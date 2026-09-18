Putin alibisticky označil dnešní volby za ukazatel veřejné podpory pro válku na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin podle webu France24 vyzval obyvatele k účasti v nadcházejících parlamentních volbách, které označil za ukazatel veřejné podpory pro válku na Ukrajině. Volební účast má podle jeho vyjádření posloužit jako jasný signál národní jednoty a odhodlání. Hlasování rozhodne o novém složení dolní komory ruského parlamentu. Lidé budou moci odevzdávat své hlasy v průběhu tří dnů od pátku.
Nadcházející hlasování představuje první parlamentní volby v zemi od zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru roku 2022. Voliči budou vybírat zástupce na celkem 450 křesel ve Státní dumě. Tato zákonodárná instituce má za sebou historii bezvýhradného schvalování veškerých iniciativ předkládaných Kremlem. Vládnoucí strana Jednotné Rusko podporovaná prezidentem si podle očekávání v parlamentu udrží své dominantní postavení.
Volby se konají v situaci, kdy průzkumy veřejného mínění ukazují rostoucí obavy části populace z dopadů válečného konfliktu na jejich životy. Ruské hospodářství se potýká se značným tlakem a většina protiválečně zaměřených kandidátů byla z volebních lístků vyřazena. Politický systém v zemi zůstává pod přísnou kontrolou státní moci. Vladimir Putin ve svém televizním projevu přesto zdůraznil, že účast ve volbách pomůže zajistit ruské vítězství.
Ruský prezident ve svém vystoupení prohlásil, že volba občanů ukáže, že za vojáky stojí miliony lidí spojených sdílenými hodnotami, historickou pamětí a láskou k vlasti. Podle jeho slov odevzdané hlasy předvedou odhodlání celé společnosti v boji proti vnějšímu tlaku. Putin zdůraznil, že se nikomu nepodaří ruský lid rozdělit ani zastrašit. Prohlásil zároveň, že nikdo nedokáže narušit ruskou státnost ani sociálně-politický systém.
Hlasování má podle hlavy státu sloužit jako kolektivní odpověď těm, kteří se snaží Rusko oslabit a brzdit jeho rozvoj. Prezident uvedl, že se vnější síly pokoušejí zemi zbavit suverenity a práva rozhodovat o vlastní budoucnosti. Ve svém projevu zmínil také oblasti Ukrajiny pod ruskou kontrolou, kde bude hlasování rovněž probíhat. Odevzdání hlasu má podle něj potvrdit právo národa určovat svůj další směr.
Volební proces má podle oficiálních vyjádření potvrdit stabilitu politického uspořádání i vůli obyvatelstva. Ruské úřady prezentují účast u volebních skříní jako klíčový prvek pro demonstraci podpory státním cílům. Výsledek hlasování má ukázat neotřesitelnost celého systému v období trvajících mezinárodních tenzí. Samotné hlasování tak plní funkci prověrky loajality občanů k oficiální linii státu.
Související
Rusko poslalo rakety na Kyjev. Ukrajina zaútočila na jednu z největších ruských rafinérií v Jaroslavli
Zelenskyj: Putin se nehodlá spokojit s částí Ukrajiny, chce ji celou
Aktuálně se děje
před 28 minutami
OSN: Útok na školu v Íránu byl zřejmě válečný zločin. USA to nezajímá
před 1 hodinou
Lidé platí životy za krizi, kterou nezpůsobili. Nepál po katastrofě požádal OSN o finanční injekci
před 1 hodinou
Putin alibisticky označil dnešní volby za ukazatel veřejné podpory pro válku na Ukrajině
před 3 hodinami
Počasí do konce týdne. Neděle ještě může být letní
včera
Mohl ji zabít fentanyl. Smrt herečky Hayden Panettiere se konečně objasňuje
včera
Denia s Amem budou mít českého pobočníka. Podle očekávání se jím stal Radek Bejbl
včera
Důchody asi porostou méně. Očekávání statistiků se totiž nenaplnila
včera
Špatná zpráva pro Olomouc. Zemřel místní úspěšný podnikatel Richard Morávek
včera
Tusk varoval před možnými ruskými provokacemi v Polsku a Pobaltí
včera
Slovensko eviduje další útok medvěda na člověka. Lidé mají být opatrní
včera
Slavia stále čeká na první výhru v Lize mistrů. Proti Lens však i v oslabení vedla
včera
Přelomový krok i model pro další státy. Co experti a politici očekávají od spolupráce EU s Kanadou?
včera
Záměrně lhala, obcházela bezpečnostní omezení... OpenAI zveřejnila další případy znepokojivého chování AI
včera
Trump prohrál další boj. Fed poprvé za tři roky zvýšil základní úrokovou sazbu
včera
Česko bude poprvé v historii předsedat Radě OECD
včera
Válka USA s Íránem se blíží ke konci, začali jsme jednat, tvrdí Trump. Teherán to popřel
včera
Pavel podepsal evidenci tržeb, vetoval zákon o státních zaměstnancích
včera
Vědci vysvětlili, co způsobilo obří katastrofu v Nepálu. Globální oteplování rozpoutalo kaskádu událostí
včera
Rusko poslalo rakety na Kyjev. Ukrajina zaútočila na jednu z největších ruských rafinérií v Jaroslavli
včera
Koalice se dohodla na snížení schodku státního rozpočtu, oznámil Macinka
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě dospěli k dohodě ohledně podoby návrhu státního rozpočtu na nadcházející rok. Koaliční partneři se shodli na úpravách, které povedou ke snížení plánovaného schodku o jednotky miliard korun oproti původním 389 miliardám.
Zdroj: Libor Novák