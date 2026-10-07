Opravdu šlo o plicní mor? USA dochází s ruským mlčením trpělivost

Americká administrativa stupňuje tlak na Ruskou federaci a požaduje oficiální vysvětlení tragického incidentu ve výzkumném ústavu v sibiřském Irkutsku. V tamním zařízení zaměřeném na výzkum moru a dalších nebezpečných nákaz zemřel osmadvacetiletý laborant, přičemž Moskva o okolnostech jeho úmrtí odmítá podrobněji informovat. Spojené státy z toho důvodu zaslaly ruské vládě oficiální diplomatickou nótu a snaží se prověřit, zda událost nepředstavuje širší bezpečnostní či zdravotní hrozbu.
Přesná příčina úmrtí i povaha použitého patogenu zůstávají nejasné. Spekuluje se o plicním moru, avšak zmíněný Sibiřský výzkumný protimorový ústav se zabývá také dalšími vysoce rizikovými infekcemi, mezi něž patří sněť slezinná, cholera nebo brucelóza.
Neochota ruských orgánů sdílet podrobnosti vyvolává ve Washingtonu značné znepokojení. Zástupci amerických zpravodajských služeb vyjadřují obavy z netransparentního jednání, které přirovnávají k postupu čínských úřadů během počátků pandemie.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že je povinností Ruské federace poskytnout mezinárodnímu společenství pravdivé informace. Zahraniční rezort USA již navázal kontakt s ruským ministerstvem zahraničí a o situaci komunikuje také s dalšími státy i Světovou zdravotnickou organizací.
K záležitosti se vyjádřil rovněž prezident Donald Trump, který oznámil plánovaný telefonát s ruským lídrem Vladimirem Putinem. Spojené státy zatím k novým cestovním omezením nepřistoupily, neboť dlouhodobě platí obecné varování před cestami na ruské území.
Americké úřady se snaží zjistit především to, zda zkoumaný patogen neprošel genetickou modifikací, která by zásadně změnila jeho vlastnosti a způsob šíření. Závažnost situace přímo na místě naznačují opatření přijatá ruskými orgány na Sibiři.
Podle místních představitelů byla nemocnice, ve které byl nakažený pracovník hospitalizován, uzavřena do přísné karantény a pod lékařským dohledem se ocitly téměř dvě stovky lidí. Světová zdravotnická organizace potvrdila, že se snaží podrobnosti o incidentu ověřit, avšak od Moskvy obdržela jen velmi omezené množství dat.
Lékařští experti uklidňují, že standardní plicní mor je bakteriální infekce, kterou lze při včasné diagnoze účinně léčit běžně dostupnými antibiotiky. Vzhledem k odlehlé poloze ústavu na Sibiři a omezené schopnosti moru rychle se šířit mezi populací zůstává bezprostřední riziko globální epidemie podle odborníků nízké.
Značná nejistota však panuje ohledně toho, jak by zdravotnické systémy dokázaly reagovat na případně upravenou variantu patogenu a jak dlouho by trvalo vyvinout odpovídající léčbu.
Incident navíc poukazuje na oslabenou schopnost globálního zdravotnictví čelit novým biologickým hrozbám. Podle epidemiologů čelí zdravotnické organizace v USA i ve světě rozpočtovým škrtům a současně vysokému vytížení při zvládání jiných infekčních epidemických vln, píše CNN.
Bílý dům nadále situaci podrobně monitoruje prostřednictvím Národní bezpečnostní rady a federálních zdravotních úřadů, přičemž další postup bude záviset na ochotě Moskvy spolupracovat a poskytnout přesná data.
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Zdroj: Libor Novák