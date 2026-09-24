Do USA dorazili nejvyšší čínští představitelé. Trump bude se Si Ťin-pchingem řešit Tchaj-wan i Írán

Libor Novák

24. září 2026 15:16

Čínský prezident Si Ťin-pching
Čínský prezident Si Ťin-pching Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Americký prezident Donald Trump hostil v Bílém domě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga na historickém vrcholném summitu. Čínský lídr přicestoval do Spojených států na třídenní návštěvu, která představuje jeho první cestu do amerického hlavního města po mnoha letech. Hlavy obou globálních mocností zahájily jednání oficiálním přivítáním a vojenskou přehlídkou v Růžové zahradě. Program vrcholné schůzky kombinuje oficiální pocty s řešením klíčových ekonomických a bezpečnostních otázek. Na večerní státní večeři se k oběma státníkům připojí nejvýznamnější představitelé amerického technologického a bankovního sektoru.

Příjezd čínské delegace doprovázela výjimečná diplomatická pocta na vojenské základně Joint Base Andrews v Marylandu. Donald Trump společně s první dámou Melanií osobně přivítal čínského prezidenta a jeho manželku Pcheng Li-juan přímo na letištní ploše. Jde o vůbec první případ od roku 1962, kdy americký prezident osobně přivítal zahraničního státníka na této letecké základně. Čínského hosta přivítala vojenská kapela, salva z jednadvaceti děl i přelet stíhacích letounů nad červeným kobercem. Čínský prezident po příletu zdůraznil, že obě země by měly být spíše partnery než soupeři.

Hlavním tématem bilaterálních rozhovorů v Bílém domě je vyřešení dlouhotrvajících obchodních sporů a celních tarifů. Ještě před samotným zahájením summitu se zástupcům obou stran podařilo dohodnout prodloužení příměří v obchodní válce. Původní dočasná dohoda měla vypršet v listopadu, avšak americký ministr financí Scott Bessent potvrdil její posun až do ledna. Představitelé obou zemí tak získali více času na vyjednávání o komplexnější obchodní smlouvě. Přesto mezi Washingtonem a Pekingem přetrvávají hluboké rozpory v otázce čínských vývozních restrikcí na vzácné zeminy.

Důležitým bodem programu je rovněž regulace umělé inteligence a technologické soupeření obou mocností. Zatímco Čína zavedla pro svůj technologický sektor přísná pravidla, ve Spojených státech zůstává toto odvětví do značné míry neregulované. Donald Trump v posledních týdnech opakovaně odmítl snahy o omezování vývoje umělé inteligence s argumentem, že by to poškodilo americký náskok před Čínou. Bílý dům zároveň usiluje o zřízení mechanismů včasného varování pro případ bezpečnostních incidentů spojených s touto technologií. Zástupci obou vlád chtějí na jednání probrat také způsoby řízení rizik spojených s prudkým rozvojem výpočetních systémů.

Mezi další citlivá témata státní návštěvy patří americká podpora Tchaj-wanu a postoj ke krizím na Blízkém východě. Peking dlouhodobě požaduje, aby Washington ukončil dodávky zbraní na Tchaj-wan, který Čína považuje za své území. Donald Trump sice v nedávné době pozastavil schválení rozsáhlého zbraňového balíčku pro ostrov, avšak americká politika stále počítá s garantováním jeho obranných kapacit. Představitelé Spojených států a Číny se dotknou také situace kolem Íránu, kde Washington uplatňuje politiku maximálního tlaku.

Součástí oficiálního programu v Bílém domě je prestižní státní večeře ve Východním pokoji, které se účastní špičky amerického byznysu. Pozvání přijali vedoucí představitelé klíčových technologických společností, jako jsou Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang či Sundar Pichai. Mezi hosty nechybí ani šéf společnosti OpenAI Sam Altman, zakladatel Amazonu Jeff Bezos nebo výkonný ředitel Microsoftu Satya Nadella. Přítomnost technologických gigantů podtrhuje zásadní význam polovodičového průmyslu a umělé inteligence v současných americko-čínských vztazích. K jednacímu stolu zasednou také významné osobnosti z finančního sektoru včetně generální ředitelky banky Citigroup Jane Fraserové a šéfa JPMorgan Chase Jamieho Dimona.

Čínskou delegaci vedou po boku prezidenta nejvyšší představitelé tamního komunistického režimu a diplomacie. V týmu se nachází člen stálého výboru politbyra Cchaj Čchi, který je považován za pravou ruku čínského lídra, a ministr zahraničí Wang I. Do Washingtonu dorazil také vicepremiér Che Li-feng, který již dříve absolvoval přípravná jednání v New Yorku. Účast čínských podnikatelů na americké cestě zůstala nejistá, jelikož se čínské vedení obává nekontrolovaných mediálních výstupů. Peking se tak snaží pečlivě kontrolovat každý detail státní návštěvy a zamezit rozporuplným prohlášením.

Osobní vztah obou prezidentů provází směsice veřejné chvály a pragmatické kalkulace. Donald Trump označil čínského prezidenta za skvělého lídra a samotné setkání za výjimečný okamžik v mezinárodní politice. Čínský státník reagoval zdrženlivějším tónem a zdůraznil, že cíl obnovy čínského národa může existovat vedle snahy o opětovný rozkvět Ameriky. Si Ťin-pching vyjádřil přesvědčení, že schůzka přinese konkrétní výsledky pro obě společnosti a přispěje k posílení světového míru. Oficiální jednání vrcholných představitelů pokračují podle stanoveného harmonogramu v Bílém domě.

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Zdroj: Libor Novák

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