Nobelovu cenu za fyziku získal vědec vyvíjející IceCube

Belgický fyzik Francis Halzen získal prestižní Nobelovu cenu za fyziku za svůj rozhodující přínos k vývoji Neutrinové observatoře IceCube na Jižním pólu a za objevy v oblasti vysoce energetických neutrin astrofyzikálního původu.
Švédská královská akademie věd ocenila jeho neúnavné vědecké vedení i vizi, která umožnila zachytit tajemné vesmírné částice pocházející z těch nejvzdálenějších a nejdivočejších koutů vesmíru. Podle předsedy Nobelova výboru pro fyziku Marka Pearce dláždí Halzenova vytrvalost cestu zcela novému druhu astronomie, který vědcům otevírá nevídané možnosti zkoumání kosmu.
Základy tohoto průlomového projektu položil Halzen již v roce 1988, kdy poprvé představil svou smělou myšlenku využití antarktického ledu jako obřího detektoru nepolapitelných částic. Během následujících desetiletí vedl mezinárodní tým výzkumníků a inženýrů, kterým se podařilo proměnit zdánlivě nerealizovatelný koncept ve funkční vědecké zařízení. Dnes tato observatoř představuje jeden z nejpozoruhodnějších vědeckých přístrojů současnosti a klíčový nástroj moderní astrofyziky.
Samotná observatoř IceCube se nachází hluboko v zamrzlém srdci Antarktidy, kde využívá krychlový kilometr mimořádně průzračného ledu. Do tohoto obřího ledového bloku byly zapuštěny tisíce citlivých světelných senzorů umístěných na dlouhých kabelech ve vyvrtaných šachtách. Vědci využili jedinečných vlastností hlubokého antarktického ledu, který je ve velkých hloubkách stálý, stabilní a chráněný před vnějšími rušivými vlivy i slunečním zářením.
Hlavním cílem observatoře je pátrání po neutrinech, kterým se pro jejich schopnost procházet hmotou bez jakékoliv překážky často přezdívá „částice duchů“. Tyto subatomární částice vznikají v obrovských množstvích přímo ve Slunci a každou sekundu procházejí miliardy z nich lidským tělem i celou planetou Zemí, aniž by zanechaly jakoukoliv stopu nebo způsobily jakékoliv škody. Běžný pozorovatel si jejich přítomnost nemá šanci uvědomit.
Observatoř IceCube se však nezaměřuje na běžná solární neutrina, ale pátrá po jejich nesrovnatelně energetičtějších příbuzných. Tyto vysoce energetické částice vznikají při extrémně divokých a kataklyzmatických procesech daleko za hranicemi naší sluneční soustavy. Jejich kolébkou jsou vzdálené galaxie, supermasivní černé díry či explodující hvězdy, které fungují jako gigantické přírodní urychlovače částic v hlubokém vesmíru.
Zachycení těchto tajemných poslů z vesmíru je pro vědce obrovskou výzvou, neboť většina neutrin proletí ledovým blokem observatoře zcela bez povšimnutí. Ve velmi vzácných případech však neutrino narazí přímo do atomového jádra v ledu. Při této srážce vznikají sekundární nabité částice, které se ledem pohybují obrovskou rychlostí a vytvářejí slabé modravé světelné záblesky, jež následně zaznamená síť optických modulů.
Tyto vzácné světelné signály nesou neocenitelné informace o původu a vlastnostech zachycených neutrin. Jelikož neutrina nemají elektrický náboj a téměř neinteragují s hmotou, pohybují se vesmírem po přímých liniích, aniž by je odchýlila magnetická pole nebo pohltila mezihvězdná mračna prachu. Vědci díky tomu mohou přesně určit směr, odkud částice přiletěla, a zkoumat i místa, která jsou pro běžné optické či radiové teleskopy zcela zakrytá a neviditelná.
Udělení Nobelovy ceny Francisu Halzenovi tak představuje uznání dlouholeté práce a vize, která zásadním způsobem proměnila naše chápaní vesmíru. Vybudování unikátního teleskopu v extrémních podmínkách Jižního pólu neotevřelo pouze nové okno do kosmu, ale dokázalo, že i ty nejméně polapitelné částice mohou posloužit jako spolehliví průvodci po nejzáhadnějších úkazech ve vzdáleném vesmíru.
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Zdroj: Libor Novák