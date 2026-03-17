Válka se dnes vede s iPady, AI bude brzy operovat rychleji než jakýkoli člověk, prohlásil Zelenskyj v Londýně

Libor Novák

17. března 2026 21:42

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během svého významného projevu v Londýně apeloval na evropskou jednotu. Evropu označil za „globální sílu“, kterou svět nezbytně potřebuje a které se žádná jiná mocnost nedokáže postavit, pokud zůstane jednotná. Podle jeho slov je povinností současné generace lídrů jednat tak, aby budoucí pokolení mohla říci, že jejich předchůdci nezaváhali v rozhodujících chvílích a zajistili lidem bezpečný život.

Prezident zdůraznil, že síla Ukrajiny netkví pouze v technologiích, ale především v hodnotách, jako jsou lidská práva, svoboda a důstojnost. Ukrajina podle něj věří v kulturu a mír, který je skutečný a pevný, nikoliv vynucený. Právě tato vnitřní integrita a úcta k lidem jsou tím, co zemi chrání a pohání vpřed i v nejtemnějších časech.

Zelenskyj hovořil o nové realitě moderního válčení, kde prim hrají levné útočné drony. Varoval, že Írán svůj dronový program budoval roky a dnes tyto technologie, obohacené o ruské komponenty, dodává Moskvě. Poukázal na ekonomickou asymetrii konfliktu, kdy íránský dron v hodnotě 50 000 dolarů musí spojenci často sestřelovat raketami, které stojí miliony dolarů. Tato dostupnost ničivých prostředků znamená, že hrozbu již nepředstavují jen mocní diktátoři, ale šíří se nekontrolovaně dál.

Ukrajina se podle Zelenského nestala technologickým expertem náhodou, ale z nutnosti reagovat na roky trvající agresi. Dnes je země schopna produkovat až tisíc interceptorů (obranných prostředků) denně a disponuje radary, které spolehlivě fungují i při intenzivním rušení signálu. Tento pokrok nyní Kyjev nabízí svým spojencům jako posílení jejich vlastní bezpečnosti.

Prezident nabídl konkrétní bezpečnostní spolupráci, která by mohla chránit například britské základny na Kypru nebo další cíle v Evropě a v Perském zálivu. Ukrajinští experti by podle tohoto návrhu mohli instalovat týmy pro zachycování dronů, radary a akustické pokrytí, které by varovalo před rozsáhlými útoky. Tato pomoc je podle něj nabízena jako reciproční posílení obrany partnerů, kteří Ukrajině pomáhají.

Nová bezpečnostní realita se projevuje i na moři. Zelenskyj popsal, jak ukrajinské námořní drony vytlačily kdysi mocnou ruskou flotilu do vzdálených základen v Černém moři, kde se lodě musí skrývat. Varoval však, že drony mohou být odpalovány i z civilních plavidel nebo „stínových flotil“ kdekoli v evropských mořích, což představuje hrozbu, na kterou musí být vlády připraveny.

Technologický pokrok podle ukrajinského lídra směřuje k masovému využití umělé inteligence v ozbrojených systémech. AI bude brzy operovat rychleji než jakýkoli člověk. Zelenskyj poznamenal, že kdyby byl Putin v roce 2022 včas zastaven, mohl se svět vyhnout éře masového dronového válčení, která dnes ohrožuje lidstvo jako celek.

V Londýně, v budově parlamentu, kde se lidé cítí v bezpečí a nemusí řešit výpadky wi-fi ani hledat úkryty před nálety, je podle Zelenského těžké si představit, že by tento klid mohl skončit. Na Ukrajině však běžný život v tomto smyslu ustal. Apeloval na Británii, aby s Ukrajinou spolupracovala na tom, aby nikdo v Londýně ani v Kyjevě nemusel v budoucnu žít pod „hnízdem dronů“ nebo v betonových krytech bez bezpečného nebe.

Vizuální pomůckou během projevu byl Zelenskému tablet iPad, který ukrajinští obránci používají ke koordinaci protivzdušné obrany a sledování ruských útoků v reálném čase. Pomocí těchto zařízení mohou detailně analyzovat každý nálet a výkon svých obranných systémů. Tyto „nástroje“ označil za nezbytnou součást moderní obrany, kterou by měli mít k dispozici i britští vojáci.

