Policie žene podezřelé z prosincové vraždy na Šternbersku k soudu

Dva podezřelí by měli čelit obžalobě v případu prosincové vraždy v Bohuňovicích v Olomouckém kraji. Mladé ženě a jejímu partnerovi hrozí podle dřívějších informací trest odnětí svobody v délce 15 až 20 let, případně výjimečný trest.
"Kriminalisté předali krajskému státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby na osmnáctiletou ženu a jejího třicetiletého přítele obviněných z vraždy a pokusu vraždy dívčiných rodičů z prosince 2025 v Bohuňovicích," uvedlapolicie ve středu na sociální síti X.
Policie o případu poprvé informovala v prosinci, kdy uvedla, že se pro podezření z vraždy zabývá násilným úmrtím ženy v rodinném domě na Šternbersku. Původně došlo k zadržení jedné osoby, obviněni nakonec byli dva lidé.
"Krajští kriminalisté obvinili osmnáctiletou dívku ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu a jejího o jedenáct let staršího přítele ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu ve formě organizátorství," sdělila policejní mluvčí Marie Šafářová v prosinci.
"Obviněná v noci na neděli 21. prosince přišla do domu svých rodičů v Bohuňovicích na Šternbersku s úmyslem je usmrtit. Nejprve vystřelila na matku a pak začala střílet i na otce. Ten se však aktivně bránil a nakonec se mu podařilo dceru zpacifikovat. Poté ihned přivolal policii," popsala mluvčí.
Matka pachatelky zraněním přes veškerou snahu záchranářů podlehla, otec skončil na ošetření v olomoucké fakultní nemocnici. Dívka byla zadržena na místě činu, ještě téhož dne skončil v poutech i její partner.
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Zdroj: Jan Hrabě