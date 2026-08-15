Předpověď počasí na příští týden slibuje déšť. Meteorologové ale mírní očekávání

Jako na smilování se v Česku čeká na deštivé počasí, které by podle předpovědi mohlo dorazit po tomto tropickém víkendu. Meteorologové ale mírní očekávání. O trvalý déšť nepůjde, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Meteorologové na sociální síti upozornili, že ani po víkendu nemají lidé počítat s výrazným zmírněním sucha, které momentálně panuje nejen v Česku, ale i v dalších evropských státech. Je totiž pravděpodobné, že na některých místech se deště vůbec nedočkají.
"I příští týden to budou jen lokální, ne plošné srážky. Na některých místech zaprší, ale nebude to trvalý déšť a budou místa, kde nezaprší vůbec a nebo jen minimálně. A takových míst bude hodně," uvedli experti z hydrometeorologického ústavu.
Předpověď na pondělí:
Očekáváme oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer budou od severozápadu srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Na severozápadě a severu Čech zaprší jen ojediněle. Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C. Slabý, během dne místy mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.
Předpokládané množství srážek:
na severozápadě a severu Čech 0 až 2 mm, jinde 2 až 15 mm a ojediněle kolem 25 mm
Předpověď na úterý:
V noci a ráno bude většinou polojasno, jinak předpokládáme oblačno až zataženo, odpoledne a večer se od severozápadu místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C, na jihu Moravy kolem 26 °C. Slabý, během dne mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Předpokládané množství srážek:
0 až 10 mm
Předpověď na středu:
Očekáváme oblačno až polojasno a místy přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 °C, na severu Čech kolem 23 °C. Většinou mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s.
Předpokládané množství srážek:
0 až 5 mm, v bouřkách ojediněle kolem 15 mm
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Zdroj: Libor Novák