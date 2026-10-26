ANALÝZA | Povstal jako fénix z popela. Jak dokázal Lula da Silva vyhrát volby po projetém prvním kole?

Luiz Inácio Lula da Silva dosáhl historického úspěchu, když zvítězil v prezidentských volbách a zajistil si čtvrté funkční období v čele Brazílie. Tento rekordní triumf přichází jen několik dní před jeho jednasedmdesátými narozeninami, v době, kdy mnoho jiných politiků odchází do politického důchodu. Brazílie se tak stala centrem pozornosti celé latinskoamerické regionální scény.
Osobní návrat brazilského prezidenta proti jeho pravicovému soupeři Fláviovi Bolsonarovi přinesl další historický milník. Od návratu země k demokracii v roce 1985 se ještě nikdy nestalo, že by kandidát poražený v prvním kole dokázal ve druhém kole zvítězit. Kandidát Dělnické strany získal mezi oběma kola více než deset milionů hlasů navíc, zatímco jeho oponent si polepšil o pouhých 3,6 milionu.
Volební rozdíl byl natolik přesvědčivý, že Lula dosáhl většího náskoku než v roce 2022 při porážce Jaira Bolsonara, otce svého současného rivala. Podobně jako jeho otec před čtyřmi lety však Flávio Bolsonaro odmítl výsledek voleb uznat a oznámil, že bude prostřednictvím soudů usilovat o jejich anulování. Senátor napadl rozhodnutí soudce Nejvyššího federálního soudu Cristiana Zanina o prodloužení doby hlasování o dvě hodiny s odůvodněním, že opatření narušilo rovné podmínky.
Navzdory těmto právním krokům potvrdilo nedělní hlasování Lulovu politickou houževnatost, avšak neúspěch jeho soupeře neznamená oslabení pravicového vlivu v Kongresu. Konzervativní síly si udržely pevnou kontrolu nad parlamentem a řadou guvernérských křesel, což představuje hlavní paradox příštího volebního období. Nově zvolená hlava státu tak bude čelit výrazně omezenému prostoru pro prosazování vlastní politiky.
Geografické rozložení sil podle analýzy CNN vysvětluje, jakým způsobem se Lulovi podařilo smazat náskok z prvního kola. V klíčovém státě Minas Gerais, který disponuje druhým největším voličským sborem, dokázal otočit ztrátu v zisk přibližně devadesátitisícového náskoku. Ačkoliv Flávio Bolsonaro si udržel podporu v celkových výsledcích států São Paulo a Rio de Janeiro, Lula zvítězil v obou hlavních městech a v Riu zvrátil výsledek prvního kola.
K tomuto obratu přispělo také vítězství ve všech devíti severovýchodních státech a vyšší volební účast. Míra abstencí klesla z 21,08 procenta v prvním kole na zhruba 19,2 procenta ve druhém kole, čímž k urnám přišly téměř tři miliony voličů navíc. Zvýšená mobilizace odrážela intenzivní snahu obou táborů oslovit nerozhodnuté občany.
Kampaň se v závěrečné fázi výrazně přesunula do online prostoru a na mobilní telefony voličů. Po prvním kole Lulův tým zintenzivnil digitální mobilizační úsilí s cílem přimět stoupence k účasti u volebních uren. Hlavní výzvou nebylo přesvědčování nerozhodnutých voličů, nýbrž zajištění toho, aby stávající příznivci skutečně dorazili k volbám.
Tento tlak doprovázela řada opatření zaměřených na konkrétní obavy obyvatelstva v každodenním životě. Prezident podepsal zákon zvyšující příjmový limit pro individuální mikroživnostníky a navrhl nové iniciativy na přehodnocení spotřebitelských dluhů. Současně se vyslovil pro zastavení rozšiřování online sázek, které přispívají k zadlužování domácností.
V oblasti bezpečnosti přijal Lula i některé tradiční pravicové pozice a podpořil snížení věku trestní odpovědnosti na šestnáct let za obzvláště závažné zločiny. Tento krok reagoval na silnou poptávku voličů po přísnějším postihu kriminality, která patřila k hlavním tématům volebního klání. Zprávy rovněž uvádějí, že tato změna měla odrážet požadavky veřejnosti na řešení bezpečnostní situace.
Hlavní překážkou pro novou administrativu bude složení parlamentu, kde pravicové strany obsadí 303 z 513 křesel v Poslanecké sněmovně. Levice získá 124 mandátů a střed disponuje 86 křesly. V Senátu bude pravice kontrolovat téměř dvě třetiny křesel, což si vyžádá budování širokých spojenectví napříč politickým spektrem.
Složitá situace panuje také na úrovni státních vlád, kde konzervativní tábor obhájil řadu pozic. Liberální strana získala pět guvernéství, zatímco další pravicové formace obsadily další mandáty. Vyjednávání s těmito představiteli bude pro hlavu státu klíčové k prosazování federálních politik.
Ekonomická nespokojenost obyvatelstva představuje další významnou výzvu pro nadcházející funkční období. Průzkumy ukázaly, že téměř polovina Brazilců vnímá zhoršení ekonomické situace v uplynulém roce kvůli přetrvávajícím životním nákladům. Nízká inflace a nezaměstnanost nedokázaly plně vyrovnat zátěž dluhů a výdajů domácností.
Zahraničněpolitická situace staví brazilského prezidenta do pozice odlišné od jeho předchozích období. Regionální politická krajina se změnila a Lula má v Latinské Americe méně ideologických spojenců než dříve. Analytici upozorňují, že své vůdčí postavení bude muset uplatňovat především prostřednictvím ekonomické váhy země a obchodu.
Na mezinárodní scéně se Lula staví za suverenitu země a odmítá americké obchodní tlaky, přičemž udržuje blízké vztahy s Čínou jako hlavním exportním trhem. Vztahy se Spojenými státy a administrativou Donalda Trumpa vyžadují opatrnou rovnováhu mezi kritikou a pragmatickým jednáním. Prezident opakovaně zdůraznil, že Brazílie nepatří do ničí sféry vlivu.
Výsledek voleb podle odborníků ukazuje, že krajní pravice a hnutí spojené s Bolsonarem mají své voličské limity, protože část veřejnosti je považuje za příliš radikální. Zároveň tato událost zbrzdila vlnu pravicových úspěchů v regionu. Staronový prezident tak nastupuje do svého čtvrtého období s jasným mandátem, avšak v podmínkách hluboce rozdělené společnosti.
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Zdroj: Libor Novák