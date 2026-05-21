Trapas britského rádia. Oznámilo smrt krále, teď se omlouvá za chybu

Lucie Podzimková

21. května 2026 18:25

Král Charles III. (Karel III.) Foto: The Royal Family

Nepříjemný incident řeší jedna z rozhlasových stanic ve Velké Británii. Chybně totiž v tomto týdnu odvysílala zprávu, že král Karel III. je po smrti. Panovník přitom ve stejnou chvíli byl v jedné ze zemí Spojeného království. Na incident upozornil deník Guardian

Rozhlasová stanice Radio Caroline se již za úterní odpolední incident, při němž nepravdivě oznámila úmrtí panovníka, omluvila s tím, že došlo k chybě na počítači v hlavním studiu v Essexu. 

"Kvůli počítačové chybě v našem hlavním studiu byla omylem aktivována procedura pro úmrtí monarchy, kterou všechny britské stanice mají připravenou a doufají, že ji nebudou potřebovat. Chybně jsme tak oznámili, že Jeho Veličenstvo král zemřel," napsal manažer stanice Peter Moore na facebooku. 

Radio Caroline se po oznámení odmlčelo, což protokol v případě úmrtí krále či královny vyžaduje. Následovala omluva stanice. "Caroline s radostí vysílá vánoční poselství královny či krále a doufáme, že to tak bude i v dalších letech. Omlouváme se Jeho Veličenstvu králi a našim posluchačům," dodal Moore. 

Z příspěvku není jasné, jak dlouho trvalo, než se na chybu ve vysílání přišlo. Podle deníku Guardian nebyl ve středu na webu stanice dostupný archivovaný záznam úterního vysílání mezi 14. a 17. hodinou. 

K chybě ve vysílání stanice Radio Caroline došlo ve chvíli, kdy se král Karel III. a jeho manželka Camilla nacházeli v Severním Irsku, kde přihlíželi vystoupení místních lidových umělců. 

