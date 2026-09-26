Velkou cenu Ázerbájdžánu ovládl George Russell, nad Verstappenem zvítězil ani ne o sekundu

Libor Novák

26. září 2026 15:39

George Russell zvítězil ve Velké ceně Ázerbájdžánu
George Russell zvítězil ve Velké ceně Ázerbájdžánu Foto: Mercedes AMG F1 Team

Pilot týmu Mercedes George Russell zvítězil ve Velké ceně Ázerbájdžánu Formule 1 v Baku, když v dramatickém závěru těsně udržel první pozici před Maxem Verstappenem z Red Bullu. Pro britského jezdce se jednalo o první triumf od letního závodu v Rakousku. 

Druhému Verstappenovi chybělo v cíli pouhých 196 tisícin sekundy, což představuje nejtěsnější finiš pod zelenou vlajkou za více než dvě desetiletí. Vedení v šampionátu si i přes Russellovo vítězství udržel jeho týmový kolega Kimi Antonelli, který se po startu ze šestnácté pozice dokázal probojovat až na konečné páté místo.

Brit v úvodní fázi Velké ceny na městském okruhu dominoval a bez větších problémů si vybudoval solidní náskok před zbytkem pole. Max Verstappen vstupoval do nedělního závodu až z osmého místa na startovním roštu, kam ho odsunula řada technických problémů během sobotní kvalifikace.

Nizozemský šampion se však postupně propracovával vpřed a již v sedmém kole se posunul na třetí příčku před Isacka Hadjara ze stáje Red Bull. Cestu za vedoucím týmem Mercedesu mu následně zkomplikoval Oscar Piastri na McLarenu, za nímž zůstal Verstappen dlouho zaseknutý bez možnosti předjetí.

Výrazný obrat v klidném průběhu závodu přineslo třicáté kolo, ve kterém v páté zatáčce havaroval Alex Albon s monopostem Williams. Tato nehoda vyvolala výjezd bezpečnostního vozidla a zkrátila rozestupy mezi jednotlivými závodníky.

Při restartu v šestatřicátém kole předjel Verstappen druhého Piastriho v první zatáčce a posunul se těsně za vedoucího Russella. Vzápětí však musel zaváděcí vůz na trať znovu kvůli hromadné kolizi v prvním sektoru trati.

Havárii po restartu způsobil Franco Colapinto z týmu Alpine, který narazil do svého stájového kolegy Pierra Gaslyho. Gasly po nárazu smetl McLarenu Lando Norrise, což znamenalo okamžitý konec v závodě pro všechny tři jezdce.

Na kolizi doplatili také závodníci týmu Racing Bulls, když Arvid Lindblad poslal do hodin Novozélanďana Liama Lawsona. Lawson na incident okamžitě reagoval sarkastickou poznámkou do týmové rádiové komunikace.

Po druhém restartu bezpečnostního vozidla zbývalo do konce závodu jedenáct kol intenzivní honičky o vítězství. George Russell dokázal zrychlit v ideální moment a zaskočil svého pronásledovatele, který na něj nedokázal ihned zaútočit.

Verstappen se držel v těsné blízkosti vedoucího monopostu s odstupem okolo půl sekundy, ale neměl dostatečnou rychlost na předjetí v první zatáčce. Brit si tak i přes neustálý tlak udržoval těsný náskok na čele závodního pole.

V samotném závěru Velké ceny se však pro vedoucího jezdce objevily nečekané technické komplikace. Valtteri Bottas havaroval se svým monopostem Cadillac v patnácté zatáčce, což si vyžádalo vyvěšení žlutých vlajek. Russell musel zvolnit, přičemž vzápětí ztratil výkon turba i elektrickou energii z hybridního systému.

Ztráta rychlosti umožnila Verstappenovi masivní dotahování v posledním úseku trati směrem k cílové čáře. Britský závodník nakonec těsný náskok udržel a protnul cílovou pásku s minimálním náskokem před čtyřnásobným mistrem světa.

Výsledky GP Ázerbájdžánu:

1. George Russell - 1:38:02.143
2. Max Verstappen +0.196s
3. Isack Hadjar +10.704s
4. Charles Leclerc +14.136s
5. Kimi Antonelli +14.512s
6. Lewis Hamilton +22.382s
7. Arvid Lindblad +31.159s
8.  Esteban Ocon +31.189s
9. Oliver Bearman +31.929s
10. Carlos Sainz +32.416s
11. Nico Hulkenberg +33.231s
12. Liam Lawson +34.013s
13. Gabriel Bortoleto +34.230s
14. Oscar Piastri +36.401s
15. Sergio Perez +41.400s
16. Valtteri Bottas - DNF
17. Franco Colapinto - DNF
18. Pierre Gasly - DNF
19. Lando Norris - DNF
20. Alexander Albon - DNF
21. Fernando Alonso - DNF
22. Lance Stroll - DNF

7. června 2026 20:28

OBRAZEM: Velkou cenu Monaka ovládl italský mladík Kimi Antonelli, stal se nejmladším vítězem závodu

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Italský mladík Kimi Antonelli dominantním způsobem ovládl letošní Velkou cenu Monaka a připsal si již páté vítězství v řadě. Devatenáctiletý pilot týmu Mercedes si na městském okruhu v Monte Carlu suverénně poradil se všemi nástrahami chaotického závodu, který musel být kvůli nehodám a poškození trati dvakrát přerušen výjezdem bezpečnostního vozidla a následně dokonce vyvěšením červených vlajek. Antonelli, který se dnes stal nejmladším vítězem Velké ceny Monaka, si tímto triumfem upevnil vedení v šampionátu a před druhým Lewisem Hamiltonem má nyní náskok 66 bodů.

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Zdroj: Libor Novák

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