím, ale i oblíbenou rodinnou tradicí, která každoročně spojuje generace a slavnostně vítá příchod jara.
