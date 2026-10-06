Popularita Trumpa klesla na historické minimum. Americký prezident se to dozvěděl a takhle zareagoval

Popularita amerického prezidenta Donalda Trumpa klesla podle nejnovějších průzkumů veřejného mínění na historické minimum. Průzkum agentur Reuters a Ipsos ukázal, že práci šéfa Bílého domu v současnosti schvaluje pouhých 32 procent Američanů. Tento výrazný propad přichází v kritické době, pouhý měsíc před nadcházejícími průběžnými volbami, které rozhodnou o budoucí kontrole nad americkým Kongresem.
Ztráta podpory je patrná zejména u klíčových skupin voličů, které Trumpovi v roce 2024 pomohly k získání prezidentského úřadu. Prezident přichází o přízeň nezávislých voličů i část Latinoameričanů. Pro Republikánskou stranu představuje tento vývoj vážnou hrozbu, neboť oslabení pozic mezi těmito voličskými skupinami může zásadně ovlivnit výsledky v klíčových soubojích o křesla v Kongresu.
Sám Donald Trump však jakékoliv obavy z nepříznivých čísel veřejně odmítá. Před odletem na předvolební shromáždění do Nebrasky na dotazy novinářů ohledně klesajících preferencí prohlásil, že se mu daří skvěle. Výsledky průzkumů současně zpochybnil a odpovědnost za negativní vnímání své administrativy připsal zpravodajské stanici CNN a dalším médiím.
Statistiky nicméně ukazují výrazný posun v náladách voličů hispánského původu. Podle průzkumu stanic NBC News a Telemundo by si nyní 59 procent Latinoameričanů přálo, aby Kongres ovládli Demokraté, což představuje dvojnásobný podíl oproti stavu před dvěma lety. Práci prezidenta Trumpa v úřadu v této skupině obyvatel schvaluje už jen 24 procent dotázaných.
Americký prezident strávil poslední dny intenzivní kampaní napříč zemí na podporu republikánských kandidátů. Ztrátu podpory však začínají vykazovat i tradičně konzervativní státy. V reakci na tento vývoj se někteří republikánští politici pokoušejí od prezidenta distancovat, a to především v kontroverzních tématech, jako je imigrační politika, ve snaze udržet si přízeň svých místních voličů.
Hlavními příčinami rostoucí skepse veřejnosti jsou obavy z vývoje ekonomiky a pokračujícího konfliktu s Íránem, které voliči přisuzují krokům stávající administrativy. Vzhledem k tomu, že do voleb zbývá již jen několik týdnů, může mít tento negativní trend na celou politickou scénu v USA zásadní dopad.
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Zdroj: Libor Novák