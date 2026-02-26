Harry a Meghan na cestách. WHO nasadila manžele v Jordánsku

Princ Harry a jeho žena Meghan ve středu dorazili na ostře sledovanou návštěvu Jordánska, kde zavítali mezi děti v uprchlickém táboře. Navštívili také nemocnici, uvedla britská stanice BBC. Cesta probíhá v době vážné krize uvnitř královské rodiny, protože bývalý princ Andrew, strýc Harryho, je vyšetřován pro podezření ze zneužití pravomoci.
Harry a Meghan odcestovali do Ammánu na pozvání Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, jenž je od roku 2017 předsedou Světové zdravotnické organizace. Pár spolupracuje s WHO již od roku 2021. Jde o první společnou cestu dvojice do zahraničí za rok a půl.
Vévodu a vévodkyni ve středu ráno přivítal sám Ghebreyesus. Všichni se následně zapojili do diskuze, které se kromě lidí z WHO zúčastnili zástupci OSN a dalších organizací či diplomaté. Následovala návštěva jednoho z jordánských uprchlických táborů.
Mladší ze synů současného britského krále a jeho manželka se v táboře zapojili do aktivit s dětmi. Zahráli si fotbal, navštívili několik školních tříd a poslechli si, jak děti hrají na tradiční arabské hudební nástroje.
Harry a Meghan se v Jordánsku mají setkat také s místními politickými špičkami. Očekává se, že si prohlédnou fungování iniciativ, které pomáhají financovat. Dvojice například pomohla s evakuací dětí z válkou zmítaného Pásma Gazy.
Královská rodina, kterou pár před lety opustil, se jinak potýká s vážnou krizí. Důvodem je probíhající policejní vyšetřování bývalého prince Andrewa, jenž je podezřelý ze zneužití pravomoci. Úpadek mladšího bratra panovníka souvisí především s jeho vazbami na finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
