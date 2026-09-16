Zelenskyj: Putin se nehodlá spokojit s částí Ukrajiny, chce ji celou

Ruský prezident Vladimir Putin se nehodlá spokojit pouze se získáním části ukrajinského území, ale jeho hlavním cílem zůstává ovládnutí celé Ukrajiny. V rozhovoru pro kanadskou televizní stanici CBC to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina by podle jeho slov byla ochotna přistoupit na bezpodmínečné zastavení bojů na současné linii dotyku, pokud by se konflikt následně přesunul k diplomatickým jednáním. Kyjev by však pro trvalý mír vyžadoval pevné a důvěryhodné bezpečnostní záruky od mezinárodních partnerů.
Zelenskyj během rozhovoru jednoznačně odmítl myšlenku, že by ze současného válečného konfliktu mohly obě strany vyjít jako vítězové. Koncept takzvaného oboustranně výhodného řešení je podle něj neakceptovatelný od chvíle, kdy ve válce začali umírat lidé. Nejvýznamnějším úspěchem tak podle ukrajinské hlavy státu zůstává samotné ukončení bojů a ochrana lidských životů, nikoli vzájemné přetahování o deklaraci vítězství.
Ukrajinský prezident potvrdil, že má v některých otázkách odlišné názory než američtí prezidentští zmocněnci Jared Kushner a Steve Witkoff. Ocenil však, že oba diplomati po opakovaných návštěvách Moskvy dorazili na jednání přímo do Kyjeva. Američtí zástupci požádali ukrajinské činitele, aby podrobnosti předložených návrhů veřejně nekomentovali, dokud je obě strany podrobněji neprozkoumají. Ukrajinská strana se zároveň připravuje na chystané setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v New Yorku.
V reakci na vyjádření Jareda Kushnera, podle něhož zůstává klíčovým sporným bodem území a linie požadovaná Moskvou, Zelenskyj zdůraznil, že problém nelze zúžit na několik kilometrů čtverečních. Argumentoval tím, že Rusko již disponuje rozsáhlým územím, a proto není logické tvrdit, že Putinovi jde pouze o konkrétní ukrajinský region. Šéfovi Kremle jde podle něj o to, aby se celá Ukrajina stala součástí Ruské federace. Právě z tohoto důvodu odmítá Kyjev přijmout jakékoliv územní ústupky jako základ pro trvalé urovnání konfliktu.
Ukrajinský lídr se vyjádřil také k možnosti přímého setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Uvedl, že je ochoten zasednout k jednacímu stolu se svým protivníkem, pokud by taková schůzka mohla přiblížit obě strany ke skutečnému míru. Ačkoliv osobně o takové setkání nestojí a raději by strávil čas se svou rodinou, považuje rozhovory za nutné v případě šance na věcný posun.
Zelenskyj zároveň upozornil, že cíle Ruské federace zůstávají neměnné a Moskva se bude pokoušet o okupaci Ukrajiny i nadále. Jedinou možností, jak další agresi zabránit, je zachování silné Ukrajiny a získání spolehlivých bezpečnostních záruk. Tyto záruky musí zajistit, že Rusko nebude moci po případném příměří nebo podpisu mírové dohody boje jednoduše obnovit.
Související
Ukrajina a Rusko se dohodly na zastavení útoků na energetické cíle, prohlásil Trump. Podle Zelenského je to jinak
Ukrajinci a Rusové si přestanou útočit na energetiku, tvrdí Trump
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Vladimír Putin
Aktuálně se děje
před 28 minutami
Česko se rozloučilo s Richardem Tesaříkem. Nechyběly známé tváře hudební scény
před 32 minutami
Trump nařídil uzavření Kennedyho centra ve Washingtonu. Otevře ho, až na něm bude jeho jméno
před 1 hodinou
Zelenskyj: Putin se nehodlá spokojit s částí Ukrajiny, chce ji celou
před 2 hodinami
Modely umělé inteligence mezi sebou začaly komunikovat v novém jazyce. Vědci mu nerozumí
před 2 hodinami
Vztahy s USA jsou zničené. Kanada kvůli Trumpovi usiluje o pevnější vazby s EU
před 3 hodinami
Saúdská Arábie sestřelila dron vyslaný na Mekku, útočili zřejmě jemenští povstalci
před 4 hodinami
CNN: Rusko zřejmě pomáhá Íránu útočit na americké základny
včera
Kinetická, manipulační, nebo protidružicová? Experti řeší, jakou zbraň mohly USA umístit na oběžnou dráhu
včera
Další tvrdá prohra. Trumpovo jméno na Kennedyho centrum nesmí, rozhodl soud
včera
Slovensko varuje před vodou z Česka. Laboratorní rozbor v ní odhalil žíravinu
včera
Konec nevyžádaných fotek. Ministerstvo navrhuje za posílání snímků intimních partií až rok vězení
včera
Představy o budoucnosti tříští státy EU. Očekává se zásadní projev von der Leyenové
včera
Dánská vláda obvinila ruskou válečnou loď ze střelby světlic na armádní vrtulník
včera
Proč cena ropy opět roste? Na vině je z části i Saúdská Arábie
včera
Bratříčkování Ruska s KLDR pokračuje. Země poprvé propojila silnice
včera
Ve světě kvůli extrémnímu počasí vznikají nové hrozby, varuje WMO
včera
Trump pobouřil Demokraty i Republikány. Kongres na něj útočí za přístup k regulaci AI
včera
V pražské ÚVN zasahuje vojenská policie, zadržela několik lidí
včera
Američané poprvé přiznali, že mají zbraně ve vesmíru
včera
Policie potvrdila informace ohledně závažného zločinu na Semilsku
Policie v úterý uvolnila nové informace k případu zvlášť závažného zločinu na Semilsku, jímž se zabývají od uplynulého víkendu. Vyšetřovatelé dali za pravdu spekulacím z médií, když potvrdili, že řeší úmrtí novorozence.
Zdroj: Jan Hrabě