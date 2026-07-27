Krajská organizace přišla o miliony. Byl to opravdu podvod, míní vyšetřovatelé

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. července 2026 22:03

Policie ČR
Policie ČR Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Policie pokročila s vyšetřováním případu podvodu, při kterém organizace veřejné správy na Královéhradecku přišla o desítky milionů korun. Podle zjištění kriminalistů nebyl podvedený zaměstnanec napojen na pachatele zločinu. 

Policie o případu poprvé informovala minulý týden, kdy uvedla, že z účtu jedné z organizací veřejné správy na Královéhradecku byly převedeny finanční prostředky v řádech několika desítek milionů korun na různé bankovní účty. Případ se začal prověřovat pro podezření z podvodu, kdy pachateli hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. 

Kriminalisté v pondělí uvolnili další informace ke kauze. Dosavadní závěry vyšetřování jsou takové, že osoba z poškozeného subjektu nebyla jakýmkoliv způsobem napojena na pachatele trestného činu. 

"V současné době kriminalisté pracují s verzí, že se zaměstnanec organizace stal obětí sofistikovaného a předem připraveného podvodného jednání, v jehož důsledku vznikla škoda v řádu desítek milionů korun," uvedla policejní mluvčí Magdaléna Vlčková. 

Ve věci jsou nadále prováděny úkony trestního řízení. Kriminalisté pokračují v intenzivním prověřování všech relevantních okolností případu.

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