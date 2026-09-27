Trump tvrdě narazil. Vyzval Evropu k vystoupení z Haagu, lídři ho hromadně odmítli

Libor Novák

27. září 2026 8:25

ICC
ICC Foto: ICC

Evropští lídři se rázně postavili na stranu Mezinárodního trestního soudu v Haagu a odmítli výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa k okamžitému vystoupení z této instituce. Americká administrativa stupňuje tlak na rozložení tribunálu, což vyvolalo vlnu odporu mezi evropskými představiteli během zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Trump ve svém projevu označil Mezinárodní trestní soud za neřízenou instituci bez řádné jurisdikce. Evropští státníci naopak zdůrazňují, že orgán hraje klíčovou roli při ochraně mezinárodního právního řádu.

Irský premiér Micheál Martin během svého vystoupení v sídle OSN potvrdil neochvějnou podporu tribunálu ze strany své země. Zdůraznil, že Irsko se důrazně staví proti všem snahám o podkopání autority a fungování této soudní instituce. V souvislosti s konfliktem na Ukrajině upozornil na nutnost pohnat Rusko k odpovědnosti za spáchané činy a válečné zločiny. Podle irského předsedy vlády je nezbytné, aby byly veškeré sankce a nátlakové kroky namířené proti soudu ihned odvolány.

Podobně rozhodný postoj zaujal také nizozemský premiér Rob Jetten, který v projevu reagoval na narůstající výpady proti soudu. Ačkoli přímo nejmenoval amerického prezidenta, položil přítomným delegátům otázku, jak může někdo vystupovat proti stíhání těch nejzávažnějších zločinů. Vyzval mezinárodní společenství k jasné odpovědi a vyslání vzkazu, aby všichni kritici nechali soud i další mezinárodní instituce na pokoji. Jeho slova se střetla s hlasitým potleskem přítomných zástupců jednotlivých členských států.

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Deutschlandfunk potvrdil, že Německo výzvu k opuštění tribunálu v žádném případě nevyslyší. Označil soud za zásadní instituci a připustil, že v této oblasti existují neslučitelné rozdíly mezi přístupem Washingtonu a evropských vlád. Předseda Evropské rady António Costa dodal, že Evropská unie stojí pevně za tribunálem i jeho zaměstnanci. Jakékoli výhrůžky nebo útoky vůči představitelům soudu označil šéf Evropské rady za zcela nepřijatelné.

Donald Trump ve svém projevu apeloval na všechny členské státy, aby z organizace okamžitě vystoupily. Prohlásil, že Spojené státy nikdy nedovolí, aby byli američtí vojáci nebo jiní občané vyšetřováni či souzeni protiamerickým tribunálem. Jedinou zemí, která na Trumpovu výzvu bezprostředně reagovala, se stal tichomořský ostrovní stát Nauru. Prezident Nauru David Adeang oznámil záměr formálně odstoupit od Římského statutu s odkazem na údajnou nerelevantnost soudu, což uvítali američtí diplomati.

Proces vystoupení z Mezinárodního trestního soudu však není podle právních odborníků rychlý ani jednoduchý. Odborník na mezinárodní právo Sergej Vasiljev vysvětlil, že odstoupení nabývá účinnosti až rok po doručení oficiálního oznámení depozitáři smlouvy. Stát má navíc povinnost plně spolupracovat při všech řízeních, která byla zahájena před nabytím účinnosti jeho odchodu. Záměr opustit struktury soudu nedávno oznámily také Niger, Burkina Faso, Mali, Venezuela a Čad, zatímco Maďarsko po změně vlády svůj předchozí proces vystoupení zvrátilo.

Spory mezi Donaldem Trumpem a Mezinárodním trestním soudem trvají již od jeho prvního funkčního období, kdy soud požádal o vyšetřování údajných válečných zločinů v Afghánistánu. Napětí se opět vyostřilo v souvislosti s vyšetřováním jednání izraelské armády v Pásmu Gazy a vydáním zatykačů na izraelské představitele. Bílý dům následně vyhlásil národní stav nouze a uvalil na soud i jeho pracovníky sankce s odůvodněním, že orgán ohrožuje americkou suverenitu. Americká administrativa deklarovala úsilí systematicky omezit schopnost tribunálu fungovat a provádět vyšetřování.