Prezident s nadsázkou i vážností zmínil své ranní setkání s králem Karlem III., kterému jeden takový iPad věnoval. Král se ho prý dotázal, zda má ještě jeden, ale Zelenskyj musel s lítostí odpovědět, že nikoliv. Panovník mu na to odvětil, že v tom případě se o ten svůj bude muset podělit s premiérem Starmerem. Tato historka podtrhla blízkost a pracovní povahu vztahů mezi oběma zeměmi.

Zelenskyj potvrdil, že Ukrajina již nyní pomáhá chránit země v Perském zálivu před íránskými raketami a drony a je připravena vyslat další experty. Podobné dohody o spolupráci v oblasti dronové technologie chce Kyjev nabízet i dalším zemím. Podle jeho slov by nebylo moudré ignorovat to, co Ukrajina na základě svých tvrdě vykoupených zkušeností může nabídnout.

Ukrajina podle prezidenta postupně získává zpět svá území a dokazuje, že moderní technologie v rukou odhodlaných lidí dokáží zvrátit průběh války. Systémy jako Patriot v Perském zálivu jsou sice výkonné, ale samy o sobě nestačí, protože íránské ofenzivní systémy se vyvíjejí rychleji. Je proto nutné budovat komplexní obranné systémy, nikoliv se spoléhat pouze na jednotlivé rakety.

Zelenskyj vyjádřil velkou radost nad tím, že s Velkou Británií podepsal novou bezpečnostní dohodu, která zahrnuje i společné projekty na výrobu interceptorů. Spolupráce mezi ukrajinským know-how a britským průmyslem je cestou, jak zůstat technologicky před agresory a zajistit, aby „zítřek byl alespoň o něco bezpečnější“.

Závěrečný tón projevu byl optimistický, ale varovný. Zelenskyj připomněl, že pokud zlo zvítězí, bude schopno zasahovat cíle kdekoli na světě bez ohledu na oceány nebo hory. Proto na bezpečnosti Ukrajiny a na schopnosti Evropy jednat jako globální síla záleží víc než kdy jindy. Cílem je svět, kde místo dronů budou vládnout lidé a jejich svobodná vůle.

Pozornost světa se nesmí odvrátit od Ukrajiny k Íránu, prohlásil Starmer na setkání se Zelenským

Pozornost světa se nesmí odvrátit od Ukrajiny k Íránu, prohlásil Starmer na setkání se Zelenským

Britský premiér Keir Starmer v úterý v Downing Street přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jasným vzkazem: pozornost světa se nesmí odvrátit od Ukrajiny, a to ani v době probíhající války v Íránu. Starmer zdůraznil, že ruský prezident Vladimir Putin nesmí být tím, kdo bude těžit z blízkovýchodního konfliktu, ať už prostřednictvím rostoucích cen ropy, nebo uvolňování sankcí.

Volodymyr Zelenskyj

Válka se dnes vede s iPady, AI bude brzy operovat rychleji než jakýkoli člověk, prohlásil Zelenskyj v Londýně

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během svého významného projevu v Londýně apeloval na evropskou jednotu. Evropu označil za „globální sílu“, kterou svět nezbytně potřebuje a které se žádná jiná mocnost nedokáže postavit, pokud zůstane jednotná. Podle jeho slov je povinností současné generace lídrů jednat tak, aby budoucí pokolení mohla říci, že jejich předchůdci nezaváhali v rozhodujících chvílích a zajistili lidem bezpečný život.

Výbušné téma v USA: Američanům se představa vojáků na půdě Íránu ani trochu nelíbí

Představa amerických vojáků přímo na íránské půdě, kterou administrativa Donalda Trumpa ještě před devíti měsíci rezolutně odmítala, se po dvou týdnech intenzivního válečného konfliktu stává reálnou, byť politicky extrémně výbušnou variantou. Zatímco viceprezident JD Vance v červnu 2025 tvrdil, že USA nemají zájem o „boty na zemi“, dnešní rétorika Bílého domu se změnila. Prezident Trump tuto možnost odmítá vyloučit a strategické okolnosti naznačují, že by k nasazení pozemních sil mohlo dojít dříve, než se očekávalo.

Volodymyr Zelenskyj se setkal s Keirem Starmerem

Pozornost světa se nesmí odvrátit od Ukrajiny k Íránu, prohlásil Starmer na setkání se Zelenským

Britský premiér Keir Starmer v úterý v Downing Street přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jasným vzkazem: pozornost světa se nesmí odvrátit od Ukrajiny, a to ani v době probíhající války v Íránu. Starmer zdůraznil, že ruský prezident Vladimir Putin nesmí být tím, kdo bude těžit z blízkovýchodního konfliktu, ať už prostřednictvím rostoucích cen ropy, nebo uvolňování sankcí.

