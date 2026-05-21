Počasí bude o víkendu letní. Teploty dosáhnou na hranici tropů

Nadcházející víkend přinese do České republiky velmi teplé a slunečné počasí s typicky letními teplotami. Podle meteorologů nás čekají dny plné slunce s minimem srážek, které budou lákat k pobytu venku.
V sobotu bude na celém území převládat jasná až polojasná obloha. Během odpoledne se pak zejména v jihovýchodní polovině republiky může přechodně objevit zvětšená oblačnost. Na horách na severovýchodě území existuje pouze malá pravděpodobnost, že se vyskytne slabá přeháňka.
Noční teploty v noci na sobotu klesnou na 12 až 7 °C a vítr bude v noci utichat až do úplného klidna. Přes den rtuť teploměru vyšplhá na velmi příjemných 24 až 28 °C, pouze na severovýchodě země bude chladněji s teplotami kolem 22 °C. Vane slabý severovýchodní až severní vítr o rychlosti 1 až 4 m/s. Celkové předpokládané množství srážek se bude pohybovat od 0 do 1 mm.
V neděli bude slunečný ráz počasí pokračovat a teploty ještě o něco povyrostou. Obloha bude opět jasná až polojasná, přičemž v severní polovině území se může přechodně ukázat více mraků, z nichž ojediněle zaprší. Očekávané množství srážek je minimální, mezi 0 až 2 mm.
Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí 13 až 9 °C, na Moravě a ve Slezsku může být o něco chladněji, konkrétně 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty pak dosáhnou ryze letních 25 až 29 °C. Vítr bude zpočátku slabý a proměnlivý, během dne se změní na severní až severovýchodní s rychlostí 1 až 4 m/s.
Zdroj: Libor Novák