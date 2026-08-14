Podvod připravil seniora o miliony. Myslel si, že investuje s premiérem

Jan Hrabě

Jan Hrabě

14. srpna 2026 21:06

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Roman Veselý / INCORP images

O více než deset milionů korun přišel senior z Trutnovska, jenž věřil tomu, že investuje například společně s premiérem Andrejem Babišem. Podvodem se zabývají kriminalisté, pachateli hrozí až deset let za mřížemi. 

Policisté z Trutnovska se od poloviny týdne zabývají případem poškozeného sedmašedesátiletého muže, který podle nich naletěl na podvodný inzerát vybízející k investování se známými osobnostmi, tentokrát s premiérem Andrejem Babišem a televizní moderátorkou Terezou Tománkovou.

"Podvedený zareagoval na inzerát, vyplnil údaje a následující den se mu ozvala žena vydávající se za manažerku investiční mezinárodní společnosti s požadavkem na zaplacení vstupního poplatku. Později ho kontaktoval muž, který mu měl nainstalovat platformu ke sledování investičních nabídek a s investicemi mu 'pomáhal'," uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová. 

Senior od března do července přeposlal různě vysoké finanční částky na nejrůznější účty. V několika případech předal peníze osobně v místě bydliště kurýrům po sdělení hesla, jímž bylo slovo "koloběžka". Poškozený tak přišel nejméně o 13 milionů korun. 

Vzhledem k výši škody si případ k dalšímu prověřování převezmou krajští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Neznámému pachateli hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.

"Policisté již několik let opakovaně apelují a varují veřejnost před různými druhy podvodných jednání v internetovém prostředí, a i přesto se každodenně setkáváme s dalšími oznámeními nešťastných lidí. Při komunikaci s neznámými lidmi buďte ostražití, uvědomte si, že terčem útoků podvodníků jste vy a vaše peníze. Nikdy nepředávejte peníze cizím lidem, ani pod smluveným heslem. Nenechte se podvodníky připravit o často celoživotní úspory," dodala mluvčí Muzikantová. 

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