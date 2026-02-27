Záhadné úmrtí dvou lidí v Písku. Těla se našla v lodním kontejneru

Jihočeští kriminalisté se od pátku zabývají případem záhadného úmrtí dvou lidí v Písku. Těla se našla v lodním kontejneru, vyšetřovatel nařídil soudní pitvu. Nic ale nasvědčuje násilnému úmrtí osob.
Jihočeská policie o případu informovala v pátek odpoledne prostřednictvím profilu na sociální síti X. "Kriminalisté v Písku aktuálně vyšetřují úmrtí dvou osob v lodním kontejneru," uvedli policisté.
Police zmínila, že kontejnery se na místě využívají jako sklady. V rámci vyšetřování byla u obou zemřelých nařízena soudní pitva. K trestnému činu ale zřejmě nedošlo. "Zatím jsme nezjistili nic, co by nasvědčovalo násilnému úmrtí," dodali strážci zákona.
krimi , Policie ČR , Jihočeský kraj
