Trump musí pustit do Bílého domu média, kterým zakázal vstup, rozhodl soud

Americký federální soudce nařídil administrativě prezidenta Donalda Trumpa, aby dočasně obnovila přístup novinářům z médií CNN, MS Now a Politico do Bílého domu. Podle soudního rozhodnutí je odnětí akreditací těmto třem redakcím pravděpodobně v rozporu s ústavou. Rozhodnutí představuje významný právní zásah do snah prezidenta omezit novinářský přístup do sídla americké hlavy státu. Soudní příkaz přichází jako reakce na žalobu, kterou tyto sdělovací prostředky podaly okamžitě po zavedení zákazu.
Soudce okresního soudu Tim Kelly vydal ve věci dočasné předběžné opatření, které bude platné po dobu čtrnácti dnů. Tento typ právního kroku slouží k zachování stávajícího stavu předtím, než soud případ podrobněji přezkoumá. Správa prezidenta Trumpa musí na základě tohoto nařízení novinářům bezodkladně vrátit jejich tiskové průkazy. Právní krok přímo reaguje na žalobu napadající prezidentovo rozhodnutí, které vyhlásil osmnáctého září.
Při zdůvodňování svého kroku se soudce Kelly odvolal na předchozí judikaturu, která jasně stanovuje povinnost dodržet řádný postup. Podle minulých rozhodnutí musí být novinář před odebráním nebo pozastavením platnosti novinářského průkazu předem upozorněn na případné porušení pravidel. Zároveň mu musí být poskytnut dostatečný prostor, aby se mohl k obviněním vyjádřit a obhájit své stanovisko. Žurnalisté mají podle soudce právo na vyslechnutí ještě předtím, než o svůj přístup fakticky přijdou.
Právní zástupce ministerstva spravedlnosti se před soudem snažil postup administrativy obhájit tvrzením, že odnětí akreditací bylo dostatečně zdůvodněno. Zdůvodnění bylo podle něj médiím zasláno v dopisech, které úřad rozeslal v úterý. Soudce však vůči tomuto argumentu vyjádřil značnou skepsi. Poukázal totiž na skutečnost, že tyto dopisy byly odeslány až po faktickém odebrání průkazů a po podání samotné žaloby.
Prezident Trump již dříve na sociálních sítích uvedl, že zmíněná tři média by neměla mít možnost neustále psát a vysílat vymyslené zprávy a lži. Právníci ministerstva spravedlnosti se následně pokusili tento krok před soudem obhájit z důvodů národní bezpečnosti. Podle nich představoval přístup vybraných novinářů bezpečnostní riziko. Tato argumentace však u soudu v prvotní fázi řízení neobstála.
Všechny tři dotčené redakce podaly společnou žalobu u federálního soudu ve Washingtonu hned na počátku týdne. V žalobě namítají, že postup prezidentské kanceláře přímo porušuje první dodatek americké ústavy, který garantuje svobodu projevu a tisku. Kromě toho zdůrazňují, že byla zasažena i jejich práva na řádný právní proces. Redakce proto požádaly o vydání předběžného opatření, které by jim dočasně navrátilo tiskové akreditace po dobu trvání celého sporu.
Ministerstvo spravedlnosti ve svém úterním právním podání argumentovalo tím, že vstup do Bílého domu představuje výsadu, a nikoli automatický nárok. Podle právních zástupců administrativy má prezident plné právo pozastavit přístup kterémukoli zpravodajskému médiu. Vláda tvrdí, že rozhodování o novinářských akreditacích spadá plně do kompetence exekutivy. Tento pohled však zástupci médií i řada odborníků odmítají.
Na stranu žalujících médií se postavila široká koalice organizací na ochranu svobody tisku i desítky dalších redakcí. Ve svém společném právním stanovisku upozornily, že zbavení práv novinářů na základě jejich redakčního postoje přímo odporuje desítkám let judikatury Nejvyššího soudu. Mezi signatáři tohoto dokumentu figurují například Výbor reportérů za svobodu tisku, agentura Reuters, deník Washington Post nebo stanice Fox News. Tyto subjekty zdůrazňují, že kroky administrativy ohrožují nezávislost celého žurnalistického odvětví.
Související
Trump posunul tabu. V OSN otevřeně mluvil o zničení jiné země
Si Ťin-pching míří do Washingtonu. Sejde se s Trumpem v Bílém domě
Aktuálně se děje
před 39 minutami
Moskva nemůže proti Ukrajině vyhrát, vyřiďte šéfovi, že už to stačilo vzkázal Sikorski Lavrovovi
před 1 hodinou
Rusko bude eskalovat hybridní válku s NATO, je pod největším tlakem od začátku invaze, varují zpravodajci
před 2 hodinami
Poletí Putin do USA? Kreml neskrýval nadšení z pozvání, v novém prohlášení mluví jinak
před 2 hodinami
USA oficiálně pozvaly Putina na summit G20 v Miami
před 3 hodinami
Bývalý filmový producent Weinstein byl odsouzen k 15 letům vězení
před 4 hodinami
Trump musí pustit do Bílého domu média, kterým zakázal vstup, rozhodl soud
před 5 hodinami
Umělá inteligence napadla weby australské vlády
před 5 hodinami
Tony Blair: Británie by se měla do 10 let vrátit do EU
před 6 hodinami
Rusko čeká velmi bolestivá zima, prohlásil Zelenskyj v OSN
před 8 hodinami
Počasí bude o víkendu výrazně teplejší
včera
Ruské ozbrojené síly podnikly rozsáhlý celodenní útok na Kyjev
včera
Nejsme teroristé, ale oběti. Pezeškiján v OSN obvinil USA ze zabíjení dětí
včera
Trump posunul tabu. V OSN otevřeně mluvil o zničení jiné země
včera
"Právo postupně nahrazuje hrubá síla." Pavel se v projevu v OSN opřel do velmocí
včera
Trump opevňuje Washington. Bílý dům se mění v pevnost
včera
Si Ťin-pching míří do Washingtonu. Sejde se s Trumpem v Bílém domě
včera
Prop trading láká tisíce Čechů. Co dělat, když trader poruší pravidla nebo se neshodne s firmou?
včera
Ruský vojenský vrtulník vlétl do polského vzdušného prostoru
včera
Carney se veřejně vysmál Trumpovi. V projevu parodoval jeho gestikulaci
včera
Automatizovaní boti i podvržené webovky. Burnham popsal, jak Rusko vede válku pomocí fake news
Britský premiér Andy Burnham ve svém vystoupení na Valném shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku obvinil Rusko z vedení rozsáhlé fake news války. Podle šéfa britské vlády Moskva dlouhodobě zneužívá společenské štěpení po odchodu Spojeného království z Evropské unie k rozsévání pochybností a strachu. Během svého projevu světovým lídrům oznámil plán na zřízení nového Národního centra pro informační obranu. Tato specializovaná jednotka má za úkol čelit kybernetickým hrozbám a manipulacím s veřejným míněním ze strany nepřátelských států.
Zdroj: Libor Novák