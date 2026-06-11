K dešti se přidají bouřky, vyplývá z předpovědi počasí na dnešek

Počasí bohaté na srážky bude v Česku panovat i během čtvrtečního dne, kdy hrozí dokonce i bouřky. Někde tak může spadnout až 20 milimetrů srážek. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Čtvrteční ráno bude většinou zatažené, zejména v severní polovině území místy deštivé. Jen výjimečně se má objevit zmenšená oblačnost. Přes den bude oblačnost proměnlivá. Vyskytnou se četné přeháňky a místy dokonce i bouřky, v nichž přechodě zesílí vítr. Srážky ustanou k večeru.
Meteorologové očekávají, že na většině míst spadne do 10 milimetrů srážek. Ojediněle ale může být zaznamenáno i kolem 20 milimetrů. Nejtepleji bude na jižní Moravě, kde se teploměr zastaví na 20 stupních. Jinde se maxima dostanou jen na 14 až 18 °C.
Předpověď počasí na čtvrtek:
Ráno bude většinou zatažené, zejména v severní polovině území místy deštivé, jen výjimečně se objeví zmenšená oblačnost. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami, nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubyde.
Nejvyšší teploty 14 až 18 °C, na jihu Moravy až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s bude v bouřkách a přeháňkách přechodně zesilovat, večer zeslábne.
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Zdroj: Libor Novák