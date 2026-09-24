Policie potvrdila smrt dlouho pohřešované ženy. Kriminalisté mají teorii

Jan Hrabě

Jan Hrabě

24. září 2026 21:02

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Pražští kriminalisté objasnili případ pohřešované ženy, která se ztratila z očí na začátku letošního roku. Nakonec byla nalezena bez známek života. Policisté zadrželi a obvinili jejího přítele, jenž v minulosti seděl ve vězení. 

Policie o pátrání informovala na začátku roku, protože se pohřešovaná žena přestala ozývat své rodině. Případ si převzali kriminalisté z oddělení vražd, kteří během prověřování nashromáždili důkazy vedoucí k realizaci případu. 

Mordparta v květnu zadržela třiačtyřicetiletého muže, jenž si vyslechl obvinění ze zvlášť závažného zločinu zbavení osobní svobody. "Kriminalisté pracují s verzí, že žena zemřela v souvislosti s prováděnými sexuálními praktikami. Její tělo následně nalezli přibližně jeden kilometr od bytu, kde mělo dojít ke skutku. Bylo ukryto v opuštěném areálu, kam ho obviněný převezl na ocelovém rudlu," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. 

Obviněný muž je recidivistou. V roce 2017 byl propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody za dvojnásobnou vraždu v Běchovicích, kde zavraždil adoptivní rodiče své těhotné přítelkyně.

"Vzhledem k tomu, že následkem jeho jednání byla způsobena smrt poškozené, hrozí mu v případě odsouzení trest odnětí svobody až na šestnáct let. Muž je stíhán vazebně," dodal mluvčí Daněk. 

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