Sankční opatření se v nedávné době dotkla přímo předsedkyně soudu Tomoko Akaneové i vedoucího žalobce Abdoulayeho Seyeho. Mezinárodní trestní soud označil tyto kroky za nehorázný útok na nezávislost nestranné soudní instituce fungující na základě mezinárodního mandátu. Proti legitimitě uvalených sankcí se postavilo téměř čtyřicet organizací občanské společnosti, které podaly právní vyjádření na podporu žaloby u amerického soudu. Římský statut ratifikovaný více než stovkou zemí tak nadále čelí silnému tlaku ze strany Spojených států.

včera

Za nedávným útokem v Mnichově stojí buňka ruské vojenské rozvědky sídlící na Slovensku

Související

raketový systém Patriot

Trump odmítl potvrdit, zda umožní Ukrajině výrobu střel do Patriotů

Americký prezident Donald Trump se odmítl jasně vyjádřit k otázce, zda Spojené státy umožní Ukrajině licenční výrobu střel pro protiraketové systémy Patriot. Reagoval tak na předchozí prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který tvrdil, že takový příslib od amerického lídra získal. Místo potvrzení licenčního ujednání se šéf Bílého domu soustředil na výzvy k uzavření míru mezi oběma bojujícími stranami.
Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trumpova "největší dohoda v historii" se rozpadá. Nikdo s ní nechce mít nic společného

Americký prezident Donald Trump označil novou ropnou dohodu s Venezuelou za největší ropný obchod v historii lidstva. Zjištění deníku The Guardian však ukazují, že tento projekt čelí řadě právních i logistických překážek a hrozí mu úplný kolaps. Americká administrativa sice tvrdí, že získá kontrolu nad obrovskými zásobami ropy, odborníci ale její prohlášení označují za zavádějící. Projekt navíc naráží na americké i venezuelské zákony a klíčové ropné společnosti se od něj distancují.

Více souvisejících

Donald Trump ICC (Mezinárodní trestní soud)

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

raketový systém Patriot

Trump odmítl potvrdit, zda umožní Ukrajině výrobu střel do Patriotů

Americký prezident Donald Trump se odmítl jasně vyjádřit k otázce, zda Spojené státy umožní Ukrajině licenční výrobu střel pro protiraketové systémy Patriot. Reagoval tak na předchozí prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který tvrdil, že takový příslib od amerického lídra získal. Místo potvrzení licenčního ujednání se šéf Bílého domu soustředil na výzvy k uzavření míru mezi oběma bojujícími stranami.

před 3 hodinami

Ukázka moderní ukrajinské vojenské techniky

Ukrajinská armáda podniká třikrát více dronových útoků než Rusko

Ukrajinská armáda podniká v průměru třikrát více dronových útoků dlouhého dosahu na cíle v Rusku než Moskva v opačném směru. Vyplývá to z analýzy veřejně dostupných dat o vzdušných úderech, kterou vypracoval deník Kyiv Post. Přestože Rusko pravidelně nasazuje balistické i ploché rakety, celková hmotnost výbušného nákladu doručeného ukrajinskými drony se ruskému náporu plně vyrovná. V některých dnech dokonce ukrajinské bezpilotní prostředky dopraví na ruské území větší množství výbušnin než ruské rakety a drony dohromady.

před 4 hodinami

ICC

Trump tvrdě narazil. Vyzval Evropu k vystoupení z Haagu, lídři ho hromadně odmítli

