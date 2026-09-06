Schillerové zkritizoval rozpočet i Zeman. Připomněl zrušení superhrubé mzdy

Jan Hrabě

Jan Hrabě

6. září 2026 20:15

Miloš Zeman
Miloš Zeman Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Koaliční partneři, opoziční politici i bývalý prezident podrobili kritice návrh státního rozpočtu na příští rok z dílny ministryně financí Aleny Schillerové (ANO). Podle exprezidenta Miloše Zemana neobsahuje dostatek investic, aby to ospravedlňovalo vysoký schodek. 

Zeman se v nejnovějším facebookovém příspěvku vyjadřuje k návrhu státního rozpočtu na příští rok, jak ho v uplynulých dnech představila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Šéfku státní pokladny nejspíš jeho slova nepotěší.

Podle Zemana je navržený schodek příliš vysoký a zbytečný. "Vadilo by mi to méně, kdyby růst HDP táhly investice, nikoli domácí spotřeba. Nízký podíl investic mě trápí více než samotné zadlužování," napsal na sociální síti. "Dlouhodobě říkám, že chybou bylo zrušení superhrubé mzdy. Stát tak přišel o desítky miliard korun ročně," podotkl.

Předchůdce současného prezidenta Petra Pavla je toho názoru, že šetřit by měl především stát na svém provozu, administrativě a centrálních institucích. Občané by měli být na řadě až jako poslední. 

Zeman si v příspěvku neodpustil ani kritiku předchozího kabinetu. "Za jednu z největších sprostot posledních let považuji způsob, jakým Fialova vláda zasáhla do valorizace důchodů," poznamenal. Vyslovil se také proti úvahám o rušení nemocnic a omezování dostupnosti zdravotní péče.

"Lidé v těžkých situacích u nás čekají dlouhé měsíce na invalidní důchod nebo příspěvek na péči. Jiní doplácejí tisíce korun na soukromá sociální zařízení, protože do těch podporovaných z veřejných prostředků se nedostanou. O těžkostech mladých rodin ani nemluvím. Šetřit se nemá tam, kde jde o zajištění základních podmínek důstojného života," dodal Zeman. 

Babišova vláda diskutovala o návrhu státního rozpočtu na příští rok na pondělním jednání. Návrh počítá s rekordními výdaji na investice ve výši 289,6 miliardy korun, s navýšením rozpočtu zdravotnictví o 50 miliard nebo s rekordními výdaji na obranu ve výši 195 miliard, což je více než dvě procenta HDP.

Schodek rozpočtu ve výši 389 miliard korun se podle Úřadu vlády pohybuje v intencích přísného fiskálně-strukturálního plánu České republiky schváleného Evropskou komisí. 

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