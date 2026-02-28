Trump: Zaútočili jsme, protože Írán vyvíjí rakety schopné zasáhnout USA. Podle rozvědky to není pravda, tvrdí CNN

Americký prezident Donald Trump ve svém prvním vyjádření k sobotním vojenským úderům proti Íránu prohlásil, že Teherán vyvíjí rakety, které by „brzy mohly zasáhnout americkou vlast“. Toto tvrzení, které zaznělo ve videu na sociálních sítích i během úterního projevu o stavu Unie, však podle zdrojů stanice CNN není podloženo aktuálními poznatky amerických zpravodajských služeb.
Podle dostupných informací neexistují žádná zpravodajská data, která by naznačovala, že Írán v současné době usiluje o program mezikontinentálních balistických raket (ICBM) s cílem zasáhnout území Spojených států. Neodtajněné hodnocení Obranné zpravodajské agentury (DIA) z roku 2025 sice uvádí, že by Írán mohl vyvinout vojensky využitelnou mezikontinentální střelu do roku 2035, ovšem pouze za předpokladu, že by se Teherán pro takovou schopnost vědomě rozhodl.
Tři nezávislé zdroje pro CNN potvrdily, že v nedávných hodnoceních íránských aspirací v oblasti dálkových raket nedošlo k žádné změně. Přestože Írán disponuje balistickými raketami krátkého doletu, které reálně ohrožují americké základny a personál v regionu Blízkého východu, schopnost zasáhnout kontinentální USA je podle expertů hudbou vzdálené budoucnosti.
Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová na tato zjištění reagovala obhajobou prezidentova postoje. Uvedla, že Donald Trump má naprostou pravdu, když zdůrazňuje vážné obavy z Íránu, tedy země, která provolává „smrt Americe“ a zároveň usiluje o technologii mezikontinentálních střel. Podle ní je hrozba reálná bez ohledu na konkrétní časové odhady zpravodajců.
Zajímavostí je, že téma íránských mezikontinentálních raket se neobjevilo ani na nedávném brífinku pro takzvaný „gang osmi“, složený z lídrů Kongresu a šéfů zpravodajských výborů. Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí navíc v aktuálním rozhovoru zopakoval, že jeho země záměrně omezila dolet svých raket na 2 000 kilometrů a že tyto zbraně slouží výhradně k obraně.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio odmítl přímo spekulovat o tom, jak blízko je Írán k získání technologií pro zásah USA, ale trvá na tom, že Teherán se tímto směrem „zcela jistě“ ubírá. Během tiskové konference na Svatém Kryštofu uvedl, že Írán zvyšuje dolet svých současných střel a je na cestě k vývoji zbraní schopných ohrozit americkou pevninu.
Rubio rovněž označil za velký problém skutečnost, že Írán odmítá o svém raketovém programu diskutovat v rámci nedávných diplomatických jednání, která se soustředila pouze na jaderné otázky. Podle nejvyššího amerického diplomata vlastní Írán konvenční zbraně navržené výhradně k útokům na Ameriku a tyto hrozby musí být řešeny paralelně s jadernou problematikou.
V otázce jaderného programu panují uvnitř administrativy určité rozpory. Zatímco Rubio uznal, že Írán momentálně uran neobohacuje, zvláštní vyslanec Steve Witkoff tvrdil, že země je „pravděpodobně týden od získání materiálu pro výrobu bomby“. To je v přímém rozporu s tvrzením expertů i zpravodajských služeb, podle nichž by obnova schopností po loňských útocích trvala mnohem déle a probíhá na místech, která jsou proti náletům odolná.
