Harry a Meghan na cestách. WHO nasadila manžele v Jordánsku

Lucie Podzimková

26. února 2026 17:04

Harry a Meghan v novém dokumentu z produkce Netflix.
Harry a Meghan v novém dokumentu z produkce Netflix. Foto: Netflix

Princ Harry a jeho žena Meghan ve středu dorazili na ostře sledovanou návštěvu Jordánska, kde zavítali mezi děti v uprchlickém táboře. Navštívili také nemocnici, uvedla britská stanice BBC. Cesta probíhá v době vážné krize uvnitř královské rodiny, protože bývalý princ Andrew, strýc Harryho, je vyšetřován pro podezření ze zneužití pravomoci. 

Harry a Meghan odcestovali do Ammánu na pozvání Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, jenž je od roku 2017 předsedou Světové zdravotnické organizace. Pár spolupracuje s WHO již od roku 2021. Jde o první společnou cestu dvojice do zahraničí za rok a půl. 

Vévodu a vévodkyni ve středu ráno přivítal sám Ghebreyesus. Všichni se následně zapojili do diskuze, které se kromě lidí z WHO zúčastnili zástupci OSN a dalších organizací či diplomaté. Následovala návštěva jednoho z jordánských uprchlických táborů. 

Mladší ze synů současného britského krále a jeho manželka se v táboře zapojili do aktivit s dětmi. Zahráli si fotbal, navštívili několik školních tříd a poslechli si, jak děti hrají na tradiční arabské hudební nástroje. 

Harry a Meghan se v Jordánsku mají setkat také s místními politickými špičkami. Očekává se, že si prohlédnou fungování iniciativ, které pomáhají financovat. Dvojice například pomohla s evakuací dětí z válkou zmítaného Pásma Gazy. 

Královská rodina, kterou pár před lety opustil, se jinak potýká s vážnou krizí. Důvodem je probíhající policejní vyšetřování bývalého prince Andrewa, jenž je podezřelý ze zneužití pravomoci. Úpadek mladšího bratra panovníka souvisí především s jeho vazbami na finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. 

před 6 hodinami

Pokrovsk padl, míní experti. Rusové věří v další postup, má to ale háček

Související

Více souvisejících

Princ Harry Meghan Markleová jordánsko WHO (Světová zdravotnická organizace)

Aktuálně se děje

před 18 minutami

Harry a Meghan v novém dokumentu z produkce Netflix.

Harry a Meghan na cestách. WHO nasadila manžele v Jordánsku

Princ Harry a jeho žena Meghan ve středu dorazili na ostře sledovanou návštěvu Jordánska, kde zavítali mezi děti v uprchlickém táboře. Navštívili také nemocnici, uvedla britská stanice BBC. Cesta probíhá v době vážné krize uvnitř královské rodiny, protože bývalý princ Andrew, strýc Harryho, je vyšetřován pro podezření ze zneužití pravomoci. 

před 1 hodinou

Polské Pendolino se objeví na české železnici.

Polské Pendolino se poprvé objeví na české železnici

Cestující Českých drah se mohou těšit na mimořádnou příležitost svézt se nejrychlejším vlakem našich severních sousedů. Od 9. března do 17. června 2026 nasadí ČD ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity na vnitrostátní vlaky SC 511 / 516 na trase Praha – Bohumín a zpět vysokorychlostní vlakovou jednotku ED250 Pendolino. Jízdy v pravidelném provozu s cestujícími proběhnou v rámci probíhajícího schvalovacího procesu této jednotky pro provoz v České republice. Bude to poprvé, kdy polské Pendolino projde pravidelným provozem mimo Polsko.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Ilustrační fotografie.

Pohonné hmoty zdražují. Obrat v trendu se zatím nedá čekat

Pohonné hmoty v Česku během uplynulého týdne zdražovaly, růst cen se týkal benzinu i nafty. Příčinou je napětí kolem Íránu, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nevylučuje další úder proti íránskému jadernému programu. 

před 5 hodinami

Kim Čong-Un

Kim Čong-un poslal vzkaz Trumpovi. Jaderných zbraní se vzdávat nehodlá

Severokorejský diktátor Kim Čong-un vyjádřil záměr rozšířit jaderný arzenál a vyzval Washington, aby respektoval jadernou sílu jeho země. Podle Kima spolu mohou Severokorejci a Američané vycházet, pokud Bílý dům akceptuje, že Pchjongjang si ponechá jaderné zbraně. Informovala o tom BBC. 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Počasí

Počasí v Česku může ovlivnit zajímavý jev. Jisté to ještě není

Česko si v těchto dnech užívá předčasné jaro, teploty dokonce mají v tomto týdnu překročit 15 stupňů. Zima ale možná ještě neřekla poslední slovo. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) není vyloučeno, že se k nám v březnu dostane chladný vzduch z Arktidy. 

včera

včera

včera

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Napadená taxikářka ze Šumperka podlehla zraněním v nemocnici

Policie s největší pravděpodobností překvalifikuje případ ze Šumperku z pokusu o vraždu na obvinění z vraždy. Taxikářka, kterou muž bodl nožem, totiž zemřela v nemocnici. Obviněný navíc s jejím autem narazil do jiného vozidla a zranil další dva lidi. 

včera

Český lev

Českého lva letos doprovodí hudba skladatele Adriána Čermáka

Hudební rámec pro letošní slavnostní předávání cen Český lev, které 14. března nabídne v přímém přenosu z Kongresového centra Praha Česká televize na ČT1, vytvoří slovenský skladatel nejen filmové hudby Adrián Čermák. Diváci se mohou těšit na hudební doprovod vycházející z Čermákových zkušeností s filmovou a scénickou hudbou, který pracuje s atmosférou, emocemi a rytmem slavnostního večera a propojí elektronické prvky s živou interpretací samotného autora na klávesy. Na pódiu se během večera spojí s DJkou působící zejména na berlínské scéně Dariou Krylosovou aka DDK.

včera

Andrej Babiš a Igor Červený

Babišova vláda se zabývala prevencí vzniku závislostí a zrušila několik orgánů

Babišova vláda zasedla poprvé v kompletním složení, tedy už i s nově jmenovaným ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé). Zabývala se mimo jiné zprávou o plnění Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023–2025, zrušila několik svých pracovních a poradních orgánů a rozhodla o přesunu agendy Rady pro výzkum, vývoj a inovace z Úřadu vlády na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

včera

Ukrajinci zaútočili na ruskou továrnu. Sedm lidí přišlo o život

Ukrajinské drony zaútočily na továrnu na hnojiva v západním Rusku. Při události zemřelo sedm lidí, nejméně dalších deset osob utrpělo zranění. Informovala o tom BBC. K útoku došlo krátce po čtvrtém výročí zahájení války na Ukrajiny, kterou Moskva rozpoutala invazí do sousední země. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy