Automatizovaní boti i podvržené webovky. Burnham popsal, jak Rusko vede válku pomocí fake news

Libor Novák

23. září 2026 13:15

Andy Burnham
Andy Burnham Foto: Facebook Andy Burnham

Britský premiér Andy Burnham ve svém vystoupení na Valném shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku obvinil Rusko z vedení rozsáhlé fake news války. Podle šéfa britské vlády Moskva dlouhodobě zneužívá společenské štěpení po odchodu Spojeného království z Evropské unie k rozsévání pochybností a strachu. Během svého projevu světovým lídrům oznámil plán na zřízení nového Národního centra pro informační obranu. Tato specializovaná jednotka má za úkol čelit kybernetickým hrozbám a manipulacím s veřejným míněním ze strany nepřátelských států.

Spojené království a jeho spojenci čelí podle britského předsedy vlády masivnímu útoku na informační prostředí, který dosahuje průmyslových rozměrů. Ruské státní orgány využívají širokou škálu nástrojů k šíření lží a podkopávání důvěry občanů ve vlastní zemi. K manipulacím jsou podle něj nasazováni automatizovaní boti, podvržené webové stránky i zfalšované novinové články. Moskva v minulosti rovněž neoprávněně zneužila vizuální identitu téměř tří desítek britských institucí, mezi nimiž figurují univerzity či veřejnoprávní stanice BBC.

Kreml na manipulaci s informacemi vynakládá podle britských odhadů přibližně 1,3 miliardy liber ročně. Zahraniční agentury se snaží záměrně zesilovat radikální a krajně pravicové narativy s cílem prohloubit napětí v britské společnosti. Londýn disponuje důkazy, že se ruské složky pokusily ovlivnit mimo jiné britské parlamentní volby v roce 2019. K tomuto účelu byly zneužity nelegálně získané dokumenty týkající se obchodních jednání mezi Spojeným královstvím a Spojenými státy.

Nepřátelské aktivity se podle britského premiéra vyostřují zejména v krizových momentech, kdy se útočníci snaží stupňovat společenské nepokoje po tragických událostech. Významnou zranitelnost vůči online dezinformacím vykazují podle zjištění britských úřadů nezaměstnaní mladí lidé a lidé zasažení vysokými životními náklady. Tyto skupiny obyvatelstva bývají snadnějším terčem manipulativních kampaní, které vykreslují úpadek společnosti a vyvolávají pocity bezvýchodnosti. Rostoucí využívání umělé inteligence navíc hrozbu znásobuje a činí dezinformace hůře odhalitelnými.

Vznikající centrum bude zpočátku řízeno přímo z úřadu předsedy vlády a kabinetu. Na jeho fungování se budou úzce podílet britské zpravodajské služby, příslušná vládní ministerstva, policie i soukromé technologické společnosti provozující sociální sítě. Hlavním cílem koordinovaného postupu je včasná identifikace, připsání autorství a efektivní narušování dezinformačních operací. Spojené království hodlá své zkušenosti s čelením těmto útokům sdílet s dalšími mezinárodními partnery a spojenci.

Ke strategii obranyschopnosti státu se vyjádřil rovněž britský ministr obrany Wes Streeting. Podle ministra čelí západní demokracie stále náročnější propagandistické válce vedené státními aktéry, v jejímž čele stojí právě Ruská federace. Cílem této systémové snahy je zkreslit vnímání reality u britské veřejnosti a ztížit občanům rozlišování mezi fakty a fiktivními zprávami. Stát proto musí podle Streetinga přistupovat k ochraně demokratických procesů se stejnou důsledností jako k obraně fyzické infrastruktury, včetně podmořských kabelů či satelitních systémů.

Reakce na projev britského premiéra na sebe nenechala dlouho čekat ani ze strany Moskvy. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil Burnhamovo vystoupení za vědomé podněcování protiruských nálad a krátkozrakou politiku. Podle ruské strany tyto kroky nepřispějí ke snížení napětí na evropském kontinentu ani k obnovení vzájemného dialogu. Peskov zároveň uvedl, že Londýn v tomto ohledu postupuje ve shodě s dalšími evropskými státy, které podle něj prosazují podobný přístup.

Britská vláda přesto trvá na tom, že čelení dezinformačním kampaním a kybernetickým hrozbám zůstává klíčovou prioritou pro národní bezpečnost. Představitelé Spojeného království zdůrazňují nutnost vybudování odolnější společnosti, která dokáže čelit moderním formám informační války. Vytvoření nového pracoviště představuje první krok v rámci komplexnější strategie na ochranu britských institucí a demokratických hodnot. Veškerá opatření mají být postupně zavedena v nadcházejících měsících.

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