Krajská organizace přišla o miliony. Byl to opravdu podvod, míní vyšetřovatelé

Policie pokročila s vyšetřováním případu podvodu, při kterém organizace veřejné správy na Královéhradecku přišla o desítky milionů korun. Podle zjištění kriminalistů nebyl podvedený zaměstnanec napojen na pachatele zločinu.
Policie o případu poprvé informovala minulý týden, kdy uvedla, že z účtu jedné z organizací veřejné správy na Královéhradecku byly převedeny finanční prostředky v řádech několika desítek milionů korun na různé bankovní účty. Případ se začal prověřovat pro podezření z podvodu, kdy pachateli hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.
Kriminalisté v pondělí uvolnili další informace ke kauze. Dosavadní závěry vyšetřování jsou takové, že osoba z poškozeného subjektu nebyla jakýmkoliv způsobem napojena na pachatele trestného činu.
"V současné době kriminalisté pracují s verzí, že se zaměstnanec organizace stal obětí sofistikovaného a předem připraveného podvodného jednání, v jehož důsledku vznikla škoda v řádu desítek milionů korun," uvedla policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.
Ve věci jsou nadále prováděny úkony trestního řízení. Kriminalisté pokračují v intenzivním prověřování všech relevantních okolností případu.
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Zdroj: Lucie Podzimková