AI bude řídit, lidé rozhodovat. NATO vybuduje na východě rozsáhlou dronovou síť

Severoatlantická aliance plánuje posílit bezpečnost své východní hranice vybudováním rozsáhlé sítě bezpilotních letounů, senzorů a systémů umělé inteligence. Tato technologie má sloužit k včasnému odhalení a případnému odrazení potenciálního ruského útoku.
Celý projekt vyvíjený v rámci iniciativy odstrašení na východním křídle má propojit území od severu Finska až po Černé moře. Hlavním cíl systému spočívá v automatizaci pilotování dronů, zatímco finální rozhodování o zahájení palby na konkrétní cíl zůstane výhradně v rukou lidských operátorů.
Iniciativa propojí tisíce dronů, pozemních senzorů a satelitních dat, které budou v reálném čase vyhodnocovat pokusy o narušení aliančního prostoru. Ačkoliv moderní technologie usnadní vyhledávání cílů a navigaci, páteř alianční obrany budou i nadále tvořit konvenční vojenské síly v podobě tanků, stíhacích letounů a dělostřelectva.
Zástupci armády Spojených států podle webu Politico zdůrazňují, že hlavní výhodou umělé inteligence je úspora lidských kapacit při rutinním řízení letu, protože aliance nedisponuje dostatkem pilotů pro současné ovládání obrovského množství strojů.
Pro efektivní předávání informací napříč členskými státy vyvíjí americké armádní velitelství v Německu datovou infrastrukturu. Tato platforma propojuje odlišné počítačové a velitelské systémy jednotlivých armád a umožňuje okamžitý přenos dat z předsunutých senzorů přímo k řídicím střediskům a zbraňovým systémům. Cílem je nahradit pomalejší lineární rozhodovací řetězec dynamičtější sítí, v níž jsou získané informace ihned dostupné odpovídajícím složkám.
Při plánování těchto systémů vychází aliance ze zkušeností z probíhajícího konfliktu na Ukrajině. Tamní armáda již umělou inteligenci běžně využívá k navigaci dronů a přesnému navádění v závěrečné fázi letu. Vývojem těchto komponentů se na Ukrajině zabývají stovky soukromých společností, nicméně i v tamních podmínkách zůstává lidská obsluha klíčovým prvkem celého procesu.
Výrobci i velitelé na bojišti potvrzují, že lidský úsudek je nezbytný pro reagování na neustále se měnící taktiku protivníka. Přdstavitelé aliance současně odmítají, že by ukrajinská řešení pouze kopírovali, a zdůrazňují, že jde o využití získaných poznatků pro vlastní plánování.
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Zdroj: Libor Novák