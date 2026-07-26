Zelenskyj nepochybuje o další ruské mobilizaci. Nasazeni budou i Severokorejci

Ukrajina je přesvědčena, že Rusko na podzim přistoupí k další mobilizaci. Vyplývá to z vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle jeho informací budou v regionu nasazeni i další severokorejští vojáci.
Zelenskyj uvedl, že disponuje zpravodajskými informacemi ohledně podzimních plánů Moskvy. "Putin připravuje podmínky pro rozšíření mobilizace. Čísla obětí mluví sama za sebe," podotkl ukrajinský prezident na sociální síti X.
Podle Kyjeva se za necelých sedm měsíců letošního roku připojilo k ruské armádě přes 220 tisíc lidí, přičemž ztráty za stejné období dosáhly téměř 225 tisíc. Padlo 131 tisíc vojáků, 93 tisíc příslušníků utrpělo zranění.
"Putin je připraven jednoduše poslat do války více Rusů. Schovává to za různá slova a signály, ale právě tohle se chystá udělat," pokračoval Zelenskyj. "Je klíčové, abychom společně s našimi partnery vyvinuli dostatečný tlak na Rusko, aby se idea ukončení této agrese stala tou dominantní," dodal.
Ukrajinský prezident zároveň na Telegramu sdělil, že Rusku pomůže dalších 30 tisíc vojáků ze Severní Koreji. KLDR má poskytnout i další zařízení pro odpalování balistických raket. Vojáci mají být nasazeni v ruské Voroněžské oblasti, která se nachází na hranicích s Ukrajinou.
"Je to hrozba nejen pro Ukrajinu. Rusko pomáhá Severní Koreji učit se válčit, vylepšuje jejich zbraně a předává jim zkušenosti s jejich nasazením v praxi," zmínil Zelenskyj. "Představuje to ohrožení pro všechny v Asii, kteří se nacházejí v dosahu severokorejských raket," dodal s tím, že Kyjev bude reagovat.
Válka na Ukrajině trvá přes čtyři roky. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Lucie Podzimková