Macron končí, Starmer mě zklamal, jsme nejmocnější a o pomoc od NATO nestojíme, zuří Trump

Americký prezident Donald Trump vyostřil svou rétoriku vůči spojencům a v sérii útočných prohlášení na své síti Truth Social označil Severoatlantickou alianci za „jednosměrnou ulici“. Reagoval tak na odmítavý postoj většiny členských států NATO, které se nechtějí zapojit do americké vojenské operace proti Íránu. Trump se nechal slyšet, že ho toto jednání nepřekvapuje, a zdůraznil, že Spojené státy ochraňují ostatní země za stovky miliard dolarů, aniž by se jim dostalo pomoci v čase potřeby.

Ceny ropy na světových trzích dnes opět letí vzhůru. Situaci v regionu vyhrotily nové incidenty

Ceny ropy na světových trzích v úterý opět zamířily vzhůru v reakci na stupňující se íránské útoky proti energetické infrastruktuře na Blízkém východě. Globální referenční cena ropy Brent vzrostla o 3 % na přibližně 103 dolarů za barel, zatímco americká lehká ropa WTI posílila o 3,7 % na zhruba 97 dolarů. Napětí se promítá i přímo do peněženek amerických řidičů, kde průměrná cena benzinu u čerpacích stanic dosáhla 3,79 dolaru za galon, což je nejvyšší hodnota od října 2023.

Babiš s prezidentem řešil rozpočet. Pavel jej podepíše v pátek

V úterý odpoledne proběhlo na Pražském hradě pravidelné jednání mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem. Hlavním výstupem schůzky je potvrzení, že hlava státu v pátek podepíše zákon o státním rozpočtu na letošní rok. Tento krok následuje po schválení návrhu Poslaneckou sněmovnou, která počítá se schodkem ve výši 310 miliard korun. O rozpočtu prezident hovořil již v pondělí s ministryní financí Alenou Schillerovou, která tehdy avizovala, že prezident neplánuje přijetí normy nijak zdržovat ani ji vetovat.

Na Blízký východ míří vrtulníková loď USS Tripoli, na palubě má tisíce mariňáků

Americká výsadková loď USS Tripoli, která má na palubě tisíce mariňáků a námořníků, byla v úterý 17. března spatřena poblíž Singapuru. Podle údajů z námořních sledovacích systémů loď směřuje k Malackému průlivu a dále na Blízký východ. Pohyb plavidla v oblasti s hustým provozem doprovází zapnutý odpovídač AIS, což je běžný postup pro zajištění bezpečnosti v rušných vodách, přestože se válečné lodě jindy pohybují v utajení.

Židlochovice se staly terčem sofistikovaného kybernetického útoku. Hackeři požadují výkupné

Městský úřad v Židlochovicích se stal o víkendu terčem sofistikovaného kybernetického útoku. Napadení radnice odhalila v neděli ráno víceméně náhodou, když při prověřování nefunkční aplikace pro občany IT pracovníci zjistili, že v systému právě probíhá proces šifrování dat. Útok byl okamžitě nahlášen Policii ČR a odborníkům z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kteří nyní celý incident analyzují.

S Izraelci původně spolupracovat nechtěl, Evropu poslal hlídat Arktidu. Trumpovy požadavky se mění každý týden

Donald Trump o víkendu vyzval Spojené království, Čínu, Francii nebo Japonsko, aby se zapojily do námořního doprovodu ropných tankerů protékajících Hormuzským průlivem. Tato žádost přišla ve chvíli, kdy se naplno ukázalo, že Bílý dům postrádá jasnou strategii vůči Íránu. Washington totiž zřejmě nepředpokládal, že se Teherán pokusí Západu způsobit citelné ztráty právě útoky na obchodní lodě a spojenecké základny v Perském zálivu.

My válku nezačali, on nemá plán. Proč se státy NATO nechtějí připojit k Trumpovu tažení proti Íránu?

Snaha Donalda Trumpa zapojit spojence z NATO do řešení krize v Hormuzském průlivu naráží na silný odpor a nedůvěru. Trumpovo prohlášení, že nezajištění této klíčové vodní cesty by mohlo mít „velmi špatný dopad na budoucnost NATO“, vyvolalo mezi evropskými lídry značné pozdvižení. Generál Sir Nick Carter, bývalý náčelník britského obranného štábu, pro BBC uvedl, že NATO vzniklo jako obranná aliance, nikoliv jako nástroj, který by měl ostatní členy zavazovat k účasti v útočné válce jednoho ze spojenců.