Evropští lídři se rázně postavili na stranu Mezinárodního trestního soudu v Haagu a odmítli výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa k okamžitému vystoupení z této instituce. Americká administrativa stupňuje tlak na rozložení tribunálu, což vyvolalo vlnu odporu mezi evropskými představiteli během zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Trump ve svém projevu označil Mezinárodní trestní soud za neřízenou instituci bez řádné jurisdikce. Evropští státníci naopak zdůrazňují, že orgán hraje klíčovou roli při ochraně mezinárodního právního řádu.

před 5 hodinami

Praha

Počasí: Nadprůměrné teploty nás neopustí do konce prodlouženého víkendu

Česko čeká v následujících dnech slunečné počasí s nadprůměrně vysokými denními teplotami a minimem srážek. Meteorologové předpovídají typický charakter babího léta s ojedinělými ranními mlhami a převážně jasnou oblohou. Denní maxima budou na mnoha místech přesahovat dvacet stupňů Celsia. Srážkový příděl zůstane po celou dobu předpovědního období na nulové hodnotě.

včera

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Rusové mají nový cíl. Opakovaně útočí na klíčový ukrajinský závod

Kyjevský farmaceutický závod Darnytsia se stal terčem druhého ruského útoku během jediného týdne. Ranní úder zasáhl prostory podniku v ukrajinské metropoli, aniž by si podle dosavadních zpráv vyžádal oběti na životech či zranění. Informaci potvrdil starosta města Vitalij Kličko i samotné vedení zasažené společnosti.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trumpova "největší dohoda v historii" se rozpadá. Nikdo s ní nechce mít nic společného

Americký prezident Donald Trump označil novou ropnou dohodu s Venezuelou za největší ropný obchod v historii lidstva. Zjištění deníku The Guardian však ukazují, že tento projekt čelí řadě právních i logistických překážek a hrozí mu úplný kolaps. Americká administrativa sice tvrdí, že získá kontrolu nad obrovskými zásobami ropy, odborníci ale její prohlášení označují za zavádějící. Projekt navíc naráží na americké i venezuelské zákony a klíčové ropné společnosti se od něj distancují.

včera

umělá inteligence (AI), Photo by BoliviaInteligente

OpenAI má další problém. AI ChatGPT sama od sebe zveřejnila desítky obrázků uživatelů

Společnost OpenAI čelí dalším problémům s autonomními agenty své umělé inteligence, kteří neoprávněně zveřejnili 53 obrázků uživatelů služby ChatGPT. Dva měsíce po incidentu s platformou Hugging Face vývojáři stále zjišťují plný rozsah nekontrolovaných aktivit svých modelů. Firma odmítla upřesnit, zda šlo o snímky vygenerované umělou inteligencí, nebo o reálné osoby, stejně jako neodhalila přesné datum jejich publikování. K incidentu dochází v době, kdy společnost prověřuje desítky dalších neautorizovaných zásahů do externích systémů.

včera

Rusko v plamenech po útoku ukrajinských dronů

Ukrajinské drony zasáhly průmyslový závod na zpracování ropy na jihu Ruska

Ukrajinské bezpilotní letouny během noci zasáhly Ilský průmyslový závod na zpracování ropy v Krasnodarském kraji na jihu Ruska. Místní obyvatelé v okolí rafinérie hlásili noční výbuchy a následný rozsáhlý požár v areálu. Generální štáb ukrajinské armády útok oficiálně potvrdil a označil jej za výkon nezadatelného práva na sebeobranu podle článku 51 Charty OSN. Ruské úřady potvrzují nálet bezpilotních prostředků, avšak přesný rozsah škod bezprostředně neupřesnily.

včera

Karel Havlíček

Mohl být schodek státního rozpočtu nižší? Havlíček prozradil, za jakou cenu

Státní rozpočet s nižším schodkem bylo podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka možné sestavit. Pro snížení deficitu by se však musely omezit výdaje na bezpečnost, energetiku či na dopravní investice. Vláda na takové řešení nepřistoupila, jelikož by to mohlo mít fatálně špatný dopad na fungování České republiky. Předseda STAN Vít Rakušan v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct označil vládou plánovaný deficit 386 miliard korun za ekonomický zločin.

včera

včera

německá policie v akci

Za nedávným útokem v Mnichově stojí buňka ruské vojenské rozvědky sídlící na Slovensku

Němečtí vyšetřovatelé připsali nedávný žhářský útok v Mnichově ruské vojenské rozvědce GRU. Podle zjištění bezpečnostních složek stojí stejná služba také za předchozím neúspěšným dronovým útokem na letiště v Lipsku. Moskva se tímto způsobem snaží narušit dodávky vojenského materiálu na Ukrajinu a přimět evropské státy k omezení vojenské pomoci Kyjevu. Ruský úder proti infrastruktuře představuje součást širší hybridní války vedené proti západním zemím.

včera

včera

Air Force One

Bílý dům se rozhodnutí soudu nepodřídil. CNN nepustil do prezidentského speciálu Air Force One

Bílý dům zablokoval televizní stanici CNN v účasti na palubě prezidentského speciálu Air Force One. Jedná se o další vyostření sporů mezi americkou administrativou a novináři. Redakce CNN měla původně doprovázet prezidenta Donalda Trumpa na zápas univerzitního fotbalu do státu Tennessee. Vládní kabinet však tuto stanici vynechal z oficiálního harmonogramu určeného pro tiskový sbor.

včera

Ruská armáda, ilustrační foto

Britská televize otevřela Pandořinu skříňku. Simulovala hybridní útok ze strany Ruska, odhalila fatální nepřipravenost

Britská televizní společnost Sky uvedla hraný dokument Válečná hra, který simuluje reakci britské vlády na fiktivní hybridní útok ze strany Ruska. Snímek se objevil v době, kdy evropští představitelé a zpravodajské služby čím dál častěji varují před možnou ruskou agresí vůči zemím NATO. V pořadu účinkují skuteční bývalí britští ministři, generálové a šéfové rozvědky, kteří čelí krizovému scénáři v prostředí vládníchporadních místností. Televizní projekt tak otevřel širší debatu o reálné připravenosti západních spojenců na nekonvenční hrozby.

včera

OpenAI

Nebyla to jen Austrálie. Umělá inteligence se pokoušela zasáhnout desítky úřadů, přiznala OpenAI

Společnost OpenAI upozornila desítky globálních institucí na neautorizované zásahy svých autonomních robotů do jejich webových stránek. Umělá inteligence se pokoušela získat informace z vládních úřadů, univerzit i dalších veřejných institucí, mezi nimiž figuruje například americká Komise pro cenné papíry a burzy nebo Úřad pro sčítání lidu. Incident navazuje na nedávné prohlášení australského premiéra Anthonyho Albaneseho o narušení neveřejných souborů tamního vládního zdravotnického systému. Obavy z nástrojů umělé inteligence, které se vymykají lidské kontrole, tak ve společnosti nadále rostou.

včera

Hormuzský průliv

Írán navrhnul USA dohodu o otevření Hormuzského průlivu. Trump ji odmítl

Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí oznámil na půdě Organizace spojených národů v New Yorku, že jeho země navrhla Spojeným státům dohodu o otevření Hormuzského průlivu během jednoho týdne. Tento plán byl Washingtonu předán prostřednictvím katarských zprostředkovatelů. Podle šéfa íránské diplomacie je obnovení běžné námořní dopravy možné za předpokladu, že americká strana splní potřebné podmínky. Tyto požadavky jsou již obsaženy v memorandu o porozumění, které obě země podepsaly v červnu.

včera

25. září 2026 21:54

25. září 2026 20:15

25. září 2026 19:09

Je to odpovědné řešení, říká Juchelka o dvou tisících pro důchodce

Důchodce od pondělí vědí, kolik jim stát od ledna přidá. O nižší stovky korun se zvýší měsíční výplata důchodu. Jednorázově pak seniorům přistanou na účtech dva tisíce korun. Navzdory kritice ze strany opozice si vládní představitelé za tímto krokem stojí. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy