Policie vyšetřuje epidemii salmonely na pražské škole. Sazba jsou až dva roky

Pražští kriminalisté se začali zabývat případem hromadné nákazy salmonelou na jedné z pražských základních škol. Panuje podezření, že došlo ke spáchání trestného činu. Případnému viníkovi hrozí i trest odnětí svobody.
"Ve věci zdravotních obtíží žáků kriminalisté zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti," uvedla policie v pátek na sociální síti X. Viníkovi hrozí v případě odsouzení až dvouletý trest odnětí svobody.
Hromadnou nákazu salmonelózou na Masarykově ZŠ v pražském Újezdu nad Lesy nejspíš zavinily uhlířské špagety připravené z prošlých vajec. Při vaření také zřejmě nebyl dodržen správný postup. Zle se udělalo 250 dětem či dospělým. Hospitalizováno je 41 pacientů.
Podle zjištění pražských hygieniků byla v uhlířských špagetách vejce s datem minimální trvanlivosti do 15. září, ale personál kuchyně je zpracoval až o šest dní později.
"Salmonelózu máme dosud laboratorně potvrzenou u 13 osob, ale vzhledem ke shodným příznakům a skutečnosti, že všichni nemocní podle dotazníků jedli uhlířské špagety, je vysoce pravděpodobně, že jde o stejnou nákazu," uvedlaředitelka protiepidemického odboru HSHMP Martina Marešová.
Ředitel pražské hygienické stanice Vladimír Možíšek zdůraznil, že případ se bere s maximální vážností. "Tento případ bereme s maximální vážností a naše odborné týmy pracují na sto procent. Naší absolutní prioritou je ochrana zdraví dětí. S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení. Zároveň zde zajistíme opakované kontroly, abychom měli jistotu, že veškerá nápravná opatření fungují a podobná situace se již nemůže opakovat," sdělil.
Hygienici se podněty zabývají od úterního rána. U dětí i dospělých ze základní školy v Újezdě nad Lesy se projevily zažívací potíže, křeče a vysoké teploty a horečky. Ve středu se v prvních případech potvrdila salmonelóza u hospitalizovaných pacientů.
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Zdroj: Jan Hrabě