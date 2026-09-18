Putin alibisticky označil dnešní volby za ukazatel veřejné podpory pro válku na Ukrajině

Libor Novák

18. září 2026 8:27

Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Kremlin.ru

Ruský prezident Vladimir Putin podle webu France24 vyzval obyvatele k účasti v nadcházejících parlamentních volbách, které označil za ukazatel veřejné podpory pro válku na Ukrajině. Volební účast má podle jeho vyjádření posloužit jako jasný signál národní jednoty a odhodlání. Hlasování rozhodne o novém složení dolní komory ruského parlamentu. Lidé budou moci odevzdávat své hlasy v průběhu tří dnů od pátku.

Nadcházející hlasování představuje první parlamentní volby v zemi od zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru roku 2022. Voliči budou vybírat zástupce na celkem 450 křesel ve Státní dumě. Tato zákonodárná instituce má za sebou historii bezvýhradného schvalování veškerých iniciativ předkládaných Kremlem. Vládnoucí strana Jednotné Rusko podporovaná prezidentem si podle očekávání v parlamentu udrží své dominantní postavení.

Volby se konají v situaci, kdy průzkumy veřejného mínění ukazují rostoucí obavy části populace z dopadů válečného konfliktu na jejich životy. Ruské hospodářství se potýká se značným tlakem a většina protiválečně zaměřených kandidátů byla z volebních lístků vyřazena. Politický systém v zemi zůstává pod přísnou kontrolou státní moci. Vladimir Putin ve svém televizním projevu přesto zdůraznil, že účast ve volbách pomůže zajistit ruské vítězství.

Ruský prezident ve svém vystoupení prohlásil, že volba občanů ukáže, že za vojáky stojí miliony lidí spojených sdílenými hodnotami, historickou pamětí a láskou k vlasti. Podle jeho slov odevzdané hlasy předvedou odhodlání celé společnosti v boji proti vnějšímu tlaku. Putin zdůraznil, že se nikomu nepodaří ruský lid rozdělit ani zastrašit. Prohlásil zároveň, že nikdo nedokáže narušit ruskou státnost ani sociálně-politický systém.

Hlasování má podle hlavy státu sloužit jako kolektivní odpověď těm, kteří se snaží Rusko oslabit a brzdit jeho rozvoj. Prezident uvedl, že se vnější síly pokoušejí zemi zbavit suverenity a práva rozhodovat o vlastní budoucnosti. Ve svém projevu zmínil také oblasti Ukrajiny pod ruskou kontrolou, kde bude hlasování rovněž probíhat. Odevzdání hlasu má podle něj potvrdit právo národa určovat svůj další směr.

Volební proces má podle oficiálních vyjádření potvrdit stabilitu politického uspořádání i vůli obyvatelstva. Ruské úřady prezentují účast u volebních skříní jako klíčový prvek pro demonstraci podpory státním cílům. Výsledek hlasování má ukázat neotřesitelnost celého systému v období trvajících mezinárodních tenzí. Samotné hlasování tak plní funkci prověrky loajality občanů k oficiální linii státu.

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Zdroj: Libor Novák

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