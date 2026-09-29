Britská policie propustila muže zatčených kvůli chystanému útoku na základnu. Z USA přichází ostré reakce

Britská protiteroristická policie propustila na kauci pět mužů zatčených v souvislosti s podezřelým incidentem v blízkosti vojenské základny britského královského letectva RAF Fairford. Pětice britských občanů z Londýna byla zadržena v neděli v brzkých ranních hodinách poté, co byly u základny v obci Whelford v hrabství Gloucestershire nahlášeny tři podezřelé dodávky. Bezpečnostní složky následně uzavřely celou vesnici, na 36 hodin evakuovaly místní obyvatele a na místo vyslaly pyrotechnické roboty. Zadržení byli podezřelí z trestných činů souvisejících s výbušninami a terorismem.
Rozhodnutí propustit podezřelé na kauci vyvolalo ostrou reakci ze strany vysokých amerických činitelů. Americký prezident Donald Trump novinářům v Bílém domě sdělil, že on sám by podezřelé na kauci nepropustil. Uvedl, že americká strana o těchto osobách ví všechno a rozhodně by k jejich propuštění nepřistoupila. Na dotaz, zda má případ vazbu na Írán, Trump odpověděl, že by to tak mohlo být, avšak konkrétnější detaily odmítl poskytnout.
Podobně se vyjádřil také americký ministr zahraničí Marco Rubio v rozhovoru pro televizní stanici Fox News. Rubio prohlásil, že mnoho lidí je znepokojeno skutečností, že vyšetřované osoby byly propuštěny na kauci. Podle něj šlo o velmi vážnou situaci, ve které jsou podle jeho slov jasně patrné stopy zahraničního aktéra. Svá tvrzení o zapojení cizího státu však americký ministr zahraničí nepodložil žádnými konkrétními důkazy.
Vojenská základna RAF Fairford čelí zvýšenému napětí již od července, kdy íránské Revoluční gardy prohlásily, že tento objekt považují za legitimní cíl. Íránské velvyslanectví v Londýně však jakoukoli účast na nedávných událostech u základny jednoznačně odmítlo. Írán je přitom v Británii dlouhodobě podezříván z využívání zástupných aktérů k různým akcím, od žhářských útoků po průzkumné lety dronů. Prezident Trump navíc naznačil, že americké úřady o plánované akci věděly, zatímco britské zdroje uváděly, že konkrétní činnost zadržených mužů známá nebyla.
Kroku britských úřadů předcházely posudky specialistů, kteří po podrobné prohlídce dodávek zjistili, že se v nich nenacházely žádné výbušné materiály. Prvotní prověření vozidel přitom vedlo policii k podezření, že dodávky mohou obsahovat výbušniny schopné vytvořit funkční nástražná zařízení. Samotné propuštění mužů na kauci naznačuje, že detektivové považují za nepravděpodobné, že by zadržení bezprostředně plánovali masivní útok. Podle britských zdrojů vyšetřovatelé dospěli k závěru, že nebezpečí výbuchu v těsné blízkosti základny bezprostředně nehrozilo.
Na rozporuplné informace a postup úřadů reagovali i místní politici a zástupci komunity. Člen místní rady Tristan Wilkinson upozornil na nesrovnalosti v oficiální komunikaci bezpečnostních složek. Podle jeho slov působí zvláštně, pokud celá akce začala jako tip od veřejnosti a zároveň bezpečnostní služby tvrdí, že disponovaly zpravodajskými informacemi. Wilkinson vyjádřil pochybnosti nad tím, jak mohou tyto dvě verze platit současně.
Šéf britské protiteroristické policie Laurence Taylor zdůraznil, že propuštění podezřelých na kauci v žádném případě neznamená ukončení vyšetřování. Všech pět mužů zůstává pod přísnými podmínkami, které musí během vyšetřování dodržovat. Taylor potvrdil, že policie bere v úvahu současný geopolitický kontext a přistupuje k případu s otevřenou myslí. Vyšetřovatelé prověřují všechny možné úhly pohledu a pracují i s variantou, že mohlo jít o činnost vykonávanou pro cizí stát.
Podle Taylora policie zkoumá mimo jiné možnost, že zadržení jednali jako zprostředkovatelé cizí mocnosti. Do úvahy připadá varianta, že muži pracovali ve prospěch cizího státu vědomě, stejně jako možnost, že si této vazby nebyli vědomi. Protiteroristické složky nadále shromažďují důkazy a pokračují v prověřování okolností nedělního incidentu u letecké základny. Britské orgány ujišťují veřejnost, že případu věnují maximální pozornost a prověřují veškeré dostupné informace.
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Zdroj: Libor Novák