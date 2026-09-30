Británie zvažuje opětovný vstup do EU

Britský ministerský předseda Andy Burnham naznačil, že opětovný vstup Spojeného království do Evropské unie patří mezi možnosti, které by vláda mohla zvážit při utváření dlouhodobých vztahů s kontinentem. Podle premiéra přinesla současná podoba brexitu britské ekonomice i společnosti více škody než užitku. Z toho důvodu chce prozkoumat všechny dostupné varianty, jak vzájemné vazby s Bruselem napravit. Tento krok vyvolal ostré reakce opozice, která předsedu vlády obviňuje z otevírání starých ran.
Své plány na prověření bližších vztahů s Evropskou unií oznámil Burnham během svého projevu na konferenci Labouristické strany. Prohlásil, že vystoupení z unijních struktur vedlo ke ztrátě kontroly nad imigrací i nad vývojem domácí ekonomiky. Současný stav vztahů nepovažuje ministerský předseda za dostatečně funkční ani přínosný. Různé alternativy hodlá představit na odloženém summitu s evropskými představiteli, který se uskuteční v průběhu letošního roku.
V rozhovoru pro stanici BBC Radio 4 britský premiér zdůraznil, že nechce otázku evropské budoucnosti ponechat nedořešenou. Britská veřejnost by podle něj měla mít jasno v tom, jakým směrem se má země v nadcházejícím desetiletí ubírat. Mezi zvažovanými možnostmi zmínil jak setrvání v současném stavu, tak vytvoření celní unie či vstup na jednotný trh. Vyloučen podle jeho slov není ani úplný návrat do evropského bloku.
Současná vyjádření představují výrazný odklon od předchozích veřejných příslibů i volebního programu labouristů. Během své dřívější doplňovací volební kampaně Burnham sliboval, že nebude znovu otevírat debaty o brexitu a návrh na návrat do unie nepředloží. Podobně i jeho předchůdce v úřadu Keir Starmer prosazoval pouze omezený reset vztahů. Ten se zaměřoval na dílčí dohody v oblastech potravinářských standardů, mládežnických víz či obchodování s emisními povolenkami.
Plánované přehodnocení vztahů má tvořit součást širšího desetiletého plánu na transformaci britského hospodářství. Na nadcházejícím summitu chce premiér hledat konsenzus ohledně toho, která ze zvažovaných cest bude pro zemi nejvýhodnější. Opoziční Konzervativní strana však vládní rétoriku ostrým způsobem odmítá. Její představitelé tvrdí, že se labouristé snaží svá vlastní hospodářská pochybení svalovat na rozhodnutí voličů z minulých let.
Kritika zaznívá také ze strany dalších opozičních uskupení a politických rivalů. Zástupce strany Reform UK Richard Tice obvinil ministerského předsedu ze snahy vrátit Británii do Bruselu zadními vrátky. Předseda Liberálních demokratů Ed Davey naopak vyzval vládu, aby přestala pouze diskutovat o možnostech a přešla k přímému vyjednávání dohody. Liberální demokraté v této souvislosti prosazují rychlý návrat na jednotný trh a do celní unie.
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