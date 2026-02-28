Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Libor Novák

28. února 2026 8:27

Izraelská armáda, ilustrační fotografie
Foto: Israel Defense Forces

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno údery proti Íránu. Tuto informaci potvrdil izraelský ministr obrany Israel Katz a dva američtí představitelé. Nad íránským hlavním městem Teheránem byl po explozích spatřen stoupající sloup kouře.

Tři američtí představitelé sdělili stanici CNN, že Spojené státy provádějí údery na Írán. Jeden z nich uvedl, že operace stále probíhají, a popsal je jako nikoliv malé. Útoky následují po týdnech hrozeb prezidenta Donalda Trumpa kvůli íránskému jadernému programu.

Podle izraelského zdroje byl sobotní ranní útok koordinován se Spojenými státy. V tuto chvíli není zcela jasné, zda šlo o jednostranný izraelský úder, nebo se ho přímo účastnila i Amerika. Izraelské cíle se zaměřily na balistické rakety a odpalovací zařízení.

Izrael v souvislosti se zahájením útoků vyhlásil na celém svém území výjimečný stav. Tento krok učinil v očekávání íránské odvety, která by mohla zahrnovat útoky drony a balistickými raketami. Izraelské velitelství domácí fronty nařídilo veřejnosti omezit pohyb pouze na nezbytné aktivity.

Nová omezení v Izraeli zakazují veřejná shromáždění a docházku do práce i do škol. Výjimku tvoří pouze sektory, které stát označuje za výjimečné. Ministerstvo dopravy také oznámilo, že Izrael po provedení úderů uzavřel svůj vzdušný prostor.

Státní tisková agentura Fars oznámila, že údery byly hlášeny v několika íránských městech. Kromě Teheránu se jedná o Isfahán, Qom, Karaj a Kermánšáh. Novináři agentury AFP přímo v hlavním městě slyšeli dva hlasité výbuchy a viděli hustý kouř.

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí se v době útoků nenacházel v Teheránu. Podle informací agentury Reuters byl politik převezen na bezpečné místo. Agentura Fars doplnila, že typ explozí v metropoli naznačuje, že se jedná o raketový útok.

Jde o druhý americký útok na íránskou půdu za necelý rok, přičemž ten předchozí se odehrál v červnu 2025. Tehdy Donald Trump nařídil bombardování tří jaderných lokalit. Írán tehdy reagoval odpálením balistických raket na základnu al-Udeid v Kataru.

Donald Trump dříve varoval, že udeří, pokud íránská vláda použije smrtící sílu proti civilistům. Organizace HRANA uvádí, že při protivládních demonstracích bylo zabito nejméně 5 520 protestujících. Íránské úřady přiznávají nižší počet obětí, který zahrnuje i bezpečnostní složky.

Prezident Trump v minulých týdnech přesouval vojenské síly blíže k Blízkému východu a hovořil o armádě v pohotovosti. Teheránu dal ultimátum 10 až 15 dní na vyřešení jaderného sporu. Írán tato obvinění i zprávy o počtech obětí při nepokojích označil za velké lži.

Armáda se připravuje na rozsáhlou operaci v Íránu. Teherán odmítli šance na ukončení jaderných ambicí, prohlásil Trump

Izraelská armáda

Armáda se připravuje na rozsáhlou operaci v Íránu. Teherán odmítli šance na ukončení jaderných ambicí, prohlásil Trump

Izraelské vojenské síly se připravují na rozsáhlou operaci, která by mohla trvat několik dní. Podle informací z izraelských zdrojů jsou údery naplánovány tak, aby v případě potřeby pokračovaly i v delším časovém horizontu. Podobnou připravenost potvrzuje i americká armáda, přičemž prezident Donald Trump označil probíhající útoky za masivní.
Válka v Izraeli

Příměří se otřásá v základech. Pásmo Gazy zažilo nejtragičtější izraelský nálet za poslední měsíce

Při izraelských náletech v Pásmu Gazy zahynulo v sobotu nejméně 31 lidí, což představuje nejtragičtější bilanci za jediný den za poslední dva měsíce. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví jsou mezi oběťmi i čtyři policistky a šest dětí. Dalších nejméně 30 osob utrpělo zranění, přičemž stav mnoha z nich je kritický. Ředitel nemocnice Al-Šífa, největšího zdravotnického zařízení v oblasti, varoval, že počet mrtvých pravděpodobně dále poroste vzhledem k vážnosti zranění mnoha pacientů.

Izraelská armáda Izrael USA (Spojené státy americké) Írán

