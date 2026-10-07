Pavel je kvůli neúčasti ve volbách terčem kritiky. Pavlová jej brání, poradci řeší, co dál

Část spolupracovníků prezidenta Petra Pavla se snaží hlavu státu přesvědčit, aby předčasně ukončil svou soukromou zahraniční cestu na motorkách v Maroku a vrátil se do České republiky k nadcházejícím komunálním volbám. Prezidentův odjezd vyvolal značnou vlnu kritiky, přestože jeho okolí před negativními reakcemi veřejnosti varovalo již předem. Samotná Kancelář prezidenta republiky označila celou situaci za plánovací chybu, která hlavu státu mrzí, a část poradců stále hledá možnosti, jak prezidentovi umožnit odevzdání volebního hlasu.
Do obhajoby prezidenta se veřejně zapojila první dáma Eva Pavlová, která upozornila na systémové nedostatky volebního práva. Podle ní stát sice nově stanovil pevný termín voleb přímo zákonem, avšak nezajistil pro občany dostatečnou flexibilitu hlasování. Lidé tak nemají možnost volit z jiného místa v tuzemsku, kde zrovna pobývají, pracují či studují, a komplikovaná zůstává také volba ze zahraničí. Jedná se o vůbec první volby, jejichž termín je pevně svázán s novou legislativou, přičemž hlava státu plánovala svou expedici ještě před nabytím její účinnosti a spoléhala na dřívější zářijový termín.
Z okolí prezidenta podle Seznam Zpráv zaznívá, že pro něj byla zahraniční cesta velmi důležitá z důvodu vysokého pracovního nasazení v uplynulém období. Hlava státu má za sebou náročný rok poznamenaný vyostřenými politickými střety s vládním kabinetem, z nichž rezonovaly například spory s ministrem zahraničí Petrem Macinkou ohledně nejmenování Filipa Turka členem vlády či prezidentova veta některých sporných zákonů. Vzhledem k očekávanému přetrvávajícímu tlaku ze strany vlády Andreje Babiše prezident věřil, že jeho podporovatelé projeví pro krátký odpočinek pochopení.
Při vnitrohradních debatách o politických dopadech neúčasti u voleb padl mimo jiné argument, že v domovské obci Černouček se v letošním roce nekonají doplňovací senátní volby a výběr zastupitelstva se týká pouze dvou kandidátních listin. Prezidentský pár navíc v této malé obci na Litoměřicku již tři roky fakticky nežije. Prezidentův tým si je přesto plně vědom toho, že absence u volebního aktu představuje politickou chybu, která poškozuje veřejný obraz hlavy státu.
Snahy o nápravu a prezidentův předčasný návrat z Maroka však narážejí na značné logistické a komunikační překážky. Jelikož se výprava pohybuje přímo v pouštních oblastech, je spojení s prezidentem velmi komplikované a nepravidelné. Z toho důvodu část poradců od myšlenky na narychlo organizovaný návrat postupně upouští s tím, že by takový krok reputační škody stejně plně nenapravil, a nezbývá než doufat, že tato chyba neovlivní celkové vnímání jeho prezidentského mandátu.
Nejasná zůstává rovněž účast první dámy Evy Pavlové na nadcházejícím hlasování, což vyvolává otázky, zda zastoupí prezidenta alespoň ona. Hradní mluvčí na přímé dotazy ohledně její účasti u volební schránky neodpověděli a nepotvrdili ani to, zda se první dáma nachází na území České republiky. Z dostupných informací nicméně vyplývá, že svého manžela na motocyklové výpravě v marocké poušti nedoprovází.
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Zdroj: Libor Novák