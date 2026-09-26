Mohl být schodek státního rozpočtu nižší? Havlíček prozradil, za jakou cenu

Státní rozpočet s nižším schodkem bylo podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka možné sestavit. Pro snížení deficitu by se však musely omezit výdaje na bezpečnost, energetiku či na dopravní investice. Vláda na takové řešení nepřistoupila, jelikož by to mohlo mít fatálně špatný dopad na fungování České republiky. Předseda STAN Vít Rakušan v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct označil vládou plánovaný deficit 386 miliard korun za ekonomický zločin.
Zhruba 97 procent v rozpočtu tvoří podle Havlíčka zákonné výdaje. Pro snížení schodku by tak bylo nutné omezit výdaje do některých oblastí. Vláda ale podle ministra nebyla připravena přistoupit na to, aby se snížily výdaje na obranu, energetiku či dopravu. Snížení rozpočtového schodku by si v současnosti vyžádalo zásahy do zásadních priorit státu.
Havlíček v debatě zdůraznil, že by lidé neměli žít v iluzích, že žijeme v klidném období. V takové době se podle něj nedá redukovat výdaj ve státním rozpočtu způsobem, jak se zrovna komukoliv líbí. Cílem vlády musí být v tuto chvíli zvládnutí bezpečnostní politiky, energetické politiky a investiční politiky státu v dopravě. Klíčové státní projekty v těchto odvětvích mají přednost před snižováním schodku.
V dalších letech bude muset vláda podle ministra začít hledat úspory. Havlíček však nepředpokládá, že by vývoj hospodářského růstu vedl k přebytkovému rozpočtu. Stát se podle něj musí soustředit na udržení investic a zajištění bezpečnosti. Samotný hospodářský růst schodek státní pokladny podle jeho slov nevyřeší.
Předseda STAN Vít Rakušan označením návrhu rozpočtu za ekonomický zločin vyjádřil zásadní nesouhlas s vládním návrhem. Podle jeho názoru je plánovaný deficit 386 miliard korun neobhajitelný. Opoziční politik kritizuje přístup kabinetu k řízení veřejných financí a sestavování státního účtu. Návrh podle Rakušana představuje špatné rozhodnutí pro státní hospodaření.
Předseda STAN zároveň upozornil na konkrétní pasáže z předloženého fiskálního výhledu. Vláda v tomto dokumentu uvedla, že pro konsolidaci rozpočtu v dalších letech by hospodářství muselo růst o dvě procenta. Rakušan však zdůraznil, že dvouprocentní růst ekonomiky na stabilizování rozpočtu nemůže stačit.
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Zdroj: Libor Novák