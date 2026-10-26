Americký miliardář Elon Musk potvrdil, že jeho společnost SpaceX omezila ukrajinské připojení k satelitní síti Starlink. Stalo se tak poté, co ukrajinští představitelé oznámili obnovení stabilního provozu a vyřešení dřívějších problémů s konektivitou, které podle Kyjeva omezovaly obranné operace armády.
Podle Muska porušila Ukrajina podmínky poskytování služby, když civilní komerční síť využila k vojenským aktivitám a útočným dronovým útokům s cílem zabíjet lidi. Miliardář uvedl, že tato mezera byla v uplynulém týdnu uzavřena, avšak současně zdůraznil, že SpaceX dosud pro obranu Ukrajiny udělala více než kterákoliv jiná soukromá společnost na světě.
Musk rovněž zopakoval, že vojensky zaměřený a americkou vládou kontrolovaný systém Starshield představuje zcela odlišnou platformu a o jeho využití rozhodují výhradně Spojené státy. Dodal, že Starlink lze používat pro vojenskou infrastrukturu, nikoliv však pro jednoznačně útočné operace, které vystavují síť odvetným úderům.
Ukrajinský prezidentský poradce Serhii Beskrestnov označil podle BBC Muskova vyjádření za velmi podivná. Uvedl, že drony operující v ukrajinském prostoru přes síť Starlink mají hardwarová omezení rychlosti a nefungují na ruském území, což fyzicky vylučuje jejich použití k hlubokým a střednědobým úderům.
Ukrajinský ministr obrany Yevhenii Khmara a prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím potvrdili, že armáda nyní opět zaznamenává stabilní připojení a bezpilotní prostředky dosahují požadovaných rychlostí. Ukrajina k zajištění komunikace a řízení operací využívá kombinaci civilní sítě Starlink a bezpečnějšího vojenského systému Starshield.
Omezení připojení se objevilo v době napjatých diplomatických vztahů mezi Kyjevem a Washingtonem kvůli ukrajinským útokům na ruskou ropnou infrastrukturu. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa kritizovala útoky na rafinérie s odkazem na růst globálních cen pohonných hmot v období před nadcházejícími volbami do Kongresu.
Spojené státy podle dřívějších vyjádření údajně vyhrožovaly pozastavením zpravodajského sdílení, pokud útoky neskončí, což ovšem Trump popřel. Současný americký prezident uvedl, že osobně vyzval Muska k obnovení plného provozu sítě. Washington mezitím přistoupil k uvolnění některých sankcí vůči Rusku a dohodě o dodávkách ruské nafty na světový trh.
Boje a vzájemné vzdušné útoky mezi oběma stranami mezitím pokračovaly i během noci. Ukrajinské úřady informovaly o obětech a zraněných civilistech při útocích v Dněpropetrovské oblasti a ve středoukrajinském městě Vinnice.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo útok na nákladní plavidlo směřující k černomořskému přístavu Čornomorsk a na logistická centra v Charkově. Ukrajinské síly na oplátku zasáhly zařízení v ruském městě Orel provozované sankcionovaným strojírenským podnikem, přičemž ruské úřady potvrdily úmrtí tří osob.
Související
Sikorski zkritizoval Muska za míchání do politiky. Poslal ho na Mars
WSJ: Omezení rychlosti Starlinku na Ukrajině nařídil Musk
Aktuálně se děje
před 3 minutami
Lékař může požadovat nejrůznější platby. Vojtěch vyjasnil, co je legitimní
před 50 minutami
I těstoviny mají mezinárodní den. Existují recepty, které se vaří 200 let
před 1 hodinou
Musk přiznal, že Ukrajině omezil Starlink
před 2 hodinami
WSJ: Trump chce, aby se novým šéfem OSN stal Orbán, Čína a Rusko nejsou proti
před 3 hodinami
Milion chvilek popřel, že by zveřejnil Babišovo telefonní číslo
před 4 hodinami
Vláda prodloužila regulaci paliv a schválila uzákonění koruny v Ústavě. V Senátu zřejmě narazí
před 4 hodinami
Povstal jako fénix z popela. Jak dokázal Lula da Silva vyhrát volby po projetém prvním kole?
před 5 hodinami
CNN: USA plánují po volbách rozsáhlý útok na Írán
před 6 hodinami
Milion chvilek a opozice rozeštvávají společnost, řekl Babiš. Navrhne dobrovolné placení televizních poplatků
před 7 hodinami
Trump neunesl, že nedostal Nobelovu cenu. Vulgárně se pustil do Norska
před 7 hodinami
Vučić v parlamentních volbách prohrál. Srbsko celou noc mohutně oslavovalo
před 8 hodinami
Prezidentské volby v Brazílii vyhrál počtvrté Lula da Silva. Poražený Bolsonaro chce anulovat výsledky
před 10 hodinami
Počasí: Státní svátek a podzimní prázdniny překazí déšť
včera
Machadová se nečekaně vrátila do Venezuely. Trump neskrývá překvapení
včera
Bolsonaro, nebo da Silva? V Brazílii probíhají ostře sledované prezidentské volby
včera
"To jste přehnali, ruce pryč." Přeplněné Staroměstské náměstí odsoudilo rušení televizních poplatků, příště bude Letná
včera
Děti se stále častěji přesouvají k závažným násilným činům, tvrdí Bradáčová. Trestní odpovědnost chce snížit
včera
V Praze se demonstruje proti záměru vládní koalice zrušit koncesionářské poplatky
včera
"Na válku musíme být nachystaní do 1000 dní." Británie radí lidem, jak se připravit
včera
Fiala v televizi varoval před ohrožením demokracie. Občané jsou zrušením poplatků nadšení, oponoval Okamura
Předseda Sněmovny Tomio Okamura a expremiér Petr Fiala se v nedělním pořadu Partie na CNN Prima NEWS ostře střetli kvůli kontroverznímu zrušení koncesionářských poplatků. Vládní koalice dokázala tento návrh nečekaně protlačit do druhého čtení během mimořádného nočního a sobotního jednání parlamentu. Opozice tento postup okamžitě odsoudila a označila jej za vážné ohrožení demokratických principů v zemi.
Zdroj: Libor Novák