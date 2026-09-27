Srbský prezident Vučić rezignoval

Srbský prezident Aleksandar Vučić v neděli odstoupil ze své funkce hlavy státu před nadcházejícími parlamentními volbami. Tento krok učinil proto, aby mohl kandidovat na post předsedy vlády za pravicově populistickou Srbskou pokrokovou stranu. V případě volebního vítězství svého uskupení se tak hodlá vrátit do čela kabinetu. Oznámení o rezignaci učinil s předstihem před konáním nadcházejícího hlasování.
Působení Vučiće v nejvyšších patrech politiky trvá již dlouhou dobu, neboť zastává funkci premiéra nebo prezidenta nepřetržitě od roku 2014. Jeho druhý prezidentský mandát měl původně skončit až v květnu následujícího roku. Ústava Srbska mu však neumožňuje ucházet se o třetí funkční období v řadě. Předčasné odstoupení mu tak otevírá možnost otevřeně usilovat o premiérské křeslo.
Před budovou prezidentského úřadu v centru Bělehradu se v den rezignace shromáždily stovky jeho příznivců s vlajkami. Odstupující prezident k davu promluvil jen několik minut předtím, než úřad oficiálně opustil. Shromážděným lidem sdělil, že jde o jeho poslední večer v této budově. Dále prohlásil, že věrně sloužil svým spoluobčanům i vlasti a že je hrdý na to, čeho společně dosáhli.
Na základě srbské ústavy převzala roli dočasného prezidenta dosavadní předsedkyně parlamentu Ana Brnabić. Nová hlava státu musí být zvolena do devadesáti dnů, přičemž samotná volební kampaň potrvá třicet až šedesát dnů. Podle vyjádření odstupujícího prezidenta proběhne první kolo prezidentských voleb do konce prosince. Do té doby zůstane řízení státu v rukou dočasné prezidentky.
Předčasné parlamentní volby naplánované na pětadvacátého října proti sobě staví vládní Srbskou pokrokovou stranu a její spojence s opozičními tábory. Jedním z hlavních soupeřů je hnutí Studenti vítězí, které představuje protikorupční iniciativu vedenou studenty. Druhou výraznou opoziční sílou je aliance Evropské Srbsko, jež sdružuje prozápadní strany. Tyto formace se utkají o budoucí složení parlamentu.
Opoziční hnutí Studenti vítězí ani aliance Evropské Srbsko zatím neoznámily své kandidáty na úřad prezidenta. Stejně tak vlastní kandidáty do prezidentského souboje dosud nejmenovaly ani další politické strany v zemi. Oficiální nominace uchazečů o nejvyšší státní funkci tak tato uskupení teprve čekají.
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Zdroj: Libor Novák