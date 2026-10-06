Česko čeká prudké ochlazení a konec babího léta. Hrozí i sněhové přeháňky

Až do čtvrtka bude v Česku ještě pokračovat babí léto, ale v závěru týdne nastane předem avizovaná změna počasí. V nejvyšších polohách se projeví poměrně dramaticky. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se tam mohou vyskytnout i sněhové vločky.
Aktuální předpověď na pátek přepokládá, že na horách se místy vyskytnou přeháňky, které na hřebenech mohou být i sněhové. Konec babího léta se projeví na teploměru. Páteční nejvyšší teploty vystoupají i v nížinách maximálně na 16 stupňů.
Dnes má být jasno nebo skoro jasno. Meteorologové očekávali, že dopoledne se objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Vyloučeny nebyly také přízemní mrazíky. Nejvyšší teploty se mají držet v rozmezí od 19 do 24 °C, v 1000 m na horách bude kolem 16 °C. Vítr bude slabý proměnlivý o rychlosti do 4 m/s.
Ve čtvrtek přejde přes Česko k východu výrazná studená fronta, která ukončí současný raz počasí. "Pote bude následovat chladnější a vlhčí severozápadní až západní proudění," uvedli meteorologové na facebooku.
Babí léto tím definitivně skončí a začne pravý a nefalšovaný podzim. "Bude přibývat oblačnosti i srážek a denní teploty se budou pohybovat většinou už jen kolem 15 °C," dodal hydrometeorologický ústav.
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Počasí na nadcházející měsíc: Podzim dorazil, výrazně se ochladí
Český hydrometeorologický ústav zveřejnil nový měsíční výhled počasí pro nadcházející čtyři týdny. Meteorologové v něm očekávají postupný pokles denních i nočních teplot a srážkově chudší období. Nadcházející dny přinesou pozvolný přechod k typickému podzimnímu charakteru počasí bez výraznějších výkyvů. Ve srovnání s minulým obdobím se očekává stabilnější vývoj meteorologické situace na celém území.
Zdroj: Libor Novák