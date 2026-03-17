Válka se dnes vede s iPady, AI bude brzy operovat rychleji než jakýkoli člověk, prohlásil Zelenskyj v Londýně

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během svého významného projevu v Londýně apeloval na evropskou jednotu. Evropu označil za „globální sílu“, kterou svět nezbytně potřebuje a které se žádná jiná mocnost nedokáže postavit, pokud zůstane jednotná. Podle jeho slov je povinností současné generace lídrů jednat tak, aby budoucí pokolení mohla říci, že jejich předchůdci nezaváhali v rozhodujících chvílích a zajistili lidem bezpečný život.
Prezident zdůraznil, že síla Ukrajiny netkví pouze v technologiích, ale především v hodnotách, jako jsou lidská práva, svoboda a důstojnost. Ukrajina podle něj věří v kulturu a mír, který je skutečný a pevný, nikoliv vynucený. Právě tato vnitřní integrita a úcta k lidem jsou tím, co zemi chrání a pohání vpřed i v nejtemnějších časech.
Zelenskyj hovořil o nové realitě moderního válčení, kde prim hrají levné útočné drony. Varoval, že Írán svůj dronový program budoval roky a dnes tyto technologie, obohacené o ruské komponenty, dodává Moskvě. Poukázal na ekonomickou asymetrii konfliktu, kdy íránský dron v hodnotě 50 000 dolarů musí spojenci často sestřelovat raketami, které stojí miliony dolarů. Tato dostupnost ničivých prostředků znamená, že hrozbu již nepředstavují jen mocní diktátoři, ale šíří se nekontrolovaně dál.
Ukrajina se podle Zelenského nestala technologickým expertem náhodou, ale z nutnosti reagovat na roky trvající agresi. Dnes je země schopna produkovat až tisíc interceptorů (obranných prostředků) denně a disponuje radary, které spolehlivě fungují i při intenzivním rušení signálu. Tento pokrok nyní Kyjev nabízí svým spojencům jako posílení jejich vlastní bezpečnosti.
Prezident nabídl konkrétní bezpečnostní spolupráci, která by mohla chránit například britské základny na Kypru nebo další cíle v Evropě a v Perském zálivu. Ukrajinští experti by podle tohoto návrhu mohli instalovat týmy pro zachycování dronů, radary a akustické pokrytí, které by varovalo před rozsáhlými útoky. Tato pomoc je podle něj nabízena jako reciproční posílení obrany partnerů, kteří Ukrajině pomáhají.
Nová bezpečnostní realita se projevuje i na moři. Zelenskyj popsal, jak ukrajinské námořní drony vytlačily kdysi mocnou ruskou flotilu do vzdálených základen v Černém moři, kde se lodě musí skrývat. Varoval však, že drony mohou být odpalovány i z civilních plavidel nebo „stínových flotil“ kdekoli v evropských mořích, což představuje hrozbu, na kterou musí být vlády připraveny.
Technologický pokrok podle ukrajinského lídra směřuje k masovému využití umělé inteligence v ozbrojených systémech. AI bude brzy operovat rychleji než jakýkoli člověk. Zelenskyj poznamenal, že kdyby byl Putin v roce 2022 včas zastaven, mohl se svět vyhnout éře masového dronového válčení, která dnes ohrožuje lidstvo jako celek.
V Londýně, v budově parlamentu, kde se lidé cítí v bezpečí a nemusí řešit výpadky wi-fi ani hledat úkryty před nálety, je podle Zelenského těžké si představit, že by tento klid mohl skončit. Na Ukrajině však běžný život v tomto smyslu ustal. Apeloval na Británii, aby s Ukrajinou spolupracovala na tom, aby nikdo v Londýně ani v Kyjevě nemusel v budoucnu žít pod „hnízdem dronů“ nebo v betonových krytech bez bezpečného nebe.
Vizuální pomůckou během projevu byl Zelenskému tablet iPad, který ukrajinští obránci používají ke koordinaci protivzdušné obrany a sledování ruských útoků v reálném čase. Pomocí těchto zařízení mohou detailně analyzovat každý nálet a výkon svých obranných systémů. Tyto „nástroje“ označil za nezbytnou součást moderní obrany, kterou by měli mít k dispozici i britští vojáci.
Prezident s nadsázkou i vážností zmínil své ranní setkání s králem Karlem III., kterému jeden takový iPad věnoval. Král se ho prý dotázal, zda má ještě jeden, ale Zelenskyj musel s lítostí odpovědět, že nikoliv. Panovník mu na to odvětil, že v tom případě se o ten svůj bude muset podělit s premiérem Starmerem. Tato historka podtrhla blízkost a pracovní povahu vztahů mezi oběma zeměmi.
Zelenskyj potvrdil, že Ukrajina již nyní pomáhá chránit země v Perském zálivu před íránskými raketami a drony a je připravena vyslat další experty. Podobné dohody o spolupráci v oblasti dronové technologie chce Kyjev nabízet i dalším zemím. Podle jeho slov by nebylo moudré ignorovat to, co Ukrajina na základě svých tvrdě vykoupených zkušeností může nabídnout.
Ukrajina podle prezidenta postupně získává zpět svá území a dokazuje, že moderní technologie v rukou odhodlaných lidí dokáží zvrátit průběh války. Systémy jako Patriot v Perském zálivu jsou sice výkonné, ale samy o sobě nestačí, protože íránské ofenzivní systémy se vyvíjejí rychleji. Je proto nutné budovat komplexní obranné systémy, nikoliv se spoléhat pouze na jednotlivé rakety.
Zelenskyj vyjádřil velkou radost nad tím, že s Velkou Británií podepsal novou bezpečnostní dohodu, která zahrnuje i společné projekty na výrobu interceptorů. Spolupráce mezi ukrajinským know-how a britským průmyslem je cestou, jak zůstat technologicky před agresory a zajistit, aby „zítřek byl alespoň o něco bezpečnější“.
Závěrečný tón projevu byl optimistický, ale varovný. Zelenskyj připomněl, že pokud zlo zvítězí, bude schopno zasahovat cíle kdekoli na světě bez ohledu na oceány nebo hory. Proto na bezpečnosti Ukrajiny a na schopnosti Evropy jednat jako globální síla záleží víc než kdy jindy. Cílem je svět, kde místo dronů budou vládnout lidé a jejich svobodná vůle.
Bubeníčková si ve dvacetikilometrovém závodě doběhla pro svoji čtvrtou medaili z paralympiády