Faktický vládce Íránu a mozek represí. Kdo byl Alí Larídžání?

Izraelský ministr obrany Israel Katz v úterý potvrdil, že noční letecký úder v Teheránu úspěšně eliminoval Alího Larídžáního, jednu z nejvlivnějších postav současného íránského režimu. Larídžání, který zastával funkci tajemníka Nejvyšší rady národní bezpečnosti, byl v posledních měsících považován za faktického vůdce země a hlavního architekta íránské válečné strategie.

Izraelská armáda zabila pravou ruku Chameneího, šéfa bezpečnostní rady, a velitele jednotek Basídž

Izraelský ministr obrany Israel Katz oznámil, že během nočních leteckých úderů v Íránu byl zlikvidován jeden z nejvýše postavených představitelů tamního režimu, Alí Larídžání. Ten zastával klíčovou funkci tajemníka íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti. Podle vyjádření ministra se Larídžání po útoku symbolicky připojil k ostatním eliminovaným členům „osy zla“ a k samotnému duchovnímu vůdci Chameneímu.

EU důrazně varovala Izrael před pozemní ofenzívou v Libanonu

Lídři Francie, Německa, Itálie, Velké Británie a Kanady v pondělí večer ve společném prohlášení důrazně varovali Izrael před pozemní ofenzívou v Libanonu. Vyzvali představitele obou zemí, aby namísto další vojenské eskalace hledali politické řešení. Podle státníků by rozsáhlá operace měla katastrofální humanitární dopady a mohla by vyústit v dlouhotrvající konflikt, kterému je nutné za každou cenu zabránit.

Trump si našel další cíl. Pokouší se převzít Kubu

Prezident Donald Trump v pondělí v Oválné pracovně prohlásil, že by pro něj bylo ctí „převzít Kubu“. Tato slova zazněla v den, kdy se energetická síť tohoto komunistického ostrova poprvé celonápadně zhroutila poté, co Spojené státy efektivně zablokovaly toky ropy do země. Trump uvedl, že o této možnosti slyší celý život a věří, že s ostrovem může udělat cokoli, ať už půjde o jeho osvobození, nebo ovládnutí v jakékoli formě.

Trump u spojenců tvrdě narazil. Rozpoutal válku, se kterou nechce nikdo nic mít.

První týdny íránské krize potvrdily vojenskou převahu Spojených států a Izraele. Írán na tuto situaci reaguje asymetricky, zatímco v přímém vojenském střetu, tedy ve vertikální eskalaci, tahá za kratší konec. Americké a izraelské síly si udržují dominantní postavení, jelikož íránské pokusy o údery na jejich zařízení mají stále klesající účinek

Gudas si znepřátelil v NHL fanoušky. Tvrdým hitem ukončil sezónu Matthewsovi

O českém hokejovém obránci Radku Gudasovi se dlouhodobě ví, že pro tvrdé střety nikdy nechodí daleko. Na nedávných zimních olympijských hrách jeho tvrdost poznal kapitán Kanady Sidney Crosby. Nyní v rámci kanadsko-americké NHL poznal tuto tvrdost americký kapitán Toronta Austona Matthewse. Nutno však říct, že tentokrát Gudas svou tvrdost přehnal, jelikož se jednalo o tvrdý faul kolenem, po němž český reprezentant zaslouženě vyfasoval trest do konce zápasu, stejně tak jako další trest ze strany oddělení pro hráčskou bezpečnost. Gudas se nyní také stal terčem útoků ze strany fanoušků, kteří volají i po jeho konci v nejslavnější hokejové soutěži.

Bubeníčková si ve dvacetikilometrovém závodě doběhla pro svoji čtvrtou medaili z paralympiády

Je jednoznačnou českou hvězdou letošní paralympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Právě ona se postarala o nejvíce cenných kovů pro českou výpravu. A v závěrečný soutěžní den této paralympiády tomu nemohlo být jinak. Po stříbrech z biatlonového individuálního závodu a běžeckého desetikilometrového závodu a bronzu z biatlonové stíhačky přidala v neděli teprve sedmnáctiletá zcela nevidomá paralympionička kombinující biatlon a běžecké lyžování Simona Bubeníčková další stříbro, tentokrát z běžeckého dvacetikilometrového závodu. Nestačila jen na ruskou reprezentantku Anastasiji Bagijanovou